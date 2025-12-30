Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában vlagyimir putyin orosz-ukrán háború Oroszország donald trump ukrajna Egyesült Államok

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: Trump után sorra állnak ki a világ vezetői Putyin mellett

2025. december 30. 11:24

Az amerikai elnök után az indiai miniszterelnök is elítélte az ukrán hadsereg tettét.

2025. december 30. 11:24
null

A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy az amerikai elnök a kamerák előtt fakadt ki, miután kiderült: Ukrajna nem kevesebb, mint 91 drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját.

A hír nem a hírszerzéstől, hanem magától az érintett féltől érkezett: Putyin kora reggel hívta fel Donald Trumpot, hogy közölje a támadás tényét.

Ezt is ajánljuk a témában

Az indiai miniszterelnök is hasonlóan látja a helyzetet

Narendra Modi indiai miniszterelnök kedden az X-oldalán ítélte el az ukrán hadsereg tettét. „Mély aggodalommal töltenek el Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciájának célba vételéről szóló jelentések.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítések jelentik a legjárhatóbb utat az ellenségeskedés megszüntetése és a béke elérése felé.

Arra kérjük az összes érintettet, hogy továbbra is ezekre az erőfeszítésekre összpontosítsanak, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek alááshatják azokat” – fogalmazott Narendra Modi.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. december 30. 14:18
Mit mondanak a műholdak ? A CIA/ MI6/MOSZAD ?
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 30. 12:43
A kis stöpszli zsidaj ezt is elkúrta. Karácsonykor Putyin halálát kívánja, most meg megtámadja a rezidenciáját! Az EU-n , angolokon kívül senki nem értékelte ezt.
Válasz erre
2
0
tippan
2025. december 30. 12:40
Azért jár a tasli az ilyenekért, hogy sorra állnak ki és egyetlen ebert írtok. Faszért vagytok ilyen libsimédia majmolók?
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2025. december 30. 12:29
ez nem hurok ez semmi
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!