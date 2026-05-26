Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
„Az embereknek elegük van Putyinból" – jelentette ki az ellenzéki vezető.
Igor Volobujev „szégyennek és bűnnek” nevezi az Ukrajna elleni inváziót, diktátornak nevezi Vlagyimir Putyint és erőszakos fegyveres felkelésre szólítja fel honfitársait – szúrta ki a Portfolio.
A birodalomnak, Oroszország legnagyobb átkának – össze kell omlania”
– közölte Volobujev. Az orosz vezető szerint rengetegen támogatják Oroszországban, köztük orosz vezetők is – van közülük, akikkel személyesen is tartja a kapcsolatot, miközben külföldön tartózkodnak.
Az embereknek elegük van Putyinból. Megégeti őket a háború tüzével”
– jelentette ki az ellenzéki vezető.
Volobujev a Gazprombank egyik vezetője volt, majd 2022-ben Ukrajnába menekült, ahol csatlakozott az egyik Putyin-ellenes fegyveres csoporthoz, az Oroszország Szabadsága (Szvaboda Rosszij) légióhoz. Ebből nőtte ki magát a Csernaja Iszkra (kb. Fekete szikra) mozgalom.
