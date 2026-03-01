Ft
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna nyugat Európai Unió

A „Nyugat” könnyen vigéckedik, mert tudja, hogy a harcot nem ott, hanem a térségünkben vívják majd meg

2026. március 01. 08:13

Ukrajnának, illetve az ott kormányzati pozíciókban levő elitnek létkérdés, hogy az EU belépjen a konfliktusba.

2026. március 01. 08:13
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Ne feledjétek Ukrajnának, illetve az ott kormányzati pozíciókban levő elitnek létkérdés, hogy az EU, akár egy európai kisvilágháború kockázata árán is, de belépjen a konfliktusba; a »nyugat« könnyen vigéckedik, mert tudja, hogy a harcot nem ott, hanem a térségünkben vívják majd meg.

Ezért fontos, hogy csak és kizárólag békepárti képviselőjét küldjünk az Országgyűlésbe. Akár egyetlen szavazaton is múlhat egy képviselői mandátum és akár egyetlen képviselő szavazatán is múlhat a háború vagy a béke!”

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
belbuda
2026. március 01. 10:14
Biczitomi…primitív nercseléd…🤮🤮🤮
nemecsekerno-007-01
2026. március 01. 09:25
Jelenleg az ukránok faszával verik a csalánt. De később egész Kelet-Közép Európa faszával tervezik. Mindezt azért, hogy az északiaknak több jusson az Északi-tenger ásványkincseiből az oroszok ellenében.
tapir32
2026. március 01. 08:52
Óvodás szintű, IQ hiányos álláspont az, amit az orosz-ukrán háborúban EU képvisel. Nem azzal kell foglalkozni, hogy négy éve mi történt és ki kezdte a háborút. A probléma amit most kell megoldani az az, hogy minél előbb, további embertömegek halála és megnyomorodása nélkül kell lezárni a háborút.
tapir32
2026. március 01. 08:51
Zselenszkij népszerűsége már csak 4 %. Ukrajnában a háború folytatásának támogatottsága 20% alatt van. Az ukrán nép békét akar.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!