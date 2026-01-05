Kész, vége: a szemünk láttára omlik össze Zelenszkij rendszere, már a Pravda sem bízik a sikerében

Ezeket felismerve Zelenszkij igyekszik megteremteni újra a kormányzás lehetőségét, valamint felkészülni a béke utáni választási harcra.

Ennek mentén Kirilo Budanovot, a nagy hatalmú és jó nyugati kapcsolatokkal rendelkező titkosszolgálati vezetőt javasolja az elnöki adminisztráció élére, míg meneszti pozíciójából és más helyre teszi vezetőnek Denisz Smihal korábbi miniszterelnököt, illetve Vaszil Maljukot (az ukrán belügyi titkosszolgálat vezetőjét).

Zelenszkij korábbi bejelentése alapján további 5 oblaszty (megye) kormányzóját meneszti. Egyre több politikus, valamint katonai vezető követeli Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztését is, viszont Zelenszkij egyelőre nem hozott döntést az ügyben.

A kormányzati átalakítást övező pozitív nyugati reakciók alapján átmenetileg időt nyert az ukrán vezető,

viszont jól láthatóan az elnök népszerűsége az ukrán társadalomban csökken és az ellenzék bár be van tiltva, már gőzerővel készül a választási küzdelemre.