Babaváró hitel: vízválasztóhoz érkezik több tízezer család

Július 1-jén fontos határidőhöz érnek azok a házaspárok, akik Babaváró hitelt igényeltek, és az első gyermek vállalására vonatkozó eredeti ötéves kötelezettségük 2024. július 1. és 2026. június 30. között járt vagy jár le. A kormány 2026. július 1-ig meghosszabbította ezt a határidőt a 190/2024. (VII. 8.) kormányrendelettel – írja az Origo.

Leginkább azok a párok érintettek, akik 2019 és 2021 között vették fel a Babaváró hitelt, és azóta sem született meg az első gyermekük.

Jegybanki adatok alapján hozzávetőlegesen 32 ezer ilyen házaspár van jelenleg Magyarországon, akiknél komoly kockázatot jelenthet, ha a meghosszabbított határidőig sem teljesítik a gyermekvállalást.