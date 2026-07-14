Bulgária bejelentette: kilép az úgynevezett „tettre készek” koalíciójából

Bulgária kilép az úgynevezett „tettre készek” koalíciójából – jelentette be Rumen Radev új bolgár miniszterelnök Párizsban kedden.

Emmanuel „Macron elnök személyesen hívott meg a koalícióba, de úgy gondolom, Bulgáriának nincs ott helye, mert nem tartozunk azok közé, akik ragaszkodnak Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai segítéséhez” – jelentette ki a május óta hivatalban lévő Rumen Radev újságíróknak a bTV bolgár televíziónak adott interjújában. Úgy vélte továbbá, elegendő, ha Bulgária az Európai Unió és a NATO tagja, mert „a lényeges döntéseket ott hozzák meg”.