Ugrásra készen áll egy ukrán védelmi tanácsadó: bármikor Magyarországra támadna, már a NATO sem érdekli
„Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását” – írta Olekszij Kopitko.
Nagy előrelépést tehetnek a felek Genfben.
Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev csütörtökön Genfben tárgyalt amerikai tisztségviselőkkel a RIA Novosztyi jelentése szerint – szúrta ki a Portfolio.
A találkozó részleteiről eddig sem az oroszok, sem az amerikaiak nem hoztak nyilvánosságra további információkat.
A számok bizony nem hazudnak, nem lesz sok esélye az ukrán elnöknek.
Mark Rutte már dolgozik a „megoldáson”.
