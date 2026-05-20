Ma jár le az adóbevallás és az 1 százalékos felajánlások határideje

Alig néhány órával a május 20-i határidő előtt figyelmeztetnek szakértők és civil szervezetek: sok adózó még mindig nincs tisztában azzal, hogy nullás adóbevallás mellett is rendelkezhet az adó 1+1 százalékáról, ami jelentős forrásokat vonhat el a civil és egyházi szervezetektől.

A május 18-án megjelent összegzés szerint a legnagyobb bizonytalanság a GYES-en lévő kismamák, az átalányadózó kisvállalkozók és a minimálbéren élők körében tapasztalható. Többen közülük azt feltételezik, hogy bevallásuk „nullás” jellege miatt nem jogosultak felajánlásra, holott ez nem befolyásolja a rendelkezési jogot.