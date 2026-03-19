Megkapta Von der Leyen Magyarország válaszát: nem fogjuk hagyni, hogy az övé legyen az utolsó szó

Megtalálta a kiskaput Von der Leyen: most már tudjuk, hogy fog beavatkozni a magyar választásba
Gyorsan kell lépnie Orbán Viktornak.
"Egyszerű kérdések, várjuk a válaszokat" – szögezte le Dömötör Csaba.
A Fidesz európai parlamenti (EP) képviselőcsoportja írásbeli beadványt nyújt be az Európai Bizottsághoz az online cenzúra ügyében, azt követően, hogy a bizottság bejelentette: élesítik az úgynevezett gyorsreagálású rendszert – jelentette be Dömötör Csaba, a párt EP képviselője a Facebookra csütörtökön feltöltött videónyilatkozatában.
A politikus közölte: a rendszer lényege, hogy külső szereplők, aktivistacsoportok, liberális médiumok, úgynevezett tényellenőrök megjelölhetnek bizonyos Facebook vagy YouTube tartalmakat, amelyeket a közösségimédia cégeknek lejjebb kell sorolniuk, annak érdekében, hogy korlátozzák azok elérését. Ha pedig ezt nem teszik meg, nem működnek együtt, akkor óriási pénzbüntetésre számíthatnak.
Ezért azt kérik: hozzák nyilvánosságra, hogy Magyarországon mely aktivistacsoportok vesznek részt ebben a tartalomkorlátozó munkában!
Vagyis egy listát szeretnének. Továbbá azt kérdezik a bizottságtól: nyilvánosságra hozzák-e, hogy pontosan mely Facebook, vagy YouTube tartalmakat csavartak lejjebb?
Egyszerű kérdések, várjuk a válaszokat”
– mondta Dömötör Csaba.
Miután szerdán kiderült, hogy a Facebook korlátozza a kormányfő bejegyzéseit, csütörtökön az EU bejelentette, hogy háttérbe szorítja azokat a tartalmakat, amelyeket „vitathatónak” minősít.
Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP
(MTI)