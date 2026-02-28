Hihetetlen döntést hozott a Fővárosi Törvényszék: szerintük nem politikai indíttatásból verte meg a fideszes aktivistát a plakátrongáló férfi

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Pedig felvétel is bizonyítja ennek ellenkezőjét.
Nem rendelt el kényszerintézkedést a fideszes aktivista, Bocskai Csaba támadójával szemben a Budai Központi Kerületi Bíróság, arra hivatkozva, hogy a bántalmazás hátterében nem politikai indíttatás állt.
Mint ismert, a napokban Budapest VI. kerületében egy plakátrongáló támadt egy fideszes aktivistára, miután az felszólította a férfit, hogy ne tépkedje le a kormánypárti jelölt plakátjait. A rongáló nekiesett az őt figyelmeztető férfinak, akit ezt követően kórházba szállítottak.
Budai Gyula parlamenti államtitkár Facebook-bejegyzésében emlékeztetett, hogy a Bocskai Tamást megverő férfi azzal indokolta a plakátrongálást, hogy „azért mert átbaszták az országot”, ám a Fővárosi Törvényszék szerint ez nem minősül politikai indíttatásnak. Ez a kijelentés egyébként a videófelvételen is elhangzik, amelyet Bocskai Tamásnak még azelőtt sikerült rögzítenie, hogy a férfi ütni kezdte.
A képviselő szerint ez azt mutatja, hogy
„a független bíróságok továbbra is politizálnak és teret engednek az utcai erőszaknak, és úgy látszik beálltak Magyar Péter mögé”.
Nyitókép: képernyőkép