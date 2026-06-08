Donald Trump önmérsékletet kér Izraeltől – iráni rakéták ide, vagy oda
„Amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben” – jegyezte meg Trump.
Az iráni háború pontosan 100 napja tart – és nem Irán igyekszik lezárni. Az iráni kitartás elképesztő.
„Az iráni háború pontosan 100 napja tart – és nem Irán igyekszik lezárni. Az április 8. óta tartó tűzszünetet a mai napon ők függeszteték fel. Az Egyesült Államok közben fokozza a gazdasági nyomást, és olyan javaslaton dolgozik, amely szerint Irán befagyasztott pénzügyi forrásaiból kárpótolnák a konfliktus által sújtott Öböl-menti országokat. Csak ugye ezzel az egyik tárgyalási alapjuk veszne el.
Iránnak még vannak jelentős, eddig nem használt kártyái. A jemeni houthi szövetségeseik nem próbálkoztak meg még a Bal el-Mandeb zárásával, ami a Vörös-tenger –Szuezi-csatorna út megnehezítésével további problémákat okozna a világgazdaságban. Nem érték helyrehozhatatlan csapások az Öböl országok olajkitermelő egységeit, olajfinomítóit, sótalanító üzemeit, és csak részleges csapás érte az LNG infrastuktúrát. Az iráni rakéta/drón-képesség jelentős része megvan.
De van belső korlátozó tényező: a lakosság tűréshatára. Irán csak részlegesen tudja kikerülni az amerikai ellenblokádot – Pakisztán, Közép-Ázsia – Kína és Irak felé, illetve a Kaszpi tengeren át Oroszország is opció. De így csak a korábban exportált olaj egyhatodát tudják eladni.
Ha a történelmi példákat nézzük, az iráni kitartás elképesztő. Irak újra és újra békét kínált Teheránnak, de Irán 8 éven át kitartott – 1980 és 1988 között Ha kellett aknamezőn át rohamoztak, a teljes gazdasági és emberi kimerülésig harcoltak – és döntetlenre hozták ki. Pedig Irak mögött ott volt az Öböl, az USA, de még a szovjetek is.
Irán lebecsülése hiba volt 1980-ban, és 2026-ban is.”
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„Amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben” – jegyezte meg Trump.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh