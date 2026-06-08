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rendőrség Magyar Péter rendőr miniszterelnök

Magyar Péter felmentette az országos rendőrfőkapitányt, majd azonnal kinevezte az utódját

2026. június 08. 11:33

Kiderült, hogy Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével.

2026. június 08. 11:33
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A Miniszterelnök döntött az új országos rendőri vezetőről. Magyarország Miniszterelnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – 2026. június 8-ai hatállyal visszavonja dr. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását.

A Miniszterelnök ezzel egyidejűleg dr. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével.

(MTI / Belügyminisztérium)

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A nyitókép illusztráció. Fotó: Police.hu

 

Összesen 30 komment

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Sorrend:
Gasztronauta
2026. június 08. 12:35
Miért nem Görgényi???
Válasz erre
0
0
néhai Ch.Pilot
2026. június 08. 12:33
@szferi 2026. június 08. 11:42 "Igen, egy ilyen határozott vezetőre szavazott az ország 73%-a." Miért hazudsz? Vagy csak fordítva írtad le a számot: 37%?
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1
0
bszakonyi
2026. június 08. 12:30
Nem győzöm hangsúlyozni, az hogy a tsz van hatalmon a rendőri vezetők sara. Engedték szabadon randalirozni a csőcseléket és fideszes ellentüntetőket vittél el bilincsben pl Szentendre. Valahogy a közbüntényes embereken sem csattant a bilincs. Most bezzeg.. Szóval megszolgálták és most tanulnak repülni.
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3
0
5m007h 0p3ra70r
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2026. június 08. 12:25 Szerkesztve
»szferi 2026. június 08. 11:42 Igen, egy ilyen határozott vezetőre szavazott az ország 73%-a.« 3 385 890 szavazat a 8 112 646-ból csak 39%. Történelmien ostoba vagy.
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4
0
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