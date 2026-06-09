Magyar Péter bement az ATV-be, szó sem esett a migrációs paktumról

Jelezte, erről is folytak tárgyalásokat az unióval, így például a vagyonnyilatkozatok kérdése is terítékre került. „Az IH majd vizsgálhatja a családtagok vagyonát is, még ha nem is hozza nyilvánosságra, és ha valami törvénytelenségi gyanú merül fel, elmozdítható lesz akár egy miniszter vagy állami vezető is. Emellet, ha valaki valótlan nyilatkozatot tesz, két év szabadságvesztéssel is büntethető lesz”– mondta.

Kitért arra, hogy az utóbbi napokban több európai vezetővel is találkozott, erről azt mondta, prioritás az erős V4-ek visszaállítása, de Nyugat-Európában is sokakkal tárgyalt. Szerinte az Európai Unió legfontosabb partnere Magyarország, legfontosabb kereskedelmi parner pedig Németország. „Szorosabb szövetségi rendszer létrehozásán dolgozunk. Június 23-án érkeznek a V4-ek vezetői, akikkel az együttműködésről tárgyalunk, előtte pedig Brüsszelben képviselem az országot miniszterelnökként először” – tudatta.

Kárpátaja kapcsán azt mondta, feszült tárgyalás volt, a találkozó technikai szintű volt, de a kárpátaljai szervezetek vezetőit is bevonták, akik ugyszint áttörésként értékelik az eredményt. Hozzátette,