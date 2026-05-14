Kiderülhetett, miért vágta pofon Brigitte Macron a férjét

Ennyi volt: titokban már a hatalom utáni életét tervezi Macron és a felesége
A köztársasági elnök leköszönése után a politikai pályának is búcsút mondana.
A hírhedt jelenet kiváltó okáról egy, az elnöki párról szóló könyv rántja le a leplet. A francia elnökasszony ugyan hivtalosan nem reagált, de a Politicióhoz eljutatták az álláspontját.
Brigitte Macron „kategorikusan cáfolta” azokat az állításokat, miszerint a tavalyi, kamerák által rögzített veszekedése férjével egy feltételezett affér nyilvánosságra kerülése miatt történt – írja a Politico.
Az állítást a párról szóló új könyvben, a „(Majdnem) tökéletes pár” című műben tette közzé Florian Tardif, a Paris Match újságírója.
Tardif a szerdán megjelent könyvében azt írja, hogy Brigitte „elvesztette a türelmét”, amikor a pár Vietnamban repülőgépen utazott, miután véletlenül felfedezte a férje telefonján egy üzenetet, amit Golshifteh Farahani színésznő küldött.
Szerdán az RTL rádióban Tardif azt állította, hogy Macron elnök több hónapig „platonikus kapcsolatot” ápolt Farahani-val. Azonban néhány üzenetváltás – amelyet Tardif szerint Macronhoz közel álló személyek továbbítottak neki – „elég messzire ment”, mondta az újságíró. Tardif szerint az egyik Farahanihoz küldött üzenet így szólt: „Nagyon vonzónak találom.”
Az Elysée-palota, amely kezdetben hamis hírnek minősítette a pofonról szóló beszámolókat, majd később „bolondozásnak” minősítette az esetet, nem adott hivatalos választ.
A francia elnökhöz közel álló, szintén névtelenséget kérő forrás szerint Brigitte Macron csapata tagadja a vádakat. Macron elnök maga is azt mondta tavaly, hogy az ügyet túlreagálták, és ő csak „viccelődött a feleségével”.
Az eset azonban világszerte nagy médiafigyelmet kapott. Még Donald Trump amerikai elnök is viccelődött rajta a múlt hónapban. Farahani korábban már cáfolta a Macronnal való kapcsolatról szóló pletykákat, de Tardif könyvében szereplő vádakra nyilvánosan nem reagált.
Nyitókép: Stephanie Lecocq / POOL / AFP
