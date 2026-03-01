Ft
tisza párt Magyar Péter hazugságai Magyar Péter

Magyar Péter a nyugdíjasokat is alaposan átverte (VIDEÓ)

2026. március 01. 07:13

A Tisza Párt a nyíilvánosság előtt nyugdíjemelést, differenciált nyugdíjkorrekciót emleget. Magyar Péterék kiszivárgott titkos terve azonban brutális megszorításokat tartalmaz az idősek számára is. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 34. rész.

2026. március 01. 07:13
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter az elmúlt hónapokban nyugdíjemelést, differenciált nyugdíjkorrekciót, 120 000 forintos minimálnyugdíjat és az időskorúak járadékának növelését ígérte. 

Magyar Péter az időseket is átverte (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
Magyar Péter az időseket is átverte (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Ezzel szemben a Tisza korábbi hónapokban kiszivárgott valós programja brutális megszorítások hozna az idősek számára is. 

Miután a szocialista kormányzat megszorításai nyomán megszűnt, a 13. havi nyugdíj visszaépítése szimbolikus intézkedés volt a kormány részéről. Ugyanakkor-ahogy korábban- az Európai Bizottság és az OECD szakértői már többször ismét javasolták a rendszer "kivezetését vagy korlátozását", mivel szerintük hosszú távon fenntarthatatlan. Mint ismert, ehhez az állásponthoz a Tisza Párt is kritika nélkül igazodott.

Az Európai Bizottság 2022 novemberében, Brüsszelben kelt 91 oldalas javaslatában véleményezte Magyarország RRF-tervét, azt több ponton is támadta. A válaszdokumentum 13. oldalán konkrétan meg is fogalmazzák: „A közelmúltbeli szakpolitikai intézkedések – az állam hosszú távú nyugdíjkötelezettségeinek növelése miatt – súlyosbítják a fenntarthatósági kihívást. A 13. havi nyugdíj 2021-es és 2022-es újbóli bevezetése növeli a nyugdíjkiadásokat.”

Itt a Magyar Péter-féle nyugdíjadó

Brüsszel először 2022-ben hozakodott elő a "nyugdíjrendszer fenntarthatóságával" kapcsolatos ajánlásokkal, amelynek értelmében egy teljes cselekvési tervet dolgoztak ki a mindenkori magyar kormány számára.

  • Egy független nemzetközi szakértőgárda jelentést készít a nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságáról, és konkrét szakpolitikai javaslatokat terjeszt elő, melyek biztosítják a nyugdíjrendszer hosszú- és középtávú fenntarthatóságát, a megfelelőség megőrzése mellett, különösen a jövedelmi egyenlőtlenségek kezelése révén.
  • Ezt követi a nyugdíjrendszer módosítására vonatkozó szakpolitikai javaslat kidolgozása a kormány által, amit egy részletes hatásvizsgálattal kísért, jogalkotási javaslat követ.
  • A nyugdíjrendszert módosító jogszabály hatálybalépése a kormány jogalkotási javaslata alapján, melynek határideje 2025. március 31 volt.

Vagyis röviden: Brüsszel 2025 március végéig várta volna el, hogy a magyar kormány jelentősen megvágja a nyugdíjakat- ezt jelenti a "nyugdíjrendszer közép- és hosszútávú fenntarthatósága". Mivel ez nem történt meg, most a Tisza Párt készít elő nagyszabású nyugdíjcsökkentési tervet. Ennek eszköze a nyugdíjadó, vagyis a degresszió.

A nyugdíjadó lényege egyszerűen összefoglalható:

a Tisza javaslata szerint az állami nyugdíjakat 20 százalékkal csökkentenék, ezzel mérsékelve az ellátórendszer költségeit, összhangban a brüsszeli ajánlásokkal. 

Ez a költségcsökkentés első lába. A második láb az állami nyugellátás felmenő rendszerben történő kivezetése, vagyis az a tervezet, mely szerint 2026 szeptember 1-től kötelezően magánnyugdíjpénztárakba terelnék át a munkaerőpiac új belépőit. Számukra megszűnne az állami nyugdíj, ellátást pedig a kötelező, piaci alapú biztosítások alapján kapnának. Ezzel az állam hosszú távon tulajdonképpen kiszáll a nyugdíjak biztosításából.

További pluszköltséget jelentene a 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó, amelyet az elhunyt házastárs után járó juttatás után lenne köteles fizetni a túlélő fél, valamint ugyanekkora kulcsú öröklési adó az egészségbiztosítási kötvények után. 

Nyitókép: AFP

 

