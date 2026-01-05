Felfordult a világ: óriási bajban van Putyin – megtört a bizalom, nem hisz már neki Trump

Oroszország korábban egy ukrán drón adatai alapján következtetett arra, hogy Kijev december 29-én támadást tervezett Putyin egyik rezidenciája ellen.

Ukrajna ezt tagadta, és úgy vélte, hogy Moszkva a hamis állításokkal akarja igazolni a kijevi kormányépületek elleni támadásait.

Trump korábban, a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetése után, bírálta Ukrajnát az állítólagos támadás miatt. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ugyanakkor közben a hírszerzési eredmények alapján a múlt héten úgy értékelte, hogy Ukrajna nem Putyint vagy egyik rezidenciáját vette célba. Amerikai sajtóhírek szerint Trumpot szerdán John Ratcliffe, a CIA igazgatója tájékoztatta erről.