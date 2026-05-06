Forronganak az ukránok: követelik az uniós támogatást, de a reformokat már nem hajtanák végre

Az Európai Unió adóreformot és a költségvetési bevételek maximalizálását kéri a 90 milliárd eurós hitelért cserébe – közölte Valdis Dombrovskis, Ukrajna uniós biztosa az Euro Integration szerint.

A biztos Brüsszeli tárgyalását követően jelezte, az EU a korábbiaknál jóval szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat tervez bevezetni a kifizetések mellé.