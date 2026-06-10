Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
németh balázs füles Micimackó orbán viktor

Jelentősen túlértékeltem Németh Balázs intellektuális képességeit

2026. június 10. 10:09

A fideszes politikushoz képest Füles egy Szerb Antal.

2026. június 10. 10:09
null
Pottyondy Edina
Pottyondy Edina
Facebook

„A tegnapi parlamenti ülésen szóba került a legutóbbi videóm. Németh Balázs fideszes képviselő horror-erotikus fantáziálásba kezdett, és kasztrációs fenyegetésként értelmezte ezt a mondatomat:

»(Orbán Viktor) a Magyar Nemzetben közölte, hogy ő tigris, és nem nyúl. Majd Micimackó bebújt az odújába, megtömte a pociját jóféle mézzel, és szegény, leeső farkú, kissé balfék csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást és a haza megvédését a migránsáradattól.«

Az ország technológiai és innovációs miniszterének, Tanács Zoltánnak kellett felhívnia szegény Csacsi figyelmét arra, hogy itt nem a Narancs eddig ismeretlen ötvenegyedik árnyalatáról van szó, hanem a viszonylag közismert gyermekirodalmi remek, a Micimackó egyik szereplőjéről, Fülesről. Aki annyira szerencsétlen és nyomorult sorsú lakója a Százholdas Pagonynak, hogy még a farkát is képes elveszíteni.

Utólag azért szeretném megkövetni a nyilvánosságot a szerencsétlen hasonlatért, mert az események tükrében jelentősen túlértékeltem Németh Balázs intellektuális képességeit.

A fideszes politikushoz képest Füles egy Szerb Antal.

A trafiktulajdonos, híradós, propagandista, atlétikai vb-tótumfaktum és parlamenti képviselő pont olyan ostoba, mint amilyen képességtelen és amennyire szervilis. És még végtelenül rosszindulatú is. Ha az alkalmatlanságnak lenne Grand Slamje, a mi Csacsink három sima szettben könnyedén zsákolná be a címet.

Viszont mostantól újra keresem azt a popkulturális szereplőt, akinek a butaságával párhuzamba lehet állítani Németh Balázs szerény képességeit. Bármi ötlet?”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. június 10. 11:25
Mikor nyert Grand Slamet Szerb Antal Micimackó ellen ???? 😁😁
Válasz erre
0
1
konyvtaros-0
2026. június 10. 11:17
Edina az IQ bajnok…
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
2026. június 10. 11:15
Szalai főizgató-főszerkesztő úr is jelentősen túlértékelteti ezt a kopasz nőimitátort.
Válasz erre
1
1
sandor
2026. június 10. 11:04
Pottyondy----úgy szeretem a faszt mint kisgyerek a cukrot .mindegy bármilyen hosszú csak jó vastag legyen.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!