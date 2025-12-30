Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: Trump után sorra állnak ki a világ vezetői Putyin mellett

Zelenszkijék átlépték a vörös vonalat: Trump brutálisan kiakadt, miután Putyin otthonát támadták meg (VIDEÓ)
Az elnök szavaiból kiderült, hogy nemcsak a támadás ténye, hanem annak időzítése és célpontja is kiverte nála a biztosítékot.
Az amerikai elnök után az indiai miniszterelnök is elítélte az ukrán hadsereg tettét.
A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy az amerikai elnök a kamerák előtt fakadt ki, miután kiderült: Ukrajna nem kevesebb, mint 91 drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját.
A hír nem a hírszerzéstől, hanem magától az érintett féltől érkezett: Putyin kora reggel hívta fel Donald Trumpot, hogy közölje a támadás tényét.
Narendra Modi indiai miniszterelnök kedden az X-oldalán ítélte el az ukrán hadsereg tettét. „Mély aggodalommal töltenek el Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciájának célba vételéről szóló jelentések.
A folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítések jelentik a legjárhatóbb utat az ellenségeskedés megszüntetése és a béke elérése felé.
Arra kérjük az összes érintettet, hogy továbbra is ezekre az erőfeszítésekre összpontosítsanak, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek alááshatják azokat” – fogalmazott Narendra Modi.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP
