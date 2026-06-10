Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
A fideszes politikushoz képest Füles egy Szerb Antal.
„A tegnapi parlamenti ülésen szóba került a legutóbbi videóm. Németh Balázs fideszes képviselő horror-erotikus fantáziálásba kezdett, és kasztrációs fenyegetésként értelmezte ezt a mondatomat:
»(Orbán Viktor) a Magyar Nemzetben közölte, hogy ő tigris, és nem nyúl. Majd Micimackó bebújt az odújába, megtömte a pociját jóféle mézzel, és szegény, leeső farkú, kissé balfék csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást és a haza megvédését a migránsáradattól.«
Az ország technológiai és innovációs miniszterének, Tanács Zoltánnak kellett felhívnia szegény Csacsi figyelmét arra, hogy itt nem a Narancs eddig ismeretlen ötvenegyedik árnyalatáról van szó, hanem a viszonylag közismert gyermekirodalmi remek, a Micimackó egyik szereplőjéről, Fülesről. Aki annyira szerencsétlen és nyomorult sorsú lakója a Százholdas Pagonynak, hogy még a farkát is képes elveszíteni.
Utólag azért szeretném megkövetni a nyilvánosságot a szerencsétlen hasonlatért, mert az események tükrében jelentősen túlértékeltem Németh Balázs intellektuális képességeit.
A fideszes politikushoz képest Füles egy Szerb Antal.
A trafiktulajdonos, híradós, propagandista, atlétikai vb-tótumfaktum és parlamenti képviselő pont olyan ostoba, mint amilyen képességtelen és amennyire szervilis. És még végtelenül rosszindulatú is. Ha az alkalmatlanságnak lenne Grand Slamje, a mi Csacsink három sima szettben könnyedén zsákolná be a címet.
Viszont mostantól újra keresem azt a popkulturális szereplőt, akinek a butaságával párhuzamba lehet állítani Németh Balázs szerény képességeit. Bármi ötlet?”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás