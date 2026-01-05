Bemondták az unalmast az ukránok: sem Putyin, sem Trump követelésének nem tesznek eleget

Zelenszkij kulcsemberei felrajzolták tervezetet: így mehet végbe az ukrán kormányváltás – kitűzték a béke időpontját
Az ukrán állampolgárok egy népszavazáson dönthetnének a a következő elnök személyéről és a békeszerződés elfogadásáról.
Így nehezen lesz béke.
Decemberben megkezdte munkáját az a munkacsoport, amely a különleges, illetve a háború utáni időszakban tartandó választásokkal kapcsolatos jogalkotási javaslatok előkészítésén dolgozik – írja az Unian felületén megjelent véleménycikkében Olga Aivazovska.
A feladatok között szerepel az európai integrációs kötelezettségeinkhez kapcsolódó megoldások kidolgozása is, ami nyilván örvendetes. Ugyanakkor ez csupán formális teljesítése az Európai Bizottság novemberben megfogalmazott ajánlásának – tette hozzá.
A csoport 60 tagból áll, de három tematikus alcsoportban fognak dolgozni, így ez elfogadható létszám egy valóban működő munkamodellhez, amennyiben valóban ez a cél. Mi természetesen készek vagyunk szakértői támogatást nyújtani a történelmi jelentőségű kérdések megoldásához. Ugyanakkor a nyilvános, online közvetített politikai felszólalások során elhangzottak David Arahamija részéről bizonyos, meglehetősen ellentmondásos álláspontok a gyors választásokkal kapcsolatban: 30 nap az előkészítésre, plusz 60 nap az elnökválasztási folyamatra, amely egybeesne egy esetleges népszavazással, online szavazás, és még sok minden más, ami előre láthatóan izgatja a társadalmat.
Lehetséges, hogy ezeknek a kijelentéseknek van valamiféle rejtett célja, de én mégis inkább logikusan, óvatosságra intve szeretném megosztani a fenntartásaimat.
Először is, meggyőződésem, hogy a választások nem képezhetik részét semmilyen békemegállapodásnak.
Ez megkérdőjelezi a konfliktus természetét, illetve gyenge szuverenitású államként pozicionál bennünket. A helyzet ugyanis az, hogy a választásokat akkor szokták megállapodásokba foglalni, amikor polgárháborúról van szó, nem pedig nemzetközi fegyveres konfliktusról. Ráadásul, ha a hatalom forrása a nép, akkor teljesen érthető a közvélemény azon álláspontja, hogy a háború aktív szakaszában nem lehet demokratikus választásokat tartani.
Másodszor, területi kérdésekben népszavazást lehet tartani, amennyiben ez nem érinti az ország területi integritását.
Ugyanakkor a referendum érvényességéhez szükséges 50 százalékos részvételi arányt a jelenlegi migrációs helyzet mellett gyakorlatilag lehetetlen biztosítani. Feltételesen: az állampolgárok több mint 30 százaléka áttelepült (belső menekültek, illetve külföldön tartózkodók), így még 60 százalékos választói részvétel esetén is a tényleges részvétel a teljes népességhez viszonyítva csupán körülbelül 30–35 százalék lenne (vagyis a népszavazás érvénytelen lesz).
Mindazok, akik külföldön tartózkodnak, továbbra is szerepelnek majd az ukrajnai választói névjegyzékben, azonban a jelenlegi körülmények között nem tudnak élni szavazati jogukkal.
Harmadszor, számos kérdés merül fel a döntések és javaslatok alkotmányosságával, a választások jogállásával és azzal kapcsolatban, hogy egy feltételezett átmeneti időszakban egyáltalán megtarthatók-e. Ahhoz, hogy a választásokat mindenki elismerje, a legfontosabb kérdésekben Ukrajna Alkotmánybíróságának állásfoglalására van szükség, ám az jelenleg csak minimális létszámmal működik. Ezért első lépésként fel kell tölteni a testületet, és folyamatos, éjjel-nappali alkotmányos ellenőrzési rendben kell működnie. A népszavazásra kiírt kérdés sem tekinthető alkotmányosnak az Alkotmánybíróság jóváhagyása nélkül.
Negyedszer, az online szavazás gyakorlatilag ajándék az oroszoknak. Az ilyen típusú szavazás nem technikai, hanem politikai és biztonsági kérdés.
Sőt, egyáltalán miért beszélünk erről, ha még az Eurovíziós Dalfesztiválon is képes volt a szavazás összedönteni a rendszert? A szavazás titkosságát a felhasználó azonosítása után legfeljebb szóban lehet garantálni, de a gyakorlatban ezt teljes mértékben megvalósítani lehetetlen. Ez a téma tehát egyértelműen az „egyszerű megoldások irodájáról” és új problémák létrehozásáról szól, nem pedig a kihívások valódi megoldásairól.
Összességében örülök annak, hogy túljutottunk azon az időszakon, amikor megrekedt a munka a fontos kérdések, reformok és a kor kihívásai körül, ugyanakkor a munkacsoport tevékenységének átláthatóságáról és minőségéről még korai lenne beszélni. Mi a jó ebben? Az, hogy egyes politikai álláspontok nyilvánosan elhangzottak, és a közvélemény számára is hozzáférhetővé válnak, valamint az, hogy a kommunikáció hangneme – egy ennyire sokrétű formátumhoz képest – meglehetősen konstruktív volt.
És hát mi egészen biztosan kizárólag az Alkotmányból, az emberi jogok védelméből és a bevált gyakorlatokból fogunk kiindulni, nem pedig a politikai célszerűségből – fogalmazott Olga Aivazovska.
Fotó: Gints Ivuskans / AFP
