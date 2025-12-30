Zelenszkijék átlépték a vörös vonalat: Trump brutálisan kiakadt, miután Putyin otthonát támadták meg (VIDEÓ)

Donald Trump nem szokott kertelni, és most sem tette. Az amerikai elnök a kamerák előtt fakadt ki, miután kiderült: Ukrajna nem kevesebb, mint 91 drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját. A hír nem a hírszerzéstől, hanem magától az érintett féltől érkezett: Putyin kora reggel hívta fel Trumpot, hogy közölje a támadás tényét.

„Ma reggel hallottam róla. Tudják, kitől? Putyin elnöktől” – mondta Trump, láthatóan feldúltan. „Ez nem jó. Ez egyáltalán nem jó.”

Az elnök szavaiból kiderült, hogy nemcsak a támadás ténye, hanem annak időzítése és célpontja is kiverte nála a biztosítékot. Emlékeztetett arra, hogy ő maga állította le a Tomahawk-rakéták átadását, éppen azért, mert nem akarta eszkalálni a helyzetet. „Mert most arról beszélünk... tudják, ez egy kényes időszak. Ez nem a megfelelő időpont” – fogalmazott Trump, utalva a folyamatban lévő, törékeny béketárgyalásokra.