Ennyi volt: titokban már a hatalom utáni életét tervezi Macron és a felesége

Hadüzenet: Macron ádáz ellenfele véget vetne a német befolyásnak Európában
A közelgő elnökválasztás egyik legesélyesebb jelöltje szakítana a hagyományokkal.
A köztársasági elnök leköszönése után a politikai pályának is búcsút mondana.
Bő egy évvel a franciaországi elnökválasztás előtt Emmanuel Macron köztársasági elnök és felesége, Brigitte Macron már a hatalom utáni életüket tervezgetik. A pár megnyilvánulásaiban egyszerre hallani politikai értékelést és személyes számvetést az elmúlt közel tíz évről.
Mivel a francia alkotmány értelmében Emmanuel Macron már nem indulhat a következő elnökválasztáson, 2027-ben biztosan távozni fog hivatalából. Miközben a jobboldali Nemzeti Tömörülés támogatottsága folyamatosan erősödik, a centrum továbbra is új vezetőt keres.
A házaspár megszólalásaiból kiderül, hogy egy nehéz, válságokkal és társadalmi feszültségekkel teli korszak végéhez közelednek. Az elmúlt évek tüntetései és geopolitikai kihívásai mély nyomot hagytak bennük, miközben az elnökség mérlege továbbra is vitatott.
Brigitte Macron egy interjúban arról beszélt, hogy az elnöki időszak rá is komoly lelki terheket rótt. Elmondása szerint titkos naplóban rögzítette a nehéz pillanatokat, és olyan „sötétséggel, butasággal és kegyetlenséggel” találkozott, amely korábban ismeretlen volt számára. A francia first lady itt feltehetően a nemével kapcsolatos találgatásokra, és a férje és közte lévő nagy korkülönbség miatti pletykákra gondolhatott.
Emmanuel Macron szintén több interjúban is nosztalgikus hangnemet ütött meg, és kijelentette, hogy
hivatali ideje után nem kíván visszatérni a politikába.
Úgy vélekedett, hogy leköszönő elnökként nehéz egyszerre megvédeni az elért eredményeket és kijavítani a hibákat, amelyek kilenc év kormányzása során felhalmozódtak.
Macronnak elnöksége alatt komoly belpolitikai válságokkal kellett szembenéznie, például a sárgamellényes tüntetésekkel, miközben több kritika is érte a gazdasági reformjai és az államadósság növekedése miatt. Bár nemzetközi szinten továbbra is befolyásos szereplőnek számít, Franciaországban megosztó örökséget hagy maga után, és jövője az elnökség után egyelőre bizonytalan, írja róla az Euractiv.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP