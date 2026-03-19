Megkapta Von der Leyen Magyarország válaszát: nem fogjuk hagyni, hogy az övé legyen az utolsó szó

A Fidesz európai parlamenti (EP) képviselőcsoportja írásbeli beadványt nyújt be az Európai Bizottsághoz az online cenzúra ügyében, azt követően, hogy a bizottság bejelentette: élesítik az úgynevezett gyorsreagálású rendszert – jelentette be Dömötör Csaba, a párt EP képviselője a Facebookra csütörtökön feltöltött videónyilatkozatában.

A politikus közölte: a rendszer lényege, hogy külső szereplők, aktivistacsoportok, liberális médiumok, úgynevezett tényellenőrök megjelölhetnek bizonyos Facebook vagy YouTube tartalmakat, amelyeket a közösségimédia cégeknek lejjebb kell sorolniuk, annak érdekében, hogy korlátozzák azok elérését. Ha pedig ezt nem teszik meg, nem működnek együtt, akkor óriási pénzbüntetésre számíthatnak.