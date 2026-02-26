Ft
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában genf béke orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Ettől ki fog akadni Zelenszkij: a legnagyobb titokban megegyezhet mindenről Trump és Putyin

2026. február 26. 20:55

Nagy előrelépést tehetnek a felek Genfben.

2026. február 26. 20:55
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev csütörtökön Genfben tárgyalt amerikai tisztségviselőkkel a RIA Novosztyi jelentése szerint – szúrta ki a Portfolio.

A találkozó részleteiről eddig sem az oroszok, sem az amerikaiak nem hoztak nyilvánosságra további információkat.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

ezredes-2
2026. február 26. 22:08
Persze! Kellene,nagyon! De, amíg a starlinket tolják a hoholokkal, hát addig lassan halad a novgorodi medve. Sebaj, meglesz! Putylerben, S legkiválóbb, víking genetika " dolgozik". Rabótaet?..
csapláros
2026. február 26. 21:58
Ideje az EU-Ukrajna tengelyhatalmakkal szemben formálódó USA-orosz-béketanács tagjai által létrehozandó szövetségnek és a második, nyugati front megnyitásának, hogy ki ér hamarabb Kijevbe, majd Brüsszelbe.
kalyibagaliba
•••
2026. február 26. 21:33 Szerkesztve
Starlink részleges/ütemezett lekapcsolása. Más megoldás nem lesz. Esetleg az orosz kézbe kerültek aktiválása.
states-2
2026. február 26. 21:11
Már megint kitörőben a béke. Századszor.
