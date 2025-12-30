Zelenszkijék átlépték a vörös vonalat: Trump brutálisan kiakadt, miután Putyin otthonát támadták meg (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Az elnök szavaiból kiderült, hogy nemcsak a támadás ténye, hanem annak időzítése és célpontja is kiverte nála a biztosítékot.
Donald Trump nem szokott kertelni, és most sem tette. Az amerikai elnök a kamerák előtt fakadt ki, miután kiderült: Ukrajna nem kevesebb, mint 91 drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját. A hír nem a hírszerzéstől, hanem magától az érintett féltől érkezett: Putyin kora reggel hívta fel Trumpot, hogy közölje a támadás tényét.
„Ma reggel hallottam róla. Tudják, kitől? Putyin elnöktől” – mondta Trump, láthatóan feldúltan. „Ez nem jó. Ez egyáltalán nem jó.”
Az elnök szavaiból kiderült, hogy nemcsak a támadás ténye, hanem annak időzítése és célpontja is kiverte nála a biztosítékot. Emlékeztetett arra, hogy ő maga állította le a Tomahawk-rakéták átadását, éppen azért, mert nem akarta eszkalálni a helyzetet. „Mert most arról beszélünk... tudják, ez egy kényes időszak. Ez nem a megfelelő időpont” – fogalmazott Trump, utalva a folyamatban lévő, törékeny béketárgyalásokra.
A volt elnök éles határvonalat húzott a harctéri offenzíva és a személyes támadás között. „Egy dolog offenzívnek lenni, mert most ők [az oroszok] offenzívában vannak. De más dolog megtámadni a házát” – jelentette ki. Trump szerint az államfői rezidencia elleni csapás átlép egy olyan vörös vonalat, amit a diplomáciában és a háború íratlan szabályai szerint sem illik átlépni, különösen nem akkor, amikor a felek a tárgyalóasztalnál próbálnak dűlőre jutni.
„És ilyet nem lehet tenni” – szögezte le Trump, hozzátéve, hogy nagyon dühös lett, amikor megtudta a hírt. Az üzenet egyértelmű: Washingtonban nem nézik jó szemmel, ha Kijev olyan akciókba kezd, amelyek nem a frontvonalon, hanem a politikai vezetők otthonaiban okoznak káoszt, és ezzel veszélybe sodorják a békefolyamatot. A kérdés most az, hogyan reagál erre Zelenszkij, és lesz-e következménye a drónok „eltévedésének” az amerikai támogatásra nézve.
