Az ukrán politológus fordítva ül a lovon: megfenyegette Orbán Viktort, aki szerinte folyton követelőzik, és nem adott semmit Ukrajnának (VIDEÓ)

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Azon pedig fel van háborodva, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítására reagálva Magyarország megállíthatja az energiaszállítást Ukrajnába.
Mikola Davidjuk ukrán politológus friss videójában Orbán Viktort sértegeti, amiért Magyarország nem hajlandó fegyvert és pénzt küldeni Ukrajna számára. Sőt, egyenesen megfenyegette a miniszterelnököt, hogy ha Magyarország a Barátság kőolajvezeték leállítására adott válaszreakcióként az áramszállítást is megvonja Ukrajnától, akkor „valódi problémái lesznek. Nem szavakban, hanem a valóságban.”
A „francba nem kellesz nekünk” – mondja az Orbán Viktornak címzett videóban.
„Fegyvert nem küldtél nekünk, pénzt nem küldtél nekünk”
– sorolja, mintha ezek alapvető dolgok lennének, sőt, azt állítja,
a magyar miniszterelnök „kér folyamatosan valamit” Ukrajnától.
Ugyanakkor Davidjuk felháborodik azon, hogy Magyarország leállíthatja az áramellátást. Nem csoda, hiszen jelenleg Magyarországról érkezik az ukrajnai áramellátás nagy része, de ezt valahogy elfelejtette említeni, amikor azt sorolta, mit (nem) köszönhet Ukrajna hazánknak.
