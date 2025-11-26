Újabb Kennedy próbál politikai pályára lépni

Elszabadult a pokol Washingtonban: meglőttek két nemzeti gárdistát a Fehér Ház közelében
Az amerikai politika ismét egy régi dinasztia felé fordítja a figyelmét. A Kennedy név most Jack Schlossberg indulása miatt került előtérbe, aki New Yorkban szeretne kongresszusi helyet szerezni, miközben a családot botrányok, nyilvános viták és tragikus betegségek tépik szét.
A Kennedy család körüli feszültség új szintre lépett, miután Jack Schlossberg, John Fitzgerald Kennedy és Jackie Onassis egyetlen unokája bejelentette, hogy elindul a New York-i kongresszusi helyért – írja a The Telegraph. A 32 éves jelölt nemcsak politikai pályára lépne, de megjelenésével ismét reflektorfénybe kerültek a család belső ellentétei, amelyek Robert F. Kennedy Jr botrányai, Olivia Nuzzival való viszonyának hírei és a súlyos családi tragédiák miatt már így is kiéleződtek.
A hónapok óta húzódó botrányok középpontjában Robert F. Kennedy Jr. és Olivia Nuzzi kapcsolata áll. A riporternő hamarosan megjelenő memoárjának részletében így ír a politikusról:
Szerettem benne, hogy minden tekintetben kielégíthetetlen volt, mintha az egész világot bekebelezné, ha ezáltal jobban megismerhetné.
Egy másik szakaszban így fogalmaz:
Vágyott. Vágyta a vágyakozást. Vágyta, hogy vágyják. A vágyat magát vágyta. Ezt akkor értettem meg igazán, amikor megismertem a kényeit és komplexusait, és azt, hogyan illeszkednek mindahhoz, amiről azt hittem, értem a lelkéből.
Amikor az ügy kipattant, Nuzzi jegyese, Ryan Lizza saját hírlevelében arról írt, hogy szerinte a riporternő más politikai szereplőkkel is viszonyt folytatott. Posztjaiban olyan sorokat is közölt, amelyeket Kennedy állítólag Nuzzinak írt:
Nyitott szád várja az aratásomat.
Össze fogom nyomni az arcodat, hogy kinyíljék a szád, az orrodat fogom, miközben felnézel rám, hogy bátorítsalak a nyelésre.
Kennedy ezúttal nem reagált a sajtónak, felesége, Cheryl Hines viszont azt mondta, hogy a botrány csak megerősítette a köteléket köztük, amelyek összetartják őket. A politikust évtizedek óta botrányok kísérik:
A Schlossberget-ág eddig sokkal csendesebb életet élt, ám Jack Schlossberg most belépne a politikába. Ő a demokrata Jerry Nadler megüresedő New York-i helyére pályázik. Schlossberg határozottan eltávolodott idősebb unokatestvérétől. Korábban többször nevezte Robert Kennedyt „lúzernek” és
„veszélyes embernek”, akitől szerinte meg kell védeni az amerikai intézményeket. Halloweenkor a közösségi médiában „MAHA man”-ként parodizálta Robert Kennedy „Make America Healthy Again” kampányát.
A család helyzetét még súlyosabbá teszi, hogy Jack nővére, Tatiana Schlossberg – újságíró és környezetvédelmi szakember – a New Yorker cikkében írta meg, hogy ritka, agresszív leukémiát diagnosztizáltak nála. Szerinte Robert Kennedy intézkedései rontották a kutatási lehetőségeket, és a cikkben így fogalmazott: „Szégyen számomra és a közvetlen családom számára”. Laurence Leamer, a Kennedy családról szóló könyvek szerzője azt mondta Tatiana megszólalásáról:
Egyedülálló, hogy még az utolsó hónapjaiban is ennyire fontosnak tartotta ezt, és hogy akkora szégyennek érzi őt, hogy ezt leírja.
Tatiana arról is ír, milyen volt kórházi ágyáról figyelni, ahogy Robert Kennedy „az értelem és a józan ész ellenére” egészségügyi miniszter lett.
Dr. Barbara Perry, a University of Virginia szakértője szerint a család továbbra is az ország egyik legfontosabb mítosza:
Ők Amerika királyi családja. Van szex, politika és tragédia, szinte Shakespeare-i mennyiségben. Akár szeretik őket, akár gyűlölik, ezek lenyűgöző történetek.
A több mint hatvan éve meggyilkolt John Fitzgerald Kennedy alakja továbbra is az egész dinasztia fényét adja. Perry szerint azonban mára a harmadik-negyedik generáció tagjai közül sokan „olyan dolgokat tesznek, amelyek nem méltók a névhez”, és tiszteletre méltónak tartja azokat, akik – mint Tatiana – kiállnak az ellen, aki „szégyenfoltot ejt rajta”. Amerika pedig továbbra sem tud elszakadni ettől a történettől. Figyeli a fiatal jelölt kampányát, a Nuzzi–Kennedy ügy folytatását és Tatiana küzdelmét is. A Kennedy név egyszerre botrány, dráma és tragédia – és továbbra is uralja az amerikai közélet képzeletét.
