Felfordult a világ: óriási bajban van Putyin – megtört a bizalom, nem hisz már neki Trump

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: Trump után sorra állnak ki a világ vezetői Putyin mellett
Az amerikai elnök után az indiai miniszterelnök is elítélte az ukrán hadsereg tettét.
Hirtelen megváltozott a helyzet.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap az elnöki különgép fedélzetén újságírók előtt kijelentette: nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapással Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját vette célba a közelmúltban.
Nem hiszem, hogy ez a csapás megtörtént. Valami történt a közelben, de ennek semmi köze ehhez”
– mondta az elnök a repülőn.
Oroszország korábban egy ukrán drón adatai alapján következtetett arra, hogy Kijev december 29-én támadást tervezett Putyin egyik rezidenciája ellen.
Ukrajna ezt tagadta, és úgy vélte, hogy Moszkva a hamis állításokkal akarja igazolni a kijevi kormányépületek elleni támadásait.
Trump korábban, a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetése után, bírálta Ukrajnát az állítólagos támadás miatt. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ugyanakkor közben a hírszerzési eredmények alapján a múlt héten úgy értékelte, hogy Ukrajna nem Putyint vagy egyik rezidenciáját vette célba. Amerikai sajtóhírek szerint Trumpot szerdán John Ratcliffe, a CIA igazgatója tájékoztatta erről.
Az amerikai elnök után az indiai miniszterelnök is elítélte az ukrán hadsereg tettét.
(MTI)
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
Az ukrán lap szerint csak átmenetileg nyert időt az ukrán vezető.
Az ukrán hadseregből eközben százezrek dezertálnak.
A drónháború is az oroszok felé billent.