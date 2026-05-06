Zelenszkij megfenyegette Oroszországot, támadásokat ígért be Putyinnak

Nem szegi kedvét a korrupciós botrány Zelenszkijék fegyvergyárának.
Haragos poszttal jelentkezett az ukrán elnök.
Az orosz hadsereg Zelenszkij szerint szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával. Az ukrán elnök Telegramon állította mindezt, és komoly fenyegetést tett Putyin felé.
„Megállapíthatjuk, hogy az orosz fél megszegte a tűzszünetet. A katonáink és hírszerzésünk esti jelentéseinek összegzése után döntünk a további lépéseinkről” – írta.
Zelenszkij szerint a Dnyipro, Zaporizzsja, Kramatorszk és más városok, illetve térségek elleni keddi kegyetlen támadások után az orosz hadsereg szerdán is folytatta az aktív harci műveleteket és a „terrorjellegű” bombázásokat.
Mindezt az ukrán elnök úgy értelmezte, hogy Oroszország „nyilvánvalóan elutasítja a fegyvernyugvást és az emberéletek megóvását”.
Ukrajna válaszolni fog az orosz tűzszünetsértésekre”
– írta fenyegetően.
(MTI)
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP