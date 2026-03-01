Levágták a polip fejét: az ajatollah és a rezsim vezetői halottak, a háború folytatódik

Az 1979-es forradalom kitörése óta jelentős ellenzékkel rendelkezett az iszlamista rezsim, amely ellen a vezetés újra és újra brutális módon lépett fel. Legutóbb december végén robbant ki tüntetés hullám. A rezsim januárban elrendelte a tüntetők elleni fegyveres fellépést, amely során több, mint hamincezer embert mészároltak le. Donald Trump már ekkor beavatkozást ígért, azonban ez a beavatozás folyamatosan csúszott.

Jonathan Hackett amerikai veterán és katonai szakértő a Telegraphnak elmondta: a szombat reggel végrehajtott terv nem az elmúlt három hétben született, és nem is januárban, amikor a rezsim meggyilkolta a tüntetőket. Ennek a tervnek az előkésítése valószínűleg legalább hat hónapja zajlik.

Hackett elmondta: két héttel ezelőtt Ali Hamenei ajatollahnak és legfőbb tisztviselői számára felajánlották az „Aszad megoldást” vagyis, hogy szabadon távozhat Oroszországba. Az ajatollah azonban visszautasította az ajánlatot. A legfőbb vezető február 17-én tartott egy beszédet, amelyben megfenyegette az amerikai hadsereget: „Az amerikai elnök folyamatosan azt hangoztatja, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a világ legerősebb katonai erejével. A világ legerősebb katonai ereje azonban olykor olyan súlyos csapást kaphat, hogy többé nem tud felállni”. Ez volt az utolsó fenyegetése.

Perzsia elnyomója halott

Hamenei ajatollah rezsimje alatt jött létre az a regionális szövetségi rendszer, amelyet az izraeli és amerikai szakértők gyakran polipként jellemeztek. Ez olyan iráni proxikból állt, amelyek földrajzilag körülölelték Izrael államát: a Hamász Gázában, a Hezbollah Libanonban, az iráni miliíciák Szíriában, a húszik Jemenben. A polip karjait egyenként vágta le Izrael, de mindig is szem előtt tartotta, hogy előbb-utóbb sor fog kerülni a polip fejére, vagyis Iránra.