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emmanuel macron Friedrich Merz katonaság

Totális kudarc: már a tervezés fázisában megbukott Macron és Merz gigantikus projektje

2026. június 09. 06:20

A német kormány már régóta le akarta fújni a fejlesztést, a francia elnök azonban sokáig ragaszkodott hozzá.

2026. június 09. 06:20
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Az évekig folyó előkészületek dacára megbukott a harci repülőgépek közös fejlesztését célzó francia–német program (FCAS), Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök arra a közös következtetésre jutott, hogy a francia Dassault és az európai Airbus vállalatok nem tudnak egymásra találni a területen – közölték német kormányzati források Berlinben hétfőn.

A 100 milliárd eurósra tervezett FCAS-program keretében fejlesztendő gépek eredetileg a 2040-es évek közepére váltották volna le a német Eurofighter és a francia Rafale harci repülőket. A program egyben az amerikai védelmi ipari fejlesztésekre adott válaszként is szolgált volna.

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Ugyanakkor a Dassault és az Airbus nem tudott megegyezni a munkamegosztásról és az új fejlesztések szabadalmi jogairól.

Ezért a német kormány már régóta le akarta fújni a közös harci repülőgép fejlesztését, Macron azonban ragaszkodott hozzá. Az FCAS-nak ugyanis Európa legnagyobb közös hadiipari projektjévé kellett volna válnia, ezért nagy szimbolikus politikai jelentőséggel bírt.

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A német kormánykörök szerint Merz és Macron az Európai Uniónak a montenegrói Tivatban tartott nyugat-balkáni csúcstalálkozóján vitatta meg a kérdést. A két politikus előzőleg hasztalan próbálta az érintett vállaltokat megállapodásra ösztökélni. Jelen körülmények között így feltehetően két különböző harci repülőgépet fognak kifejleszteni. A Dassault tovább akarja fejleszteni a meglévő Rafale-t, az Airbus pedig a svéd Saab hadiipari vállalattal állhat össze, vagy pedig egy harci repülők fejlesztését szolgáló brit–japán–olasz projektbe szállhat be.

Merz korábban már többször is felhívta a figyelmet arra, hogy Németországnak a francia kormánytól eltérő követelményei vannak egy harci repülő iránt.

Párizs szempontjából az új repülőnek képesnek kell lennie atomfegyverek hordozására, illetve arra, hogy repülőgép-hordozón le tudjon szállni.

A berlini kormánykörök hangsúlyozták egyben, hogy a mostani döntés nem jelenti a közös hadiipari együttműködések végét.

Az ügyre rálátással bíró egyik európai forrás szerint a felek továbbra is együttműködnek egy magasabb szintű rendszer kiépítésében, amelynek célja a repülőgépek és drónok fejlesztésének összekapcsolása. Ez utóbbi megtartaná az FCAS nevet is. A felek ezenkívül egy július közepére tervezett német–francia kormányülésen ütemtervet készülnek megvitatni további közös hadiipari projektekkel.

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(MTI)

Fotó: Henry NICHOLLS / AFP

Összesen 2 komment

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salátás
2026. június 09. 07:21
ízlelgessük: A KETTŐ LEGNAGYOBB nem tudott érdemben együttműködni és egyetérteni, EGYETLEN közös projektben, de majd 27-8-9 biztosan tökéletesen harmonikusan fog nem egy, hanem a kontinens összes témájában... itt le is lehet zárni kb a vergődést a naaagy ajrópai föderalizációt
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vip era
2026. június 09. 07:02
A képen látható 4 politikus rövid időn belül csúnya bukással távozik a napi politikából. Ezekhez dörgölőzik miniszterelnökünk. Remek taktikai érzék.
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