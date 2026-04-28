Jordan Bardella német befolyás brüsszel franciaország európai bizottság

Hadüzenet: Macron ádáz ellenfele véget vetne a német befolyásnak Európában

2026. április 28. 09:47

A közelgő elnökválasztás egyik legesélyesebb jelöltje szakítana a hagyományokkal.

2026. április 28. 09:47


A francia Nemzeti tömörülés esélyes 2027-es elnökjelöltje, Jordan Bardella kijelentette, hogy megválasztása után első elnöki útja Brüsszelbe vezet, hogy számon kérje az Európai Bizottságon a túlzott német befolyást az uniós intézményekben.

„Az első utunk Brüsszelbe vezet majd, ahol meg fogjuk védeni országunk érdekeit annak érdekében, hogy visszaszerezzük azokat az előnyöket, amelyeket más európai országok már élveznek” 

– nyilatkozta a Le Journal du Dimanche című lapnak, egyúttal azzal vádolva az EU-t, hogy „Franciaországot kereskedelmi kiegyenlítő tényezővé tette a német érdekek kielégítése érdekében.”

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Bardella jelentős előnnyel nyerheti meg az elnökválasztás első fordulóját, és komoly esélye van, hogy a második fordulóból is győztesen kerüljön ki.

Az utóbbi három francia elnök; Nicolas Sarkozy, François Hollande és Emmanuel Macron első hivatalos külföldi útja Németországba vezetett, 

hogy megerősítsék a második világháború utáni francia–német barátságot. Így Bardella elnöksége már az első napoktól egyértelmű szakítást jelentene a korábbi hagyományokkal.

A Politico ugyanakkor emlékeztet, hogy a 30 éves politikus több kérdésben is enyhébb álláspontot képvisel, mint a párt korábbi jelöltje, Marine Le Pen, aki 2017 előtt szorgalmazta, hogy Franciaország lépjen ki az Európai Unióból.

Bardella decemberben egyértelművé tette, hogy nem támogatja Franciaország kilépését, helyette a francia nemzeti érdekek erősebb érvényesítését szeretné elérni az unión belül.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

nempolitizalok-0
2026. április 28. 10:33
Logikus. Egyben akkor a libsi csürhének is vége.
