Totális kudarc: már a tervezés fázisában megbukott Macron és Merz gigantikus projektje

Az évekig folyó előkészületek dacára megbukott a harci repülőgépek közös fejlesztését célzó francia–német program (FCAS), Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök arra a közös következtetésre jutott, hogy a francia Dassault és az európai Airbus vállalatok nem tudnak egymásra találni a területen – közölték német kormányzati források Berlinben hétfőn.

A 100 milliárd eurósra tervezett FCAS-program keretében fejlesztendő gépek eredetileg a 2040-es évek közepére váltották volna le a német Eurofighter és a francia Rafale harci repülőket. A program egyben az amerikai védelmi ipari fejlesztésekre adott válaszként is szolgált volna.