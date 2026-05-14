brigitte macron politico elnök könyv pofon

Kiderülhetett, miért vágta pofon Brigitte Macron a férjét

2026. május 14. 11:17

A hírhedt jelenet kiváltó okáról egy, az elnöki párról szóló könyv rántja le a leplet. A francia elnökasszony ugyan hivtalosan nem reagált, de a Politicióhoz eljutatták az álláspontját.

Brigitte Macron „kategorikusan cáfolta” azokat az állításokat, miszerint a tavalyi, kamerák által rögzített veszekedése férjével egy feltételezett affér nyilvánosságra kerülése miatt történt – írja a Politico. 

Az állítást a párról szóló új könyvben, a „(Majdnem) tökéletes pár” című műben tette közzé Florian Tardif, a Paris Match újságírója. 

Tardif a szerdán megjelent könyvében azt írja, hogy Brigitte „elvesztette a türelmét”, amikor a pár Vietnamban repülőgépen utazott, miután véletlenül felfedezte a férje telefonján egy üzenetet, amit Golshifteh Farahani színésznő küldött.

Szerdán az RTL rádióban Tardif azt állította, hogy Macron elnök több hónapig „platonikus kapcsolatot” ápolt Farahani-val. Azonban néhány üzenetváltás – amelyet Tardif szerint Macronhoz közel álló személyek továbbítottak neki – „elég messzire ment”, mondta az újságíró. Tardif szerint az egyik Farahanihoz küldött üzenet így szólt: „Nagyon vonzónak találom.”

Az Elysée-palota, amely kezdetben hamis hírnek minősítette a pofonról szóló beszámolókat, majd később „bolondozásnak” minősítette az esetet, nem adott hivatalos választ. 

A francia elnökhöz közel álló, szintén névtelenséget kérő forrás szerint Brigitte Macron csapata tagadja a vádakat. Macron elnök maga is azt mondta tavaly, hogy az ügyet túlreagálták, és ő csak „viccelődött a feleségével”. 

Az eset azonban világszerte nagy médiafigyelmet kapott. Még Donald Trump amerikai elnök is viccelődött rajta a múlt hónapban. Farahani korábban már cáfolta a Macronnal való kapcsolatról szóló pletykákat, de Tardif könyvében szereplő vádakra nyilvánosan nem reagált.

Nyitókép: Stephanie Lecocq / POOL / AFP

Ízisz
2026. május 14. 11:36
🧡💯 Egyébként ez nem pofon volt... Ellökte az arcát, mintha Macron túl közel került volna az ő mesteri munkával kikészített arcához, amihez tilos hozzáérni, mert törékeny!!! 💯❗
