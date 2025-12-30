Ft
vlagyimir putyin donald trump ukrajna

Zelenszkijék átlépték a vörös vonalat: Trump brutálisan kiakadt, miután Putyin otthonát támadták meg (VIDEÓ)

2025. december 30. 09:12

Az elnök szavaiból kiderült, hogy nemcsak a támadás ténye, hanem annak időzítése és célpontja is kiverte nála a biztosítékot.

2025. december 30. 09:12
null

Donald Trump nem szokott kertelni, és most sem tette. Az amerikai elnök a kamerák előtt fakadt ki, miután kiderült: Ukrajna nem kevesebb, mint 91 drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját. A hír nem a hírszerzéstől, hanem magától az érintett féltől érkezett: Putyin kora reggel hívta fel Trumpot, hogy közölje a támadás tényét.

„Ma reggel hallottam róla. Tudják, kitől? Putyin elnöktől” – mondta Trump, láthatóan feldúltan. „Ez nem jó. Ez egyáltalán nem jó.”

Az elnök szavaiból kiderült, hogy nemcsak a támadás ténye, hanem annak időzítése és célpontja is kiverte nála a biztosítékot. Emlékeztetett arra, hogy ő maga állította le a Tomahawk-rakéták átadását, éppen azért, mert nem akarta eszkalálni a helyzetet. „Mert most arról beszélünk... tudják, ez egy kényes időszak. Ez nem a megfelelő időpont” – fogalmazott Trump, utalva a folyamatban lévő, törékeny béketárgyalásokra.

A volt elnök éles határvonalat húzott a harctéri offenzíva és a személyes támadás között. „Egy dolog offenzívnek lenni, mert most ők [az oroszok] offenzívában vannak. De más dolog megtámadni a házát” – jelentette ki. Trump szerint az államfői rezidencia elleni csapás átlép egy olyan vörös vonalat, amit a diplomáciában és a háború íratlan szabályai szerint sem illik átlépni, különösen nem akkor, amikor a felek a tárgyalóasztalnál próbálnak dűlőre jutni.

„És ilyet nem lehet tenni” – szögezte le Trump, hozzátéve, hogy nagyon dühös lett, amikor megtudta a hírt. Az üzenet egyértelmű: Washingtonban nem nézik jó szemmel, ha Kijev olyan akciókba kezd, amelyek nem a frontvonalon, hanem a politikai vezetők otthonaiban okoznak káoszt, és ezzel veszélybe sodorják a békefolyamatot. A kérdés most az, hogyan reagál erre Zelenszkij, és lesz-e következménye a drónok „eltévedésének” az amerikai támogatásra nézve.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

 

K.TAMAS
2025. december 30. 11:20
Most talán már világos, hogy a City kezeli a gombot. Trumpnak próbálták már többször is megmutatni, hogy nem ő a főnök. Zelenszkijnek nincs hatalma. Valószínűleg ő rémült meg legjobban. Az oroszok miért lőnék saját magukat? Maximum addig nem írják alá a megállapodást, amíg el nem érik a céljukat.
Válasz erre
0
0
recipp
2025. december 30. 11:15
Csodálatosak ezek az orbánbaszerelmes hívők,akik különös szenvedélyt táplálnak az olyan következtetések iránt. ,amelyekre a vezérük goebbelsi propagandistái eszével((?)jutnak)TElőszöris a FideSS oldalai legalacsonyabb értelmi képességűekhez kell szólni úgy biztosan célbaér-propaganda végtermékei a magukat elhülyíteni hagyók fogyasztására , Az ISW-rőlOrosz támadó kampány értékelése, 2025. december 29. Putyin állításokat tett Trumpnak az állítólagos csapással kapcsolatban.[3] understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-29-2025/ Az állítólagos csapás körülményei nem felelnek meg a megfigyelt bizonyítékok mintájának, amikor az ukrán erők Oroszország elleni csapásokat hajtanak végre. A megerősített ukrán oroszországi csapások jellemzően nyílt forrásokban megfigyelhető bizonyítékokat generálnak. Szokjuk meg a NER-nemzetthy elhülyítés rendszerében mindennemű megnyilvánulás csak a nyájnak szól höhöö
Válasz erre
1
1
dejavu
2025. december 30. 11:13
eltalálták Putyin aranybudiját?
Válasz erre
0
1
csakis_a_tisza
2025. december 30. 11:03
Putyin egy tömeggyilkos diktátor. Olyan, mint Hitler. Vele szemben nem létezik vörös vonal.
Válasz erre
0
6
