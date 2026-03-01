Az ukrán politológus fordítva ül a lovon: megfenyegette Orbán Viktort, aki szerinte folyton követelőzik, és nem adott semmit Ukrajnának (VIDEÓ)

Mikola Davidjuk ukrán politológus friss videójában Orbán Viktort sértegeti, amiért Magyarország nem hajlandó fegyvert és pénzt küldeni Ukrajna számára. Sőt, egyenesen megfenyegette a miniszterelnököt, hogy ha Magyarország a Barátság kőolajvezeték leállítására adott válaszreakcióként az áramszállítást is megvonja Ukrajnától, akkor „valódi problémái lesznek. Nem szavakban, hanem a valóságban.”

A „francba nem kellesz nekünk” – mondja az Orbán Viktornak címzett videóban.