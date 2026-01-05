Kész, vége: a szemünk láttára omlik össze Zelenszkij rendszere, már a Pravda sem bízik a sikerében

Felfordult a világ: óriási bajban van Putyin – megtört a bizalom, nem hisz már neki Trump
Hirtelen megváltozott a helyzet.
Az ukrán lap szerint csak átmenetileg nyert időt az ukrán vezető.
Ukrajnában ismét forrong a politikai élet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legfőbb bizalmasa, a korrupciós botrányba belebukott Andrij Jermak menesztése után úgy tűnik, hogy az ukrán elnök drasztikusan átalakítja az ukrán politikai-katonai döntéshozatalt – írja a Pravda.
Andrij Jermak nem csupán az elnöki adminisztráció vezetője volt. Ő vezette a kormányzatot, nagy befolyása volt a hadvezetésre, valamint teljesen maga alá gyűrte a fontosabb külpolitikai és gazdasági ügyeket is. Kiesése a politikai ringből Zelenszkij hatalmának teljes összeomlásával fenyegetett.
Ezeket felismerve Zelenszkij igyekszik megteremteni újra a kormányzás lehetőségét, valamint felkészülni a béke utáni választási harcra.
Ennek mentén Kirilo Budanovot, a nagy hatalmú és jó nyugati kapcsolatokkal rendelkező titkosszolgálati vezetőt javasolja az elnöki adminisztráció élére, míg meneszti pozíciójából és más helyre teszi vezetőnek Denisz Smihal korábbi miniszterelnököt, illetve Vaszil Maljukot (az ukrán belügyi titkosszolgálat vezetőjét).
Zelenszkij korábbi bejelentése alapján további 5 oblaszty (megye) kormányzóját meneszti. Egyre több politikus, valamint katonai vezető követeli Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztését is, viszont Zelenszkij egyelőre nem hozott döntést az ügyben.
A kormányzati átalakítást övező pozitív nyugati reakciók alapján átmenetileg időt nyert az ukrán vezető,
viszont jól láthatóan az elnök népszerűsége az ukrán társadalomban csökken és az ellenzék bár be van tiltva, már gőzerővel készül a választási küzdelemre.
Az ukrán hadseregből eközben százezrek dezertálnak.
A drónháború is az oroszok felé billent.