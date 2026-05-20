Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
adó határidő civil szervezet

Ma jár le az adóbevallás és az 1 százalékos felajánlások határideje

2026. május 20. 15:10

Egyes szervezetek szerint a tájékozatlanság miatt több milliárd forintnyi támogatás „ragadhat bent” az államkasszában.

2026. május 20. 15:10
null

Alig néhány órával a május 20-i határidő előtt figyelmeztetnek szakértők és civil szervezetek: sok adózó még mindig nincs tisztában azzal, hogy nullás adóbevallás mellett is rendelkezhet az adó 1+1 százalékáról, ami jelentős forrásokat vonhat el a civil és egyházi szervezetektől.

A május 18-án megjelent összegzés szerint a legnagyobb bizonytalanság a GYES-en lévő kismamák, az átalányadózó kisvállalkozók és a minimálbéren élők körében tapasztalható. Többen közülük azt feltételezik, hogy bevallásuk „nullás” jellege miatt nem jogosultak felajánlásra, holott ez nem befolyásolja a rendelkezési jogot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Civil szervezetek arra hívják fel a figyelmet, hogy az 1 százalékos felajánlás rendszere nem az adó befizetett összegéhez, hanem az adózói döntések darabszámához is kötődik, így minden jogosult szavazata azonos súllyal esik latba a forráselosztásnál.

Egyes szervezetek szerint a tájékozatlanság miatt több milliárd forintnyi támogatás „ragadhat bent” az államkasszában, ami végső soron a nagyobb, ismert intézmények pozícióját erősítheti.

A felhívások hangsúlyozzák: az eSZJA felületen még a határidő előtt néhány órával is van lehetőség rendelkezni az 1%-ról, és a döntés nem függ a befizetett adó nagyságától.

A civil szféra képviselői szerint a rendszer egyszerre technikai és kommunikációs problémákkal küzd, és sok esetben a megszokás vagy félreértés miatt maradnak el a felajánlások. A határidő ma éjfélkor jár le.

(MTI)

Nyitókép: Magyar Nemzeti Bank Facebook-oldala


 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 20. 15:41
Felajanlom adom 99%-at a fideszmentesito vilagmozgalomnak
Válasz erre
0
0
Maria_neni
•••
2026. május 20. 15:19 Szerkesztve
Én idén is az Orbán Viktor Apaszentegyháznak ajánlom a 15. havi nyugdíjam 1%-át, hogy a Viktorkának legyen miből fejlesztgetnie a puritán hatvapusztai garzont!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!