Levágták a polip fejét: az ajatollah és a rezsim vezetői halottak, a háború folytatódik

Valami készül: Kína csendben felvásárolja az összes elérhető kőolajat, megroppanhat a világgazdaság, vérengzés várható a piacokon
Magyarországnak óriási szüksége lenne a Barátság-kőolajvezetékre.
Szombat reggel a világ arra ébredt, hogy Izrael és az Egyesült Államok légitámadásokat indított az Iszlám Köztársaság rezsimjének katonai és politikai célpontjai ellen. A rezsim válaszul nem csak Izraelre, hanem a szunnita olaj országok ellen is támadást indított. A Hormuzi-szorosban jelentősen lecsökkent a hajóforgalom a támadások miatt, és Irán megfenyegette az áthaladó hajókat, ezért félő, hogy drámaian felszökhet az olaj ára, ha nem stabilizálódik a helyzet.
Bahreinre, az Egyesült Arab Emirátusokra és Szaúd Arábiára is hullottak iráni rakéták. Szombaton késő este erősítették meg a hírt: likvidálták Ali Hamenei ajatollahot, az iráni legfőbb vezetőt. A rezsim rettegetett és brutális vezetője 1989 óta irányította Iránt, miután az iszlamista forradalom vezetője, Homeini ajatollah meghalt. Irán elnyomójának halálát Teherán utcáin egyszerre ünnepelték és siratták, és halála egy új korszakot nyit a Közel-Kelet modern történetében.
Irán az 1979-es forradalom óta külpolitikájának egyik fő alappillérévé tette az Izrael-ellenességet.
Az iráni iszlamista vezetésnek nem titkolt célja volt a zsidó állam elpusztítása, ezt Hamenei ajatollah újra és újra megerősítette beszédeiben, amelyben rendszeresen szónokolt Jeruzsálem elfoglalásáról.
Iránban minden évben, a ramadán utolsó péntekén, tízezrek vonultak fel az úgynevezett al-Qudsz (Jeruzsálem) napon. Ilyenkor tömegével égették el az izraeli zászlókat, felakasztották az izraeli és amerikai politikusok bábuit, és meghirdették Izrael közeli pusztulását. Az iráni rezsim az iszlamista terror első számú szponzora volt a Közel-Keleten és az utóbbi két évtizedben nukláris ambíciókra tört. Ezt Amerika eleinte diplomácia úton próbálta megoldani.
A fordulat a rezsim által támogatott Hamász terrorszervezet 2023. október 7-ei támadása után következett be. A támadás hatalmas csapás volt a zsidó állam számára, amelyet az iráni vezetés nyíltan ünnepelt. Azonban Izrael Gáza elleni hadművelete olyan hullámot indított, amely elsodorta Irán regionális szövetségeseit: a Hamász szinte megszűnt létezni, Libanonban a Hezbollah jelentősen meggyengült, Szíriában pedig megbukott Aszad elnök, az iráni rezsim szövetségese. Tavaly pedig sor került a tizenkétnapos Irán elleni háborúra, amelyben Izrael nagyrészt felszámolta az ország nukleáris programját.
Az 1979-es forradalom kitörése óta jelentős ellenzékkel rendelkezett az iszlamista rezsim, amely ellen a vezetés újra és újra brutális módon lépett fel. Legutóbb december végén robbant ki tüntetés hullám. A rezsim januárban elrendelte a tüntetők elleni fegyveres fellépést, amely során több, mint hamincezer embert mészároltak le. Donald Trump már ekkor beavatkozást ígért, azonban ez a beavatozás folyamatosan csúszott.
Jonathan Hackett amerikai veterán és katonai szakértő a Telegraphnak elmondta: a szombat reggel végrehajtott terv nem az elmúlt három hétben született, és nem is januárban, amikor a rezsim meggyilkolta a tüntetőket. Ennek a tervnek az előkésítése valószínűleg legalább hat hónapja zajlik.
Hackett elmondta: két héttel ezelőtt Ali Hamenei ajatollahnak és legfőbb tisztviselői számára felajánlották az „Aszad megoldást” vagyis, hogy szabadon távozhat Oroszországba. Az ajatollah azonban visszautasította az ajánlatot. A legfőbb vezető február 17-én tartott egy beszédet, amelyben megfenyegette az amerikai hadsereget: „Az amerikai elnök folyamatosan azt hangoztatja, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a világ legerősebb katonai erejével. A világ legerősebb katonai ereje azonban olykor olyan súlyos csapást kaphat, hogy többé nem tud felállni”. Ez volt az utolsó fenyegetése.
Hamenei ajatollah rezsimje alatt jött létre az a regionális szövetségi rendszer, amelyet az izraeli és amerikai szakértők gyakran polipként jellemeztek. Ez olyan iráni proxikból állt, amelyek földrajzilag körülölelték Izrael államát: a Hamász Gázában, a Hezbollah Libanonban, az iráni miliíciák Szíriában, a húszik Jemenben. A polip karjait egyenként vágta le Izrael, de mindig is szem előtt tartotta, hogy előbb-utóbb sor fog kerülni a polip fejére, vagyis Iránra.
Az ajatollah szerepe a rezsimben hatalmas, de likvidálása még nem jelenti a rendszer összeomlását.
Hamenei alatt az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) a gazdaságban és a külpolitikában egyaránt domináns erővé vált – írja a Foreign Policy. Az IRGC vezette a katonai műveleteket Irakban, Afganisztánban és másutt; támogatta az iráni érdekeket előmozdító milíciákat; és a belföldi elnyomás eszközeként is szolgált. Hamenei a mullák által vezetett alapítványok hatalmas erőforrásait használta fel vagyona felhalmozására. Saját hivatalának képviselőit helyezte el az iráni intézményekben, és minden potenciális reformert elnyomott. Légitámadásokkal valószínűleg nem lehet teljesen felszámolni az Iszlám Forradalmi Gárdát. Ez az oka, hogy most nagy kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy
vajon ki veheti át Irán vezetését?
A szakértők szerint hiába fejezte le az Egyesült Államok és Izrael az iráni vezetést, ha az iráni nép nem kel fel, és a hadsereg nem áll át, akkor az Iráni Forradalmi Gárda a kezében tarthatja a hatalmat.
A Telegraph beszámolója szerint szombaton Irán nagyszabású támadást indított 27 amerikai katonai bázis és izraeli védelmi létesítmény ellen.
Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) megfogadta, hogy „másfajta, kemény bosszút áll”, miután ígéretet tett az iráni történelem „legpusztítóbb offenzívájának” végrehajtására.
Vasárnap hajnalban szirénák szólaltak meg Izrael egész területén, miután iráni rakéták hatoltak be a légtérbe. Szombat este egy izraeli nő meghalt egy becsapódásban, de egyelőre az Izraelt célzó iráni ellentámadás erőtlenebbnek tűnik, mint a tavaly júniusi.
Donald Trump hajnalban azzal fenyegetőzött, hogy „még soha nem látott erővel” csap le Iránra, és azt mondta, hogy az országnak „jobb, ha nem” hajtja végre az ígért „pusztító támadást”.
Trump a Truth Socialon így írt:
„Irán most jelentette be, hogy ma nagyon keményen fog lecsapni, keményebben, mint valaha. JOBB, HA NEM TESZIK MEG, MERT HA MEGTESZIK, AKKOR MINDEN IDŐK LEGERŐSEBB TÁMADÁSÁVAL VÁLASZOLUNK! Köszönöm a figyelmet!”
A beszámolók szerint Dohában és Dubajban is robbanásokat hallottak vasárnap reggel, miután Irán folytatta Amerika szövetségesei elleni támadásait. A következő napokban folytatódhat az amerikai-izraeli hadművelet. Kérdés, hogy Amerika lép-e a nemzetközi olaszállítási útvonalak védelme érdekében. Az iráni vezetés megmaradt tagjai bejelentették: nem adják meg magukat, és nagy kérdés, hogy az iráni lakosság miként fog reagálni.
Nyitókép: Az iráni emigránsok az ajatollah halálát ünneplik Atlanta városában/ Elijah Nouvelage / AFP
A tájékoztatók úgy jellemezték a műveletet Donald Trump elnöknek, mint egy magas kockázatú, magas hozamú forgatókönyvet.