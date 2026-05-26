Kvantumi beszéd

Ritkán emlékezünk meg ezeken a hasábokon verseskötetekről. Évtizedekkel ezelőtt még létezett a magyar sajtóban is egyfajta kultúrája a recenzióknak, a frissen megjelent könyvekről (és lemezekről) szóló rövid híradásoknak és elemzéseknek. Elsorvadt ez a nagy hagyományokkal bíró műfaj, elsodorta a modern világ „kattintásszám” iránti olthatatlan szerelme.

A felületesség és a harsányság korában ugyan kit érdekelne egy új verseskötetről vagy zenei albumról szóló híradás.

Nagy múltú európai lapoknak, például a The Guardiannek vagy a Neue Zürcher Zeitungnak régóta vannak efféle rovataik; és noha már ott sincs akkora jelentősége annak, hogy a szerző mit gondol egy új könyvről vagy lemezről, azért még számon van tartva, rangot jelent, ha megemlékeznek egy-egy műről. Mifelénk sajnos ez már nincs szokásban, csak a még létező irodalmi folyóiratokban – de azokat meg jobbára csak a szakma olvassa, ami némi túlzással azt jelenti, hogy a szerzők egymásról és egymásnak írogatják a recenziókat, részben udvariassági alapon. No de hagyjuk is ezt, legfeljebb annyit tehetünk, hogy ezeken a hasábokon, amíg még lehet, igyekszünk majd hírt adni erről-arról ebben a tárgykörben. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy a magam szerény eszközeivel azért már eddig is próbáltam ezt tenni.