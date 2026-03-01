Magyar Péter a nyugdíjasokat is alaposan átverte (VIDEÓ)

Az Európai Bizottság 2022 novemberében, Brüsszelben kelt 91 oldalas javaslatában véleményezte Magyarország RRF-tervét, azt több ponton is támadta. A válaszdokumentum 13. oldalán konkrétan meg is fogalmazzák: „A közelmúltbeli szakpolitikai intézkedések – az állam hosszú távú nyugdíjkötelezettségeinek növelése miatt – súlyosbítják a fenntarthatósági kihívást. A 13. havi nyugdíj 2021-es és 2022-es újbóli bevezetése növeli a nyugdíjkiadásokat.”

Itt a Magyar Péter-féle nyugdíjadó

Brüsszel először 2022-ben hozakodott elő a "nyugdíjrendszer fenntarthatóságával" kapcsolatos ajánlásokkal, amelynek értelmében egy teljes cselekvési tervet dolgoztak ki a mindenkori magyar kormány számára.

Egy független nemzetközi szakértőgárda jelentést készít a nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságáról, és konkrét szakpolitikai javaslatokat terjeszt elő, melyek biztosítják a nyugdíjrendszer hosszú- és középtávú fenntarthatóságát, a megfelelőség megőrzése mellett, különösen a jövedelmi egyenlőtlenségek kezelése révén.

Ezt követi a nyugdíjrendszer módosítására vonatkozó szakpolitikai javaslat kidolgozása a kormány által, amit egy részletes hatásvizsgálattal kísért, jogalkotási javaslat követ.

A nyugdíjrendszert módosító jogszabály hatálybalépése a kormány jogalkotási javaslata alapján, melynek határideje 2025. március 31 volt.

Vagyis röviden: Brüsszel 2025 március végéig várta volna el, hogy a magyar kormány jelentősen megvágja a nyugdíjakat- ezt jelenti a "nyugdíjrendszer közép- és hosszútávú fenntarthatósága". Mivel ez nem történt meg, most a Tisza Párt készít elő nagyszabású nyugdíjcsökkentési tervet. Ennek eszköze a nyugdíjadó, vagyis a degresszió.