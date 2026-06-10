Az ország technológiai és innovációs miniszterének, Tanács Zoltánnak kellett felhívnia szegény Csacsi figyelmét arra, hogy itt nem a Narancs eddig ismeretlen ötvenegyedik árnyalatáról van szó, hanem a viszonylag közismert gyermekirodalmi remek, a Micimackó egyik szereplőjéről, Fülesről. Aki annyira szerencsétlen és nyomorult sorsú lakója a Százholdas Pagonynak, hogy még a farkát is képes elveszíteni.