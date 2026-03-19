Ursula von der Leyen Fidesz Dömötör Csaba Európai Bizottság Európai Unió

Megkapta Von der Leyen Magyarország válaszát: nem fogjuk hagyni, hogy az övé legyen az utolsó szó

2026. március 19. 18:25

„Egyszerű kérdések, várjuk a válaszokat” – szögezte le Dömötör Csaba.

A Fidesz európai parlamenti (EP) képviselőcsoportja írásbeli beadványt nyújt be az Európai Bizottsághoz az online cenzúra ügyében, azt követően, hogy a bizottság bejelentette: élesítik az úgynevezett gyorsreagálású rendszert – jelentette be Dömötör Csaba, a párt EP képviselője a Facebookra csütörtökön feltöltött videónyilatkozatában.

A politikus közölte: a rendszer lényege, hogy külső szereplők, aktivistacsoportok, liberális médiumok, úgynevezett tényellenőrök megjelölhetnek bizonyos Facebook vagy YouTube tartalmakat, amelyeket a közösségimédia cégeknek lejjebb kell sorolniuk, annak érdekében, hogy korlátozzák azok elérését. Ha pedig ezt nem teszik meg, nem működnek együtt, akkor óriási pénzbüntetésre számíthatnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

Ezért azt kérik: hozzák nyilvánosságra, hogy Magyarországon mely aktivistacsoportok vesznek részt ebben a tartalomkorlátozó munkában!

Ezt is ajánljuk a témában

Vagyis egy listát szeretnének. Továbbá azt kérdezik a bizottságtól: nyilvánosságra hozzák-e, hogy pontosan mely Facebook, vagy YouTube tartalmakat csavartak lejjebb?

Egyszerű kérdések, várjuk a válaszokat”

– mondta Dömötör Csaba.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP

(MTI)

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 19. 18:50
azonnal felszamolni a cenzorokat ! es a szervezeteiket !
CirmoS
2026. március 19. 18:38
Már megint KÉRTEK?? Röhej!!! Miért nem KÖVETELITEK?! Természetesen semmi nem fog történni! És őszintén? A választásokig le kellene kapcsolni a fosbukot! Ez lenne a jó válasz!
hexahelicene
2026. március 19. 18:32
Fasza ez a fenti kép Ursula démonról.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!