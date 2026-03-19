Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fehéroroszország Lengyelország hadgyakorlat határ

Feszültség a lengyel határnál: Belarusz erőt demonstrál

2026. március 19. 18:41

A belarusz hadsereg védelmi célokra hivatkozik, ugyanakkor a gyakorlat egyértelművé teszi, hogy minden lehetséges helyzetre felkészült.

null

Belarusz március 19. és 25. között hadgyakorlatot rendez a Nyugati Operatív Parancsnokság csapataival Pavel Muraveiko irányításával. A hivatalos tájékoztatás szerint a gyakorlat célja a harckészültség ellenőrzése, és a műveletek kizárólag védelmi jellegűek. A Belta beszámolója alapján a kiképzés során a modern hadviselés eszközeit és módszereit alkalmazzák.

A vezérkari főnök közlése szerint a műveletek nem közvetlenül a határnál zajlanak, és nem irányulnak más országok ellen. Minsk ugyanakkor azt is jelezte, hogy figyelemmel kíséri a térség katonai mozgásait, különösen Lengyelország és a balti államok esetében. A belarusz vezetés azt üzente a Nyugatnak, hogy bármilyen provokáció esetén készen áll a válaszlépésekre.

A hadgyakorlat hivatalosan védelmi célú, és a belarusz fél szerint nem jelent fenyegetést a szomszédos országokra. Ugyanakkor az üzenet egyértelmű, Minsk a lengyel és balti térség katonai aktivitását figyeli, és késznek mutatkozik arra, hogy szükség esetén gyorsan reagáljon.

Nyitókép: VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. március 19. 18:58
csulak 2026. március 19. 18:48 sok huho semmiert Nem. Beralusz tavaly decemberben megkapta az orosz Oreshnik IRBM hiperszonikus rendszert. Amit egyetlen nyugati légvédelem sem tud lelőni, ha kilövésre kerül. Egyedül az orosz S-500/550 légvédelem tudja lelőni.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 19. 18:48
sok huho semmiert
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!