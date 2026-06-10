Újabb álcivil partnert szerzett Magyar Péter – a Magyar Helsinki Bizottság is nekiment a közjogi méltóságoknak

Majd azt állították, hogy még mindig marad 32 olyan fontos közjogi vezető, akiket a Fidesz nevezett ki, pont ezért, hogy szinte „elmozdíthatatlanul bebetonozza őket” még a következő kormány idejére is – azaz véleményük szerint a vezetők a fékek és ellensúlyok biztosítása helyett a Fidesz iránti feltétlen lojalitásukat biztosították. A Helsinki képviselője ezután még arra is kitért, hogy egyes főméltóságoknak 2037-ig szól a megbízása.
A lap felhívta arra a figyelmet, hogy a Magyar Helsinki Bizottság kampányának célja épp egybeesik azzal, amit Magyar Péter a választási győzelem óta hirdet. A „Cementezettek” című adatbázisuk pedig frissült azokkal a közjogi tisztségviselőkkel, akiknek mandátuma még hosszú időre szól.