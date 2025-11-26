Ft
11. 26.
szerda
11. 26.
szerda
kennedy Jack Schlossberg New York kongresszus Egyesült Államok

Újabb Kennedy próbál politikai pályára lépni

2025. november 26. 20:19

Az amerikai politika ismét egy régi dinasztia felé fordítja a figyelmét. A Kennedy név most Jack Schlossberg indulása miatt került előtérbe, aki New Yorkban szeretne kongresszusi helyet szerezni, miközben a családot botrányok, nyilvános viták és tragikus betegségek tépik szét.

2025. november 26. 20:19
null

A Kennedy család körüli feszültség új szintre lépett, miután Jack Schlossberg, John Fitzgerald Kennedy és Jackie Onassis egyetlen unokája bejelentette, hogy elindul a New York-i kongresszusi helyért – írja a The Telegraph. A 32 éves jelölt nemcsak politikai pályára lépne, de megjelenésével ismét reflektorfénybe kerültek a család belső ellentétei, amelyek Robert F. Kennedy Jr botrányai, Olivia Nuzzival való viszonyának hírei és a súlyos családi tragédiák miatt már így is kiéleződtek.

A család neve John Fitzgerald Kennedy óta fogalom Amerikában, és most egy újabb politikai szereplő miatt ismét hatalmas figyelem irányul rájuk.
A család neve John Fitzgerald Kennedy óta fogalom Amerikában, és most egy újabb politikai szereplő miatt ismét hatalmas figyelem irányul rájuk.
Forrás: AFP

Kennedy családi viszály a kampány árnyékában

A hónapok óta húzódó botrányok középpontjában Robert F. Kennedy Jr. és Olivia Nuzzi kapcsolata áll. A riporternő hamarosan megjelenő memoárjának részletében így ír a politikusról:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Szerettem benne, hogy minden tekintetben kielégíthetetlen volt, mintha az egész világot bekebelezné, ha ezáltal jobban megismerhetné.

Egy másik szakaszban így fogalmaz:

Vágyott. Vágyta a vágyakozást. Vágyta, hogy vágyják. A vágyat magát vágyta. Ezt akkor értettem meg igazán, amikor megismertem a kényeit és komplexusait, és azt, hogyan illeszkednek mindahhoz, amiről azt hittem, értem a lelkéből.

Amikor az ügy kipattant, Nuzzi jegyese, Ryan Lizza saját hírlevelében arról írt, hogy szerinte a riporternő más politikai szereplőkkel is viszonyt folytatott. Posztjaiban olyan sorokat is közölt, amelyeket Kennedy állítólag Nuzzinak írt:

Nyitott szád várja az aratásomat.

Össze fogom nyomni az arcodat, hogy kinyíljék a szád, az orrodat fogom, miközben felnézel rám, hogy bátorítsalak a nyelésre.

Kennedy ezúttal nem reagált a sajtónak, felesége, Cheryl Hines viszont azt mondta, hogy a botrány csak megerősítette a köteléket köztük, amelyek összetartják őket. A politikust évtizedek óta botrányok kísérik: 

  • függőségi problémák, 
  • válások, 
  • 37 nővel folytatott viszonyt részletező napló, 
  • valamint a „brain worm”-ként elhíresült egészségügyi eset, 

Kennedy név és politikai ambíciók

A Schlossberget-ág eddig sokkal csendesebb életet élt, ám Jack Schlossberg most belépne a politikába. Ő a demokrata Jerry Nadler megüresedő New York-i helyére pályázik. Schlossberg határozottan eltávolodott idősebb unokatestvérétől. Korábban többször nevezte Robert Kennedyt „lúzernek” és
„veszélyes embernek”, akitől szerinte meg kell védeni az amerikai intézményeket. Halloweenkor a közösségi médiában „MAHA man”-ként parodizálta Robert Kennedy „Make America Healthy Again” kampányát.

A család helyzetét még súlyosabbá teszi, hogy Jack nővére, Tatiana Schlossberg – újságíró és környezetvédelmi szakember – a New Yorker cikkében írta meg, hogy ritka, agresszív leukémiát diagnosztizáltak nála. Szerinte Robert Kennedy intézkedései rontották a kutatási lehetőségeket, és a cikkben így fogalmazott: „Szégyen számomra és a közvetlen családom számára”. Laurence Leamer, a Kennedy családról szóló könyvek szerzője azt mondta Tatiana megszólalásáról:

Egyedülálló, hogy még az utolsó hónapjaiban is ennyire fontosnak tartotta ezt, és hogy akkora szégyennek érzi őt, hogy ezt leírja.

Tatiana arról is ír, milyen volt kórházi ágyáról figyelni, ahogy Robert Kennedy „az értelem és a józan ész ellenére” egészségügyi miniszter lett.

Kennedy név, amelyet Amerika nem tud elengedni

Dr. Barbara Perry, a University of Virginia szakértője szerint a család továbbra is az ország egyik legfontosabb mítosza:

Ők Amerika királyi családja. Van szex, politika és tragédia, szinte Shakespeare-i mennyiségben. Akár szeretik őket, akár gyűlölik, ezek lenyűgöző történetek.

A több mint hatvan éve meggyilkolt John Fitzgerald Kennedy alakja továbbra is az egész dinasztia fényét adja. Perry szerint azonban mára a harmadik-negyedik generáció tagjai közül sokan „olyan dolgokat tesznek, amelyek nem méltók a névhez”, és tiszteletre méltónak tartja azokat, akik – mint Tatiana – kiállnak az ellen, aki „szégyenfoltot ejt rajta”. Amerika pedig továbbra sem tud elszakadni ettől a történettől. Figyeli a fiatal jelölt kampányát, a Nuzzi–Kennedy ügy folytatását és Tatiana küzdelmét is. A Kennedy név egyszerre botrány, dráma és tragédia – és továbbra is uralja az amerikai közélet képzeletét.

Nyitókép: Jack Schlossberg / SAUL LOEB / AFP

 

