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francia elnök emmanuel macron szíria

Macron váratlanul Szíriába utazott

2026. július 06. 20:49

A francia elnököt Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszter fogadta a damaszkuszi repülőtéren.

2026. július 06. 20:49
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Szíriába látogatott hétfőn Emmanuel Macron francia elnök, elsőként az európai uniós országok vezetői közül Bassár el-Aszad szíriai elnök 2024 decemberében történt megbuktatása óta.

„Azért vagyok itt, hogy megerősítsem Franciaország elkötelezettségét a szíriai nép felé. Egy szuverén Szíria felé, amely egyesülni tudott sokféleségében, és békében áll szomszédaival. Nyissuk meg közösen a stabilitás és a béke új fejezetét!” – írta a francia elnök az X-en megérkezését követően.

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Macront Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszter fogadta a damaszkuszi repülőtéren – közölte a SANA helyi hírügynökség.

Várhatóan a polgárháború pusztította ország újjáépítése szerepel majd kiemelten a megbeszélések napirendjén. Macront ugyanis kereskedelmi küldöttség is elkísérte, köztük a TotalEnergies energetikai és a CMA CGM francia konténerszállító cégek vezérigazgatója a francia elnöki hivatal korábbi tájékoztatása szerint.

Ahmed es-Saraa szíriai elnök tavalyi franciaországi látogatása során találkozott Macronnal; ez volt az első látogatása európai országban Aszad megbuktatása óta. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot fojtogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt eltöröltek.

Januárban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már ellátogatott Damaszkuszba, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig áprilisban.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

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