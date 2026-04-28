Ennyi volt: titokban már a hatalom utáni életét tervezi Macron és a felesége

A házaspár megszólalásaiból kiderül, hogy egy nehéz, válságokkal és társadalmi feszültségekkel teli korszak végéhez közelednek. Az elmúlt évek tüntetései és geopolitikai kihívásai mély nyomot hagytak bennük, miközben az elnökség mérlege továbbra is vitatott.

Brigitte Macron egy interjúban arról beszélt, hogy az elnöki időszak rá is komoly lelki terheket rótt. Elmondása szerint titkos naplóban rögzítette a nehéz pillanatokat, és olyan „sötétséggel, butasággal és kegyetlenséggel” találkozott, amely korábban ismeretlen volt számára. A francia first lady itt feltehetően a nemével kapcsolatos találgatásokra, és a férje és közte lévő nagy korkülönbség miatti pletykákra gondolhatott.