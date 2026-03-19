Feszültség a lengyel határnál: Belarusz erőt demonstrál

Belarusz március 19. és 25. között hadgyakorlatot rendez a Nyugati Operatív Parancsnokság csapataival Pavel Muraveiko irányításával. A hivatalos tájékoztatás szerint a gyakorlat célja a harckészültség ellenőrzése, és a műveletek kizárólag védelmi jellegűek. A Belta beszámolója alapján a kiképzés során a modern hadviselés eszközeit és módszereit alkalmazzák.

A vezérkari főnök közlése szerint a műveletek nem közvetlenül a határnál zajlanak, és nem irányulnak más országok ellen. Minsk ugyanakkor azt is jelezte, hogy figyelemmel kíséri a térség katonai mozgásait, különösen Lengyelország és a balti államok esetében. A belarusz vezetés azt üzente a Nyugatnak, hogy bármilyen provokáció esetén készen áll a válaszlépésekre.