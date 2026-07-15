Ft
Ft
32°C
21°C
Ft
Ft
32°C
21°C
07. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
emmanuel macron marija zaharova ukrajna oroszország

„Legitim célpontok lesznek Ukrajnában” – Moszkva megfenyegette a tettre készeket

2026. július 15. 19:11

Annak idején Bonaparte Napóleon is „összehozott egy koalíciót az Oroszország meghódítására vágyó európaiakból”, de végül „szégyenteljesen elvesztette azt a háborút”.

2026. július 15. 19:11
null

A kijevi vezetést támogató, úgynevezett tettre készek koalíciójához tartozó országok kontingenseinek Ukrajnába telepítése elfogadhatatlan, és e kötelékek legitim célpontok lesznek Oroszország számára, amennyiben ez megvalósul – hangsúlyozta szerdán Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Felidézte, hogy Emmanuel Macron francia elnök az említett országcsoport találkozóján azt mondta: „kész vannak a tervek a frontvonaltól távolabb állomásoztatandó erők bevetésére, és a következő hónapokban az Ukrajnával határos európai országokban tartják majd meg gyakorlataikat”.

„Ebben az összefüggésben szeretnénk ismét hangsúlyozni, hogy országunk számára elfogadhatatlan az úgynevezett tettre készek koalíciójából származó bármilyen katonai kontingens állomásoztatása Ukrajnában. Ez - ismétlem - de facto külföldi beavatkozást jelentene, és növelné az Oroszország biztonságát fenyegető veszélyeket (...) Az ilyen alakulatokat legitim katonai célpontokként fogjuk kezelni” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„Az Oroszországi Föderáció és a kollektív Nyugat közötti párbeszéd helyreállítása csak akkor lehetséges, ha az európaiak felhagynak a barátságtalan, agresszív, oroszgyűlölő cselekedetekkel és az Oroszország-ellenes politikával, valamint az orosz belügyekbe való beavatkozással. Jelenleg azonban ezeknek semmi jele nem látható” – jegyezte meg Zaharova.

„Azoknak, akik egy új, úgynevezett hadjáratot indítanának Oroszország ellen, nem ártana még egyszer felidézniük a történelmet, és abból levonni a tanulságot, nevezetesen hogy milyen következményekkel járhat számukra új terjeszkedési tervük. Azt tanácsoljuk nekik: ne áltassák magukat azzal, hogy - ahogy ők mondják - stratégiai vereséget mérhetnek Oroszországra” – mondta a szóvivő. Emlékeztetett arra, hogy annak idején Bonaparte Napóleon is „összehozott egy koalíciót az Oroszország meghódítására vágyó európaiakból”, de végül „szégyenteljesen elvesztette azt a háborút”.

Zaharova a Lengyelország által Oroszország és Fehéroroszország határára bejelentett hadgyakorlatot "illetlen erőfitogtatási próbálkozásnak" nevezte.

A kijevi vezetésnek szánt újabb fegyverszállítmányokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy ezek akadályozzák a békés rendezést. A Nyugatnak ideje felhagynia azzal, hogy a békéről szóló beszédekkel próbálja eltakarni a szándékait. „Látjuk, mi folyik a háttérben. Úgyhogy inkább nyíltan mondják meg, agressziót akarnak, semmi mást!” – mondta.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy nyugati fegyvereket és egyéb felszereléseket használnak Oroszország polgári lakossága ellen is, valamint hogy az Ukrajnába irányuló nyugati fegyverszállítások egy további káros következménye ezeknek a fegyvereknek a kikerülése az illegális piacra: nemzeti radikálisok, terroristák és bűnszervezetek kezébe nemcsak Ukrajnában, hanem annak határain túl is. „Erre már vannak bizonyítékok Európán kívül például Latin-Amerikában, Afrikában és a Közel-Keleten” – jelentette ki. „Ukrajna lényegében a fegyverek nemzetközi feketepiacának egyik legnagyobb központjává vált” – tette hozzá.

Zaharova ukrán sajtóértesüléseket idézve leszögezte: az, hogy a kijevi vezetés kötelezettséget vállalt a mozgósítás intenzívebbé tételére az Európai Uniótól kapott 90 milliárd eurós hitelért cserébe, nem más, mint „népirtás Volodimir Zelenszkij elnök részéről saját népe ellen”.

Zaharova beszélt arról az esetről, hogy a nyugat-ukrajnai Lviv városban helyi lakosok összetűzésbe keveredtek a hadkiegészítő és toborzó központ (TCK) munkatársaival, és ennek során a tiltakozók közül több embert őrizetbe vettek. „A kijevi vezetés most azokat kényszeríti térdre, akik egykor érte mentek ki tüntetni a Majdanra” – jelentette ki.

Beszélt arról is, hogy a Nyugat köteles megállapítani, ki rendelte meg az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsakciót. „Az orosz fél ragaszkodott és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy ne csak a végrehajtókat, hanem a minden tekintetben példátlan terrortámadás megrendelőit is azonosítsák és nyilvánosan megnevezzék” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Potymog
2026. július 15. 21:13
"a következő hónapokban az Ukrajnával határos európai országokban tartják majd meg gyakorlataikat”. Remélem, mi kimaradunk belőle. Ez nem a békét szolgálná, hanem egész Európa belerángatását a háborúba! Békét!
Válasz erre
0
1
Hunnia
2026. július 15. 21:10
"...a következő hónapokban az Ukrajnával határos európai országokban tartják majd meg gyakorlataikat” Ezt csak én értelmezem úgy, hogy a terv az, felvonulási terület leszünk? Tehát ennek az átkozott Tikszaros szektának ezért kellett átadni a hatalmat? Hogy rohadjatok meg mind, és pusztuljatok már el, vagy irány az ukrán front, de nélkülünk. Nem sodortok bele a háborúba, és ha ilyenben mesterkedtek, inkább annyiotokat nyírom ki, ahányat csak tudok.
Válasz erre
1
0
Canadian
2026. július 15. 21:08
Ez elég gyengus válasz. Az igazi válasz az lett volna, hogy aki Ukrajna mellett beszáll a háborúba, annak a hátországa is célpont lesz. Oroszország ilyen kijelentést nem mer tenni.
Válasz erre
0
1
hexahelicene
2026. július 15. 20:48
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 15. 20:28 • Szerkesztve hexahelicene bukott fideszes. Ne picsogj! Jósoltál már te választási győzelmet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Múltkor már összeszámoltam, hány választási csalással jutott a Tisza hatalomra. A tetves tiszás hulladék geci fejednek még1X leírom a tiszás választási csalásokat: pénzügyi (aranykonvoj), gazdasági (ukrán olajblokád), társadalmi (Meta-Facebook), brüsszeli (uniós forrásbefagyasztás), ...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!