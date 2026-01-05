Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában vlagyimir putyin Moszkva orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij donald trump ukrajna oroszország

Felfordult a világ: óriási bajban van Putyin – megtört a bizalom, nem hisz már neki Trump

2026. január 05. 09:58

Hirtelen megváltozott a helyzet.

2026. január 05. 09:58
null

Donald Trump amerikai elnök vasárnap az elnöki különgép fedélzetén újságírók előtt kijelentette: nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapással Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját vette célba a közelmúltban.

Nem hiszem, hogy ez a csapás megtörtént. Valami történt a közelben, de ennek semmi köze ehhez”

– mondta az elnök a repülőn.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az előzmények

Oroszország korábban egy ukrán drón adatai alapján következtetett arra, hogy Kijev december 29-én támadást tervezett Putyin egyik rezidenciája ellen.

Ukrajna ezt tagadta, és úgy vélte, hogy Moszkva a hamis állításokkal akarja igazolni a kijevi kormányépületek elleni támadásait.

Trump korábban, a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetése után, bírálta Ukrajnát az állítólagos támadás miatt. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ugyanakkor közben a hírszerzési eredmények alapján a múlt héten úgy értékelte, hogy Ukrajna nem Putyint vagy egyik rezidenciáját vette célba. Amerikai sajtóhírek szerint Trumpot szerdán John Ratcliffe, a CIA igazgatója tájékoztatta erről.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Antifleto
2026. január 05. 11:54
Az ukrán drónok csak békésen köröztek arrafelé de a csúnya Putyin leszedte őket.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 05. 11:46
pandalala 2026. január 05. 10:23 MTI :-DD ÖszödiBöszme 2026. január 05. 10:55 Az MTI = Magyar Talmudista Iroda Közpénzből fenntartot, hungarofób, cionista érdekeket szolgáló bűnbanda... Akkor is hazudnak, amikor kérdeznek! mti.hu/impresszum Kiadó: Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47. E-mail: [email protected] Közönségszolgálat: [email protected] +36 1 759-5050 Munkaidő: 9:00-18:00 Munkaidőn kívül üzenetrögzítő működik. Ti narancsbolsevikok nem vagytok normálisak.
Válasz erre
0
1
Dixtroy
2026. január 05. 11:34
"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ugyanakkor közben a hírszerzési eredmények alapján a múlt héten úgy értékelte, hogy Ukrajna nem Putyint vagy egyik rezidenciáját vette célba." Maduro után már nem is tűnik fantasztikumnak, hogy uki zászló alatt az amcsik ugyanezt akarták Putyinnal megcsinálni.
Válasz erre
1
0
szemlelo-2
2026. január 05. 11:23
Az oroszok állítólag bizonyítékokat küldtek Amerikába a dróntámadásról. Trump ezt nem említi. Legalább annyit kellene mondania, hogy megnézte ezeket és ezért meg ezért nem hiszi el őket. Így csak duma.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!