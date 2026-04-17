Sokkoló történet terjed Robert F. Kennedy Jr.-ról: állítólag egyszer levágta egy elütött mosómedve péniszét

Újabb Kennedy próbál politikai pályára lépni
A legújabb jelölt igazi nepóbébi.
A históriások szerint szerint egyetlen célja volt: „később tanulmányozni akarta”.
Robert F. Kennedy Jr. egyszer megállt az autópályán, hogy levágja egy elütött mosómedve péniszét, mert „később tanulmányozni akarta” – állítja az amerikai egészségügyi miniszterről szóló új életrajz, írja a Telegraph.
A bizarr esetet az RFK Jr: The Fall and Rise című könyv írja le, ami állítólag a miniszter naplóbejegyzésein alapul. A könyvet Isabel Vincent, a New York Post újságírója írta.
„Ott álltam a leparkolt autóm előtt az I-684-es úton, és egy elütött mosómedve péniszét vágtam ki, miközben azon gondolkodtam, milyen furcsán alakult néhány családtagom sorsa” – írta állítólag Kennedy 2001-ben.
A gyerekeim türelmesen vártak az autóban”
– tette hozzá.
A New York Post újságírója a People Magazine-nak tett nyilatkozatában elmondta: Kennedy ezután magával vitte az állat szerveit, hogy „később tanulmányozza őket”.
„Meg kell érteni, Bobby gyerekként állatorvos akart lenni. Iskola utáni munkája a National Zoo-ban volt Washingtonban” – emelte ki Vincent, majd hozzátette: „Nagy szeretettel és érdeklődéssel viseltetik az állatok iránt, és biztos vagyok benne, hogy van egy fagyasztója tele elütött állatokkal, amelyeket tanulmányoz.”
A Telegraph szerint ezek a vádak egy újabb epizódot jelentenek Kennedy és elhullott állatok közötti furcsa interakciók sorában.
A lap megemlékezett arról, hogy még 2024-ben elismerte: egy évtizeddel korábban egy elpusztult medvét helyezett el a Central Parkban, és megrendezte a jelenetet úgy, mintha az állatot bicikli ütötte volna el, miután látta, hogy egy másik autós gázolta el a Hudson-völgyben.
Megálltam, felvettem a medvét, és betettem a furgonom hátuljába, mert meg akartam nyúzni. Nagyon jó állapotban volt, és a húsát a hűtőmbe akartam tenni”
– mondta egy felvételen.
„Egész életemben szedtem fel elütött állatokat” – mondta újságíróknak 2024-ben és megjegyezte, hogy „Van egy fagyasztóm tele velük.”
Kennedy lánya 2012-ben felidézte, hogy egyszer láncfűrésszel levágta egy partra sodródott bálna fejét, majd az autó tetejére rögzítette, és öt órán át szállította.
„Valahányszor gyorsítottunk az autópályán, bálnalé folyt be az ablakokon” – mondta a lánya.
Unokatestvére, Caroline Kennedy külön egy szenátusnak írt levélben azt állította, hogy egyetemi kollégiumi szobájában élő csibéket és egereket turmixolt össze, hogy egy házi sólymot etessen.
A mosómedvés történet a Vincent könyvében szereplő további állításokkal együtt jelent meg.
A könyv állítólag Kennedy 1999 és 2001 között vezetett naplóira épül, amelyeket egy évvel második felesége, Mary Richardson Kennedy 2012-es öngyilkossága után osztottak meg a szerzővel.
Hivatalba lépése előtt Kennedy leginkább környezetvédelmi ügyvédként, majd oltásellenes aktivistaként volt ismert. Jelenleg egy olyan minisztérium élén áll, amelyet azzal vádolnak, hogy oltásellenes üzeneteket terjeszt, nyomást gyakorol tudósokra, és megalapozatlan állításokat tesz a fájdalomcsillapítók és az autizmus növekvő diagnózisai közötti kapcsolatról.
Nyitókép forrása: Leandro Lozada / AFP