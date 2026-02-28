Hihetetlen döntést hozott a Fővárosi Törvényszék: szerintük nem politikai indíttatásból verte meg a fideszes aktivistát a plakátrongáló férfi

Nem rendelt el kényszerintézkedést a fideszes aktivista, Bocskai Csaba támadójával szemben a Budai Központi Kerületi Bíróság, arra hivatkozva, hogy a bántalmazás hátterében nem politikai indíttatás állt.

Mint ismert, a napokban Budapest VI. kerületében egy plakátrongáló támadt egy fideszes aktivistára, miután az felszólította a férfit, hogy ne tépkedje le a kormánypárti jelölt plakátjait. A rongáló nekiesett az őt figyelmeztető férfinak, akit ezt követően kórházba szállítottak.