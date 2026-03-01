„Ne feledjétek Ukrajnának, illetve az ott kormányzati pozíciókban levő elitnek létkérdés, hogy az EU, akár egy európai kisvilágháború kockázata árán is, de belépjen a konfliktusba; a »nyugat« könnyen vigéckedik, mert tudja, hogy a harcot nem ott, hanem a térségünkben vívják majd meg.

Ezért fontos, hogy csak és kizárólag békepárti képviselőjét küldjünk az Országgyűlésbe. Akár egyetlen szavazaton is múlhat egy képviselői mandátum és akár egyetlen képviselő szavazatán is múlhat a háború vagy a béke!”