Újabb Kennedy próbál politikai pályára lépni

Kennedy ezúttal nem reagált a sajtónak, felesége, Cheryl Hines viszont azt mondta, hogy a botrány csak megerősítette a köteléket köztük, amelyek összetartják őket. A politikust évtizedek óta botrányok kísérik:

függőségi problémák,

válások,

37 nővel folytatott viszonyt részletező napló,

valamint a „brain worm”-ként elhíresült egészségügyi eset,

Kennedy név és politikai ambíciók

A Schlossberget-ág eddig sokkal csendesebb életet élt, ám Jack Schlossberg most belépne a politikába. Ő a demokrata Jerry Nadler megüresedő New York-i helyére pályázik. Schlossberg határozottan eltávolodott idősebb unokatestvérétől. Korábban többször nevezte Robert Kennedyt „lúzernek” és

„veszélyes embernek”, akitől szerinte meg kell védeni az amerikai intézményeket. Halloweenkor a közösségi médiában „MAHA man”-ként parodizálta Robert Kennedy „Make America Healthy Again” kampányát.

A család helyzetét még súlyosabbá teszi, hogy Jack nővére, Tatiana Schlossberg – újságíró és környezetvédelmi szakember – a New Yorker cikkében írta meg, hogy ritka, agresszív leukémiát diagnosztizáltak nála. Szerinte Robert Kennedy intézkedései rontották a kutatási lehetőségeket, és a cikkben így fogalmazott: „Szégyen számomra és a közvetlen családom számára”. Laurence Leamer, a Kennedy családról szóló könyvek szerzője azt mondta Tatiana megszólalásáról: