Hatalmas beismerés Brüsszelből: „Nem normális, hogy egy olyan háborút pénzelünk, aminek még csak részt sem vehetünk a béketárgyalásain”

A belga miniszterelnök arról is beszélt, hogy az energiaárak kérdése lesz a legfontosabb a csütörtöki miniszterelnöki találkozón. Orbán Viktor szerdán Dunaújvárosban hangoztatta: azért utazik Brüsszelbe, hogy kiharcolja, hogy Zelenszkij ne kényszeríthesse rá Magyarországot a magas energiaárakra.