03. 19.
csütörtök
háború belga miniszterelnök bart de wever orbán viktor

Hatalmas beismerés Brüsszelből: „Nem normális, hogy egy olyan háborút pénzelünk, aminek még csak részt sem vehetünk a béketárgyalásain”

2026. március 19. 10:00

A belga miniszterelnök szerint sokan gondolják így Európában.

2026. március 19. 10:00
Bart De Wever belga miniszterelnök a kormányfők uniós csúcstalálkozója előtt újságíróknak nyilatkozva korábbi kijelentéseit próbálta megmagyarázni, miszerint az EU-nak tárgyalnia kell Oroszországgal. Miután Brüsszelben hatalmas felháborodást váltott ki ez a diplomatikus megközelítés, sietett tisztázni: arra gondolt, hogy a jövőben, egy feltételezett békekötést követően kell normalizálni a kapcsolatot Oroszországgal.

Ugyanakkor bevallotta: 

„nem normális, hogy mi pénzelünk egy háborút, de még csak nem is képviseltethetjük magunkat a béketárgyalásokon… és ezt nem csak én gondolom így”

 – fejezte ki elégedetlenségét, amelyben ezek szerint más uniós vezetők is osztoznak.

A belga miniszterelnök arról is beszélt, hogy az energiaárak kérdése lesz a legfontosabb a csütörtöki miniszterelnöki találkozón. Orbán Viktor szerdán Dunaújvárosban hangoztatta: azért utazik Brüsszelbe, hogy kiharcolja, hogy Zelenszkij ne kényszeríthesse rá Magyarországot a magas energiaárakra.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trokadero
2026. március 19. 10:12
Az olyan örömlány akinek folyamatosan utalják a pénzt ,az aktus reményében,a végén meggondolhatja magát ,és lehet hogy szét sem teszi a lábait.
gullwing
2026. március 19. 10:08
Kimondja az igazat, fejbe verik érte, utána már magyarázkodik...
google-2
2026. március 19. 10:05
Előbb-utóbb a nyugati vezetők is észreveszik, hogy Oroszországot kell utálniuk és Ukrajnának kell csörgetniük, ez az ukáz. És más nincs.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!