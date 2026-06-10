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helsinki bizottság sulyok tamás fidesz Magyar Péter közjogi méltóság velencei bizottság

Újabb álcivil partnert szerzett Magyar Péter – a Magyar Helsinki Bizottság is nekiment a közjogi méltóságoknak

2026. június 10. 08:51

A jogvédő szervezet szerint 32 olyan fontos közjogi vezető van jelenleg, akiket a Fidesz nevezett ki, és „elmozdíthatatlanul bebetonozta őket” a következő kormány idejére is.

2026. június 10. 08:51
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Frissítette a cementezettek elnevezésű weboldalát a Magyar Helsinki Bizottság, miután beállt Magyar Péter kampányába, amelynek egyértelmű célja a közjogi méltóságok elvtávolítása a hatalomból – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A Bizottság legújabb videójában többek között azt a kérdést tették fel, hogy 

Magyar Péter eltávolítaná Sulyok Tamás köztársasági elnököt, és akkor most mi lesz?” 

Majd azt állították, hogy még mindig marad 32 olyan fontos közjogi vezető, akiket a Fidesz nevezett ki, pont ezért, hogy szinte „elmozdíthatatlanul bebetonozza őket” még a következő kormány idejére is – azaz véleményük szerint a vezetők a fékek és ellensúlyok biztosítása helyett a Fidesz iránti feltétlen lojalitásukat biztosították. A Helsinki képviselője ezután még arra is kitért, hogy egyes főméltóságoknak 2037-ig szól a megbízása.

A lap felhívta arra a figyelmet, hogy a Magyar Helsinki Bizottság kampányának célja épp egybeesik azzal, amit Magyar Péter a választási győzelem óta hirdet. A „Cementezettek” című adatbázisuk pedig frissült azokkal a közjogi tisztségviselőkkel, akiknek mandátuma még hosszú időre szól.

A szervezet ugyanis úgy véli, hogy a jelenlegi intézményvezetők többsége a Fidesz politikai támogatásával került pozícióba, ezért akadályozhatja az új kormány működését.

A jogvédő szervezet közleményében hangsúlyozta, hogy szerintük a magyar jogállam helyreállításának kulcskérdése, hogy kik vezetik a független alkotmányos intézményeket. 

Érvelésük szerint önmagában nem elegendő a független intézmények létezése, ha azok élén olyan személyek állnak, akik korábban a kormányzati politika megbízható támaszainak bizonyultak.

A Helsinki Bizottság számításai szerint a jelenlegi 33 legfontosabb közjogi vezető közül 

  • két év múlva még 32 maradhatna hivatalban,
  • öt év múlva 16-an tölthetnék be tisztségüket,
  • és még 2035-ben is hét jelenlegi vezető rendelkezne érvényes mandátummal. 

A szervezet kiemelte, hogy Polt Péter, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnöke 2037-ig töltheti be tisztségét, míg Kozma Ákos alkotmánybíró mandátuma szintén az 2030-as évek végéig nyúlik.

A Magyar Nemzet összeállításában arra is rámutatott, hogy az alkotmányos demokráciákban éppen azért szokás a kulcspozíciókat a választási ciklusokon túlmutató időtartamra betölteni, hogy azok viselői ne legyenek kiszolgáltatottak az aktuális politikai többségnek. 

Ezért nem véletlen, hogy a Helsinki Bizottság is elismeri: bizonyos esetekben precedens nélküli döntésekre lehet szükség. A szervezet ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az új tisztségviselők kiválasztásához olyan garanciákat kellene teremteni, amelyek valóban biztosítják az intézmények függetlenségét.

A Velencei Bizottság elé került az ügy

A lap emlékeztetett, a vita aktualitását növeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette: alaptörvény-módosítással kívánja eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnököt. 

Ez a szándék már önmagában felveti azt a dilemmát, hogy hol húzódik a határ a jogállami korrekció és a politikai tisztogatás között

– mutattak rá a cikkben.

Kiemelték azt is, hogy a miniszterelnök bár folyamatosan próbálta megfélemlíteni Sulyok Tamást, az államfő eddig jól állta a sarat. Ugyanis Magyar Péter május 31-ig adott időt több közjogi méltóságnak és tisztségviselőnek a közéletből való távozásra, egyikük pedig éppen a köztársasági elnök. 

De az állami intézmények vezetői sorra leszögezték: 

mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni.

A miniszterelnök ezt követően új szintre emelte az államfő ellen indított hadjáratát, amikor egy vasárnap délután közösségi oldalán bejelentette, hogy másnap meglátogatja a köztársasági elnököt az igazságügyi miniszter társaságában. Ez a posztja nagy médiavisszhangot váltott ki, Sulyok Tamás pedig nem sokkal később kiadott egy videónyilatkozatot, amelyben leszögezte: 

önként nem mond le az államfői tisztségről. 

Hangsúlyozta, hogy esküje az egész magyar politikai nemzethez köti, és a hatályos alkotmányos rend alapján gyakorolja hatásköreit. 

Ezután a Fidesz közleményben állt ki az államfő mellett. Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője pedig úgy fogalmazott, hogy

egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás”.

A kialakult helyzetre való tekintettel az államfő minap a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte, arra hivatkozva, hogy a nemzetközi precedensek szerint a közjogi tisztségviselők politikai nyomásgyakorlással történő eltávolítása súlyos jogállamisági aggályokat vethet fel – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

Megszólalt az alkotmányjogász

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a témában a lapnak korábban elmondta: a magyar közjogban legfeljebb politikai nyomásgyakorlásra találni példát. Felidézte, hogy 1992. október 23-án a Kossuth téren kifütyülték és lemondásra szólították fel Göncz Árpád köztársasági elnököt, ennek azonban nem volt közjogi következménye, mert az államfő megbízatása kizárólag törvényben meghatározott eljárással szűnhet meg.

Ez a példa is jól mutatta, hogy még jelentős politikai vagy társadalmi nyomás sem írhatja felül a közjogi kereteket

– szögezte le a szakértő.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 50 komment

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Unknown
2026. június 10. 11:29
Amint újra hatalomba kerül Orbán ,első dolga legyen a Helsinkit betiltani Magyarországon. CEU-l együtt .Kerül amibe kerül Amig ezek itt garázdálkodnak addig semmi reményünk hoyg megszabaduljunk a kommunizmustól
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csapláros
•••
2026. június 10. 11:27 Szerkesztve
buktoragyufaarus 2026. június 10. 09:54 • ..."Már ideje lesz teljesen eltakarítani a maradék hulladék ,bukott ,moslék fidnyákokat.Mindegy miként de végképp eltörölni őket."... Ellenhatásként lesztek falhoz állítva, hogy a cipőtök orra érintse a falat, mint anno 1956-ban az ÁVÓ-sokkal a szabadságharcosaink tették. Most TI a LIBERÁLNYILASOK léptek a helyükbe... De TE mindig is SEGGHÜLYE Isten barma voltál a fizikához...
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irondome
2026. június 10. 11:18
Ha meg most MP nevezné ki őket (mert ne legyen illúzió, akiket ő akar, automatikusan megszavazná a tiszás parlamenti frakciónak nevezett rajongótábora), akkor egytől egyig mindegyik a mostaniaknál hosszabb ideig lenne hivatalban, ez meg "rendben" lenne, ugye? Mert akiket Peti juttat pozícióhoz, azok kétség nélkül a jogállamiság garanciái, ugye?.......
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csapláros
2026. június 10. 11:14
..."A jogvédő szervezet közleményében hangsúlyozta, hogy szerintük a magyar jogállam helyreállításának kulcskérdése, hogy"... Lefordítom: a Soros féle anarcho-bolsevik pártként viselkedő szervezet hangsúlyozta, hogy Magyarországon a LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRA bevezetésének kulcskérdése, hogy... stb. stb.
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