Ma jár le az adóbevallás és az 1 százalékos felajánlások határideje

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Egyes szervezetek szerint a tájékozatlanság miatt több milliárd forintnyi támogatás „ragadhat bent” az államkasszában.
Alig néhány órával a május 20-i határidő előtt figyelmeztetnek szakértők és civil szervezetek: sok adózó még mindig nincs tisztában azzal, hogy nullás adóbevallás mellett is rendelkezhet az adó 1+1 százalékáról, ami jelentős forrásokat vonhat el a civil és egyházi szervezetektől.
A május 18-án megjelent összegzés szerint a legnagyobb bizonytalanság a GYES-en lévő kismamák, az átalányadózó kisvállalkozók és a minimálbéren élők körében tapasztalható. Többen közülük azt feltételezik, hogy bevallásuk „nullás” jellege miatt nem jogosultak felajánlásra, holott ez nem befolyásolja a rendelkezési jogot.
Civil szervezetek arra hívják fel a figyelmet, hogy az 1 százalékos felajánlás rendszere nem az adó befizetett összegéhez, hanem az adózói döntések darabszámához is kötődik, így minden jogosult szavazata azonos súllyal esik latba a forráselosztásnál.
Egyes szervezetek szerint a tájékozatlanság miatt több milliárd forintnyi támogatás „ragadhat bent” az államkasszában, ami végső soron a nagyobb, ismert intézmények pozícióját erősítheti.
A felhívások hangsúlyozzák: az eSZJA felületen még a határidő előtt néhány órával is van lehetőség rendelkezni az 1%-ról, és a döntés nem függ a befizetett adó nagyságától.
A civil szféra képviselői szerint a rendszer egyszerre technikai és kommunikációs problémákkal küzd, és sok esetben a megszokás vagy félreértés miatt maradnak el a felajánlások. A határidő ma éjfélkor jár le.
(MTI)
Nyitókép: Magyar Nemzeti Bank Facebook-oldala