A lengyelek már érzik Orbán Viktor hiányát: a búcsúzó miniszterelnök szövetségesét vették célba helyette

A Politico szerint forró a helyzet: Magyar Péter nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből
Gyorsan nehéz helyzetben találhatja magát a leendő miniszterelnök.
Lengyelország egy szigorú feltétel mellett hajlandó elnézni a kormányfő moszkvai útját.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Varsó kész elnézőbben kezelni Robert Fico Győzelem napi parádé kapcsán tervezett moszkvai útját, amennyiben a szlovák kormányfő feloldja a vétóját az Ukrajnának szánt segélyek kérdésében – írja a TASZSZ.
Ha feloldja az Ukrajnának szánt támogatások blokkolását, de ennek ellenére mégis Oroszországba megy, akkor talán meg tudunk neki bocsátani”
– jegyezte meg Sikorski.
Korábban a külügyminiszter Fico repülőgépének lengyel légterén való áthaladását is taglalta. A miniszter csak rövid választ adott arra a kérdésre, hogy Varsó engedélyezi-e az esetleges átrepülést az Oroszországba utazó Ficónak.
