Zelenszkij megfenyegette Oroszországot, támadásokat ígért be Putyinnak

Az orosz hadsereg Zelenszkij szerint szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával. Az ukrán elnök Telegramon állította mindezt, és komoly fenyegetést tett Putyin felé.

„Megállapíthatjuk, hogy az orosz fél megszegte a tűzszünetet. A katonáink és hírszerzésünk esti jelentéseinek összegzése után döntünk a további lépéseinkről” – írta.