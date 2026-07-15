„Az Oroszországi Föderáció és a kollektív Nyugat közötti párbeszéd helyreállítása csak akkor lehetséges, ha az európaiak felhagynak a barátságtalan, agresszív, oroszgyűlölő cselekedetekkel és az Oroszország-ellenes politikával, valamint az orosz belügyekbe való beavatkozással. Jelenleg azonban ezeknek semmi jele nem látható” – jegyezte meg Zaharova.

„Azoknak, akik egy új, úgynevezett hadjáratot indítanának Oroszország ellen, nem ártana még egyszer felidézniük a történelmet, és abból levonni a tanulságot, nevezetesen hogy milyen következményekkel járhat számukra új terjeszkedési tervük. Azt tanácsoljuk nekik: ne áltassák magukat azzal, hogy - ahogy ők mondják - stratégiai vereséget mérhetnek Oroszországra” – mondta a szóvivő. Emlékeztetett arra, hogy annak idején Bonaparte Napóleon is „összehozott egy koalíciót az Oroszország meghódítására vágyó európaiakból”, de végül „szégyenteljesen elvesztette azt a háborút”.