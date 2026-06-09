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Magyar Péter határidő miniszterelnök

Kezd a miniszterelnök körmére égni a Sulyok-ügy

2026. június 09. 21:01

Amikor nincsen fültanú, szabadabban lehet keményebben beszélni, akár fenyegetőzni is...

2026. június 09. 21:01
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
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„MAGYAR PÉTER AZ ATV-BEN 
Kezd a miniszterelnök körmére égni a Sulyok-ügy. Határidőt szabott Magyar Péter a köztársasági elnök lemondására. A május 31-i határidő letelt, Sulyok maradt. És már kilenc nap telt a miniszterelnöki ultimátum óta. Az ATV-s interjúban Magyar Péter nem árulta el, mikor terjesztik be végre a a köztársasági elnök eltávolítását lehetővé tévő Alaptörvény-módosítást, de annyit megtudtunk, hogy most négyszemközti találkozót akar az elnökkel. Amikor nincsen fültanú, szabadabban lehet keményebben beszélni, akár fenyegetőzni is...”

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Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

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Sorrend:
templar62
2026. június 09. 22:24
Egy közjogi méltóságnak jár a testőri védelem . Nem köteles lemondani róla .
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0
0
1-2com
2026. június 09. 22:20
Mekkora egy egoista szarházi. Nem bír belenyugodni a tényekbe. Csak erőlködik, és erőlködik, hogy az történjen amit eleve a pszichopata elméje talált ki. Na de mióta lett ez a kibaszott ótvaros visszataszító stílus menő ebben az országban?
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0
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ipolypart2
2026. június 09. 22:08
Négyszemközt jobban lehet keménykedni? Ez most Sulyokra vonatkozik vagy a Messiásra?
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1
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zakar zoltán béla
2026. június 09. 21:55
Covid árva ,mesemókus hess!
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