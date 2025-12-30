Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: Trump után sorra állnak ki a világ vezetői Putyin mellett

A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy az amerikai elnök a kamerák előtt fakadt ki, miután kiderült: Ukrajna nem kevesebb, mint 91 drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját.

A hír nem a hírszerzéstől, hanem magától az érintett féltől érkezett: Putyin kora reggel hívta fel Donald Trumpot, hogy közölje a támadás tényét.