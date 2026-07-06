Macron váratlanul Szíriába utazott

Szíriába látogatott hétfőn Emmanuel Macron francia elnök, elsőként az európai uniós országok vezetői közül Bassár el-Aszad szíriai elnök 2024 decemberében történt megbuktatása óta.

„Azért vagyok itt, hogy megerősítsem Franciaország elkötelezettségét a szíriai nép felé. Egy szuverén Szíria felé, amely egyesülni tudott sokféleségében, és békében áll szomszédaival. Nyissuk meg közösen a stabilitás és a béke új fejezetét!” – írta a francia elnök az X-en megérkezését követően.