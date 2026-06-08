Magyar Péter felmentette az országos rendőrfőkapitányt, majd azonnal kinevezte az utódját

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Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Kiderült, hogy Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével.
A Miniszterelnök döntött az új országos rendőri vezetőről. Magyarország Miniszterelnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – 2026. június 8-ai hatállyal visszavonja dr. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását.
A Miniszterelnök ezzel egyidejűleg dr. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével.
(MTI / Belügyminisztérium)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Police.hu