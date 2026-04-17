Sokkoló történet terjed Robert F. Kennedy Jr.-ról: állítólag egyszer levágta egy elütött mosómedve péniszét

A New York Post újságírója a People Magazine-nak tett nyilatkozatában elmondta: Kennedy ezután magával vitte az állat szerveit, hogy „később tanulmányozza őket”.

„Meg kell érteni, Bobby gyerekként állatorvos akart lenni. Iskola utáni munkája a National Zoo-ban volt Washingtonban” – emelte ki Vincent, majd hozzátette: „Nagy szeretettel és érdeklődéssel viseltetik az állatok iránt, és biztos vagyok benne, hogy van egy fagyasztója tele elütött állatokkal, amelyeket tanulmányoz.”

A Telegraph szerint ezek a vádak egy újabb epizódot jelentenek Kennedy és elhullott állatok közötti furcsa interakciók sorában.

A lap megemlékezett arról, hogy még 2024-ben elismerte: egy évtizeddel korábban egy elpusztult medvét helyezett el a Central Parkban, és megrendezte a jelenetet úgy, mintha az állatot bicikli ütötte volna el, miután látta, hogy egy másik autós gázolta el a Hudson-völgyben.