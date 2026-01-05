Ft
háború Háború Ukrajnában volodimir zelenszkij pravda andrij jermak Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Kész, vége: a szemünk láttára omlik össze Zelenszkij rendszere, már a Pravda sem bízik a sikerében

2026. január 05. 10:17

Az ukrán lap szerint csak átmenetileg nyert időt az ukrán vezető.

2026. január 05. 10:17
null

Ukrajnában ismét forrong a politikai élet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legfőbb bizalmasa, a korrupciós botrányba belebukott Andrij Jermak menesztése után úgy tűnik, hogy az ukrán elnök drasztikusan átalakítja az ukrán politikai-katonai döntéshozatalt – írja a Pravda.

 

Andrij Jermak nem csupán az elnöki adminisztráció vezetője volt. Ő vezette a kormányzatot, nagy befolyása volt a hadvezetésre, valamint teljesen maga alá gyűrte a fontosabb külpolitikai és gazdasági ügyeket is. Kiesése a politikai ringből Zelenszkij hatalmának teljes összeomlásával fenyegetett.

 

Ezeket felismerve Zelenszkij igyekszik megteremteni újra a kormányzás lehetőségét, valamint felkészülni a béke utáni választási harcra.

Ennek mentén Kirilo Budanovot, a nagy hatalmú és jó nyugati kapcsolatokkal rendelkező titkosszolgálati vezetőt javasolja az elnöki adminisztráció élére, míg meneszti pozíciójából és más helyre teszi vezetőnek Denisz Smihal korábbi miniszterelnököt, illetve Vaszil Maljukot (az ukrán belügyi titkosszolgálat vezetőjét).

Zelenszkij korábbi bejelentése alapján további 5 oblaszty (megye) kormányzóját meneszti. Egyre több politikus, valamint katonai vezető követeli Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztését is, viszont Zelenszkij egyelőre nem hozott döntést az ügyben.

A kormányzati átalakítást övező pozitív nyugati reakciók alapján átmenetileg időt nyert az ukrán vezető,

viszont jól láthatóan az elnök népszerűsége az ukrán társadalomban csökken és az ellenzék bár be van tiltva, már gőzerővel készül a választási küzdelemre.

elcapo-2
2026. január 05. 11:21
Addig kell húzni a háborút, amíg újra pár aranybudit lehet majd venni az ellopott pénzből!
elcapo-2
2026. január 05. 11:20
Be van tiltva az ellenzék? Az EU érett Ukrajnában? Én nem hiszem ezt el! Ezt hányadik fejezetben fogja majd tárgyalni az Európai Unió jelenlegi bővítési biztosa a szlovén Marta Kos?
kakukk_madar
2026. január 05. 10:36
Úgy látszik, hogy a nagyobb nyugati bekötéssel rendelkező vezetőket "preferálja" = a fényességes nyugat kersegéli azokat akiket megbízhatóbbnak tart.
sozlib_abschaum
2026. január 05. 10:32
Ezt a sose létező tákolmányt (hoholia) felosztják egy lettországnyi tenger nélküli országocskára, az oroszokat és másokat soha többé nem tudják fenyegetni. Akarom kérdezni, a halállistát már bevették-e az eu (gittegylet) értékek közé?
