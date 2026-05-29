Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
babaváró hitel határidő

Babaváró hitel: vízválasztóhoz érkezik több tízezer család

2026. május 29. 06:09

Fontos határidő jár le hamarosan.

2026. május 29. 06:09
null

Július 1-jén fontos határidőhöz érnek azok a házaspárok, akik Babaváró hitelt igényeltek, és az első gyermek vállalására vonatkozó eredeti ötéves kötelezettségük 2024. július 1. és 2026. június 30. között járt vagy jár le. A kormány 2026. július 1-ig meghosszabbította ezt a határidőt a 190/2024. (VII. 8.) kormányrendelettel – írja az Origo.

Leginkább azok a párok érintettek, akik 2019 és 2021 között vették fel a Babaváró hitelt, és azóta sem született meg az első gyermekük.

Jegybanki adatok alapján hozzávetőlegesen 32 ezer ilyen házaspár van jelenleg Magyarországon, akiknél komoly kockázatot jelenthet, ha a meghosszabbított határidőig sem teljesítik a gyermekvállalást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A legfontosabb feltételek

  • Maximum 11 millió forint vehető fel.
  • Maximum 20 éves futamidő.
  • Havi törlesztőrészlet legfeljebb 51 000 forint.
  • Szabadon felhasználható (lakásvásárlás, felújítás, hitelkiváltás, tartalékképzés stb.).

Mi történik, ha július 1-ig megszületik az első gyermek? 

  • A hitel végleg kamatmentessé válik.
  • Nem kell visszafizetni az eddig igénybe vett kamattámogatást.
  • Lehetőség nyílik a törlesztés szüneteltetésére.
  • A második gyermeknél a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadiknál pedig a teljes tartozást elengedheti az állam.

Mi történik, ha nem születik meg a gyermek július 1-ig?

A házaspárnak vissza kell fizetnie az eddig kapott kamattámogatást, a hitel pedig piaci kamatozásúvá válik.

Ez jelentős egyszeri anyagi terhet jelent, ráadásul a havi törlesztőrészlet is jelentősen megemelkedhet.

A visszafizetendő összeg két részből áll: 

  • Az eddig igénybe vett kamattámogatás teljes összege.
  • Az eredeti hitelösszegre vetített büntetőkamat (jegybanki alapkamat + 3 százalékpont).

Milyen problémát jelenthet ez? 

Sokan a Babaváró hitelt lakásvásárlásra, felújításra vagy meglévő hitelek kiváltására használták.

Emiatt a támogatás elvesztése nem csupán egy egyszeri büntetést jelent, hanem tartósan megterhelheti a család havi költségvetését.

Azoknál különösen kockázatos a helyzet, akik alacsonyabb kamatkörnyezetben és biztos gyermekvállalásban bíztak a hitel felvételekor.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!