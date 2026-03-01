Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
mikola davidjuk magyarország Barátság kőolajvezeték ukrajna orbán viktor

Az ukrán politológus fordítva ül a lovon: megfenyegette Orbán Viktort, aki szerinte folyton követelőzik, és nem adott semmit Ukrajnának (VIDEÓ)

2026. március 01. 09:12

Azon pedig fel van háborodva, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítására reagálva Magyarország megállíthatja az energiaszállítást Ukrajnába.

2026. március 01. 09:12
null

Mikola Davidjuk ukrán politológus friss videójában Orbán Viktort sértegeti, amiért Magyarország nem hajlandó fegyvert és pénzt küldeni Ukrajna számára. Sőt, egyenesen megfenyegette a miniszterelnököt, hogy ha Magyarország a Barátság kőolajvezeték leállítására adott válaszreakcióként az áramszállítást is megvonja Ukrajnától, akkor „valódi problémái lesznek. Nem szavakban, hanem a valóságban.”

A „francba nem kellesz nekünk” – mondja az Orbán Viktornak címzett videóban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

„Fegyvert nem küldtél nekünk, pénzt nem küldtél nekünk” 

– sorolja, mintha ezek alapvető dolgok lennének, sőt, azt állítja, 

a magyar miniszterelnök „kér folyamatosan valamit” Ukrajnától.

Ugyanakkor Davidjuk felháborodik azon, hogy Magyarország leállíthatja az áramellátást. Nem csoda, hiszen jelenleg Magyarországról érkezik az ukrajnai áramellátás nagy része, de ezt valahogy elfelejtette említeni, amikor azt sorolta, mit (nem) köszönhet Ukrajna hazánknak.

Nyitókép: képernyőkép

 

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2026. március 01. 10:38
A pöcsköszörűnek nyilván lövése nincs, mennyi áramot és dízelojalat kapnak tőlünk. Bár tényleg le kellene állítani mindent, hogy igaza legyen.
Válasz erre
1
0
Kamcsatka5
2026. március 01. 10:34
És akkor ki is csodálkozik az antiszemitizmus növekedéséért?
Válasz erre
0
0
attysh
2026. március 01. 10:19
Ettől a kis pöcsvirágnál vékonyabb gyerekeket visznek a halálba az ukránok. Így rizikó, hogy éppen ő nincs biztonságban.
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2026. március 01. 10:15
Akkor most ugye lekapcsoljuk a villanyt, lezárjuk a határt és visszaküldjük az ukránokat hazájuk védelmezésére? Nem akarok több ukrán rendszámú jármüvet látni magyar utakon!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!