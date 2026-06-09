Magyar Péter bement az ATV-be, szó sem esett a migrációs paktumról
A miniszterelnök a választás óta nem járt a csatorna stúdiójában.
Amikor nincsen fültanú, szabadabban lehet keményebben beszélni, akár fenyegetőzni is...
„MAGYAR PÉTER AZ ATV-BEN
Kezd a miniszterelnök körmére égni a Sulyok-ügy. Határidőt szabott Magyar Péter a köztársasági elnök lemondására. A május 31-i határidő letelt, Sulyok maradt. És már kilenc nap telt a miniszterelnöki ultimátum óta. Az ATV-s interjúban Magyar Péter nem árulta el, mikor terjesztik be végre a a köztársasági elnök eltávolítását lehetővé tévő Alaptörvény-módosítást, de annyit megtudtunk, hogy most négyszemközti találkozót akar az elnökkel. Amikor nincsen fültanú, szabadabban lehet keményebben beszélni, akár fenyegetőzni is...”
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A miniszterelnök a választás óta nem járt a csatorna stúdiójában.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP