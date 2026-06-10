Újabb álcivil partnert szerzett Magyar Péter – a Magyar Helsinki Bizottság is nekiment a közjogi méltóságoknak

Frissítette a cementezettek elnevezésű weboldalát a Magyar Helsinki Bizottság, miután beállt Magyar Péter kampányába, amelynek egyértelmű célja a közjogi méltóságok elvtávolítása a hatalomból – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A Bizottság legújabb videójában többek között azt a kérdést tették fel, hogy