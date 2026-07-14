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bulgária tettre készek európai unió koalíció párizs

Bulgária bejelentette: kilép az úgynevezett „tettre készek” koalíciójából

2026. július 14. 15:50

„Nem tartozunk azok közé, akik ragaszkodnak Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai segítéséhez” – jelentette ki Rumen Radev új bolgár miniszterelnök Párizsban.

2026. július 14. 15:50
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Bulgária kilép az úgynevezett „tettre készek” koalíciójából – jelentette be Rumen Radev új bolgár miniszterelnök Párizsban kedden.

Emmanuel „Macron elnök személyesen hívott meg a koalícióba, de úgy gondolom, Bulgáriának nincs ott helye, mert nem tartozunk azok közé, akik ragaszkodnak Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai segítéséhez” – jelentette ki a május óta hivatalban lévő Rumen Radev újságíróknak a bTV bolgár televíziónak adott interjújában. Úgy vélte továbbá, elegendő, ha Bulgária az Európai Unió és a NATO tagja, mert „a lényeges döntéseket ott hozzák meg”.

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A kormányfő, aki a francia nemzeti ünnepre látogatott Párizsba, méltatta a hazája és Franciaország közötti jó kapcsolatokat.

(MTI)

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
20260412
2026. július 14. 18:29
Bevezettétek az eurót. Ezzel minden mozgásteretek megszűnt. Késő bánat, eb gondolat.
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0
0
lyon-v-2
2026. július 14. 18:27
Kezd megjönni az eszük vagy csak épp egy gyenge pillanatuk van ?
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0
0
Krupp Skya
•••
2026. július 14. 17:07 Szerkesztve
Irgum-burgum 2026. július 14. 15:55 Putyin már meg is találta az új trójai falovát az EU-ban. Válasz erre 0 ------------------------------------------------------------------------------- én meg az új Szálasi Ferencet találtam meg a főnököd az ÁVÓS PÉTER
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2
0
cint04
2026. július 14. 16:59
Neki gerince van nem takony a gerince helyén mint magyarpéternek és a tiszás hazaáruló hordának
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5
0
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