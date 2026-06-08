„Az iráni háború pontosan 100 napja tart – és nem Irán igyekszik lezárni. Az április 8. óta tartó tűzszünetet a mai napon ők függeszteték fel. Az ⁠Egyesült Államok közben fokozza a gazdasági nyomást, és olyan javaslaton dolgozik, amely szerint Irán befagyasztott pénzügyi forrásaiból kárpótolnák a konfliktus által sújtott Öböl-menti országokat. Csak ugye ezzel az egyik tárgyalási alapjuk veszne el.

Iránnak még vannak jelentős, eddig nem használt kártyái. A jemeni houthi szövetségeseik nem próbálkoztak meg még a Bal el-Mandeb zárásával, ami a Vörös-tenger –Szuezi-csatorna út megnehezítésével további problémákat okozna a világgazdaságban. Nem érték helyrehozhatatlan csapások az Öböl országok olajkitermelő egységeit, olajfinomítóit, sótalanító üzemeit, és csak részleges csapás érte az LNG infrastuktúrát. Az iráni rakéta/drón-képesség jelentős része megvan.