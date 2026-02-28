Ft
budai központi kerületi bíróság bocskai tamás fővárosi törvényszék fideszes aktivista Magyar Péter

Hihetetlen döntést hozott a Fővárosi Törvényszék: szerintük nem politikai indíttatásból verte meg a fideszes aktivistát a plakátrongáló férfi

2026. február 28. 21:11

Pedig felvétel is bizonyítja ennek ellenkezőjét.

2026. február 28. 21:11
null

Nem rendelt el kényszerintézkedést a fideszes aktivista, Bocskai Csaba támadójával szemben a Budai Központi Kerületi Bíróság, arra hivatkozva, hogy a bántalmazás hátterében nem politikai indíttatás állt.

Mint ismert, a napokban Budapest VI. kerületében egy plakátrongáló támadt egy fideszes aktivistára, miután az felszólította a férfit, hogy ne tépkedje le a kormánypárti jelölt plakátjait. A rongáló nekiesett az őt figyelmeztető férfinak, akit ezt követően kórházba szállítottak. 

Budai Gyula parlamenti államtitkár Facebook-bejegyzésében emlékeztetett, hogy a Bocskai Tamást megverő férfi azzal indokolta a plakátrongálást, hogy „azért mert átbaszták az országot”, ám a Fővárosi Törvényszék szerint ez nem minősül politikai indíttatásnak. Ez a kijelentés egyébként a videófelvételen is elhangzik, amelyet Bocskai Tamásnak még azelőtt sikerült rögzítenie, hogy a férfi ütni kezdte. 

A képviselő szerint ez azt mutatja, hogy 

„a független bíróságok továbbra is politizálnak és teret engednek az utcai erőszaknak, és úgy látszik beálltak Magyar Péter mögé”.

Nyitókép: képernyőkép

 

T. Péter
2026. február 28. 22:05
Nincs ítélet. Ez a fenti még nem az ítélet. Nyilvánvalóan itt most mindenki úgy rohan neki, mintha felmentették volna, pedig nem. Egyszerűen csak nincs előzetes letartóztatás, mert ilyen kis súlyú esetben soha nincsen, és ezért a cselekményért nem nagyon valószínű, hogy letöltendőt kapna, márpedig előzetes alapvetően akkor van, ha olyan a bűncselekmény. Tehát, folyik az eljárás, bíróság elé fog állni, lesz ítélet is. Majd. Ez nem az. (Mellesleg, jó lenne látni a bíróság tényleges indoklását is. Mert eddig csak annyit tudunk, hogy Budai azt mondta, az meg azért elég kevés. Lehet, hogy tényleg ezt mondta a bíróság, de szavahihető forrás kellene rá.)
Válasz erre
1
0
nyugalom
2026. február 28. 22:04
Millllyyyen független az a bíró!
Válasz erre
3
0
pctroll
2026. február 28. 22:03
Ilyen a ‘fidesz diktatúra’. Bolsevik imposztorok a bírói székekben.
Válasz erre
6
0
FeketeFehér
2026. február 28. 22:00
"csapláros 2026. február 28. 21:46 • Szerkesztve Ha a fideszes vagdosta volna a DK-s plakátokat, akkor bizony NAGYON MÁS lett volna az ítélet. " Ez ugye semmire sem érv, hogy mi lett volna ha.... A bíróságok tényeket mérlegelnek. Amúgy meg első blikkre a verekedős plakátvágó azon kapta fel a vizet, hogy telefonnal videozzák. Ebben mondjuk nulla a politika.
Válasz erre
1
3
