Bemondták az unalmast az ukránok: sem Putyin, sem Trump követelésének nem tesznek eleget

Harmadszor, számos kérdés merül fel a döntések és javaslatok alkotmányosságával, a választások jogállásával és azzal kapcsolatban, hogy egy feltételezett átmeneti időszakban egyáltalán megtarthatók-e. Ahhoz, hogy a választásokat mindenki elismerje, a legfontosabb kérdésekben Ukrajna Alkotmánybíróságának állásfoglalására van szükség, ám az jelenleg csak minimális létszámmal működik. Ezért első lépésként fel kell tölteni a testületet, és folyamatos, éjjel-nappali alkotmányos ellenőrzési rendben kell működnie. A népszavazásra kiírt kérdés sem tekinthető alkotmányosnak az Alkotmánybíróság jóváhagyása nélkül.

Negyedszer, az online szavazás gyakorlatilag ajándék az oroszoknak. Az ilyen típusú szavazás nem technikai, hanem politikai és biztonsági kérdés.

Sőt, egyáltalán miért beszélünk erről, ha még az Eurovíziós Dalfesztiválon is képes volt a szavazás összedönteni a rendszert? A szavazás titkosságát a felhasználó azonosítása után legfeljebb szóban lehet garantálni, de a gyakorlatban ezt teljes mértékben megvalósítani lehetetlen. Ez a téma tehát egyértelműen az „egyszerű megoldások irodájáról” és új problémák létrehozásáról szól, nem pedig a kihívások valódi megoldásairól.

Összességében örülök annak, hogy túljutottunk azon az időszakon, amikor megrekedt a munka a fontos kérdések, reformok és a kor kihívásai körül, ugyanakkor a munkacsoport tevékenységének átláthatóságáról és minőségéről még korai lenne beszélni. Mi a jó ebben? Az, hogy egyes politikai álláspontok nyilvánosan elhangzottak, és a közvélemény számára is hozzáférhetővé válnak, valamint az, hogy a kommunikáció hangneme – egy ennyire sokrétű formátumhoz képest – meglehetősen konstruktív volt.

És hát mi egészen biztosan kizárólag az Alkotmányból, az emberi jogok védelméből és a bevált gyakorlatokból fogunk kiindulni, nem pedig a politikai célszerűségből – fogalmazott Olga Aivazovska.