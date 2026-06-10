Dollárral fizettek, kolóniát alapítottak – ők voltak Ohio és Colorado honfoglaló magyarjai

Utóbbiakat mennyire kapcsolja össze még ma is az ősök múltja?

Idén másodszorra került sor a dollártanyás leszármazottak éves találkozójára, aminek ez alkalommal már szervezője is voltam. Az ország minden részéből jöttünk, körülbelül negyvenen, kimentünk a tanyára, végigsétáltunk a romos épületek között, utána a nemesbikki művelődési házban volt egy jó beszélgetés, előkerültek a családi albumok, az idősebbek próbálták kideríteni, melyik fotón ki lehet. Vagyis ez még mindig egy nagyon is élő közösség, aminek a közös sors és értékek a szilárd alapja.



Óhazából az Újvilágba – Hungarian Roots & American Dreams

1890 és 1920 között több mint másfél millió ember vágott neki Amerikának egy jobb élet reményében a Magyar Királyság területéről. Voltak akik egyedül indultak el, és bérüket hazaküldték az itthon maradt családjuknak. Sokan – eladva mindenüket – családostól szálltak fel kivándorló hajókra. Nincs a Kárpát-medencének olyan szeglete, ahonnan ne kerekedett volna fel valaki. Ezért sokakban él ma a kíváncsiság, vajon mi volt az ő történetük? Hogyan éltek és boldogultak odakint? Hol találhatnak a leszármazottak ennek kutatáshoz segítséget? Ezen kérdések megválaszolására jött létre ez a hiánypótló, kétnyelvű Facebook-csoport, hogy az utódok közösen méltó emléket állítsanak sok százezer kivándorló magyar ősnek, megosztva az Amerika földjén szerencsét próbáló családtagokról megőrzött fotókat és a fiókban szundikáló korabeli dokumentumokat, történeteket.

A mások mellett az ugyancsak amerikás felmenővel bíró Bakos Réka elindította, mára közösségi örökségprogrammá szélesedett mozgalom a személyes történetekből több mint százat – beleértve azok a következő nemzedékekre gyakorolt hatásaival – könyv formájában is egybegyűjtött. Az Óhazából az Újvilágba sorozatot jelen állás szerint összesen hétrészesre tervezik, a híres borsodi „dollártanya” történetének feldolgozása mellett külön köteteket szentelnének például az 1956-ban Kanadába kivándorolt „soproni erdészeknek”, valamint a homoródalmási atyafiaknak.