Forronganak az ukránok: követelik az uniós támogatást, de a reformokat már nem hajtanák végre

Brüsszel adóreformot követel Kijevtől a 90 milliárd eurós hitelért cserébe.
Haragos poszttal jelentkezett az ukrán elnök.
Brüsszel adóreformot követel Kijevtől a 90 milliárd eurós hitelért cserébe.
Az Európai Unió adóreformot és a költségvetési bevételek maximalizálását kéri a 90 milliárd eurós hitelért cserébe – közölte Valdis Dombrovskis, Ukrajna uniós biztosa az Euro Integration szerint.
A biztos Brüsszeli tárgyalását követően jelezte, az EU a korábbiaknál jóval szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat tervez bevezetni a kifizetések mellé.
Dombrovskis egyelőre a reformok pontos ütemtervét nem ismertette.
Kijev ugyanakkor az általa népszerűtlennek ítélt intézkedések politikai és gazdasági következményeitől tart.
Nagy vitát váltott ki Ukrajnában a vállalati adóterhek növelése, amellyel kapcsolatban Brüsszel jelezte, az emelés elengedhetetlen lesz a hazai adóbevételek hatékonyabb beszedéséhez és a jogszabályi háttér modernizálásához.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
