Hatalmas beismerés Brüsszelből: „Nem normális, hogy egy olyan háborút pénzelünk, aminek még csak részt sem vehetünk a béketárgyalásain”

Orbán Viktor ma Brüsszelben áll ki Magyarországért az ukrán zsarolással szemben (VIDEÓ)
A miniszterelnök az uniós csúcs előtt újságírói kérdésekre válaszolt.
A belga miniszterelnök szerint sokan gondolják így Európában.
Bart De Wever belga miniszterelnök a kormányfők uniós csúcstalálkozója előtt újságíróknak nyilatkozva korábbi kijelentéseit próbálta megmagyarázni, miszerint az EU-nak tárgyalnia kell Oroszországgal. Miután Brüsszelben hatalmas felháborodást váltott ki ez a diplomatikus megközelítés, sietett tisztázni: arra gondolt, hogy a jövőben, egy feltételezett békekötést követően kell normalizálni a kapcsolatot Oroszországgal.
Ugyanakkor bevallotta:
„nem normális, hogy mi pénzelünk egy háborút, de még csak nem is képviseltethetjük magunkat a béketárgyalásokon… és ezt nem csak én gondolom így”
– fejezte ki elégedetlenségét, amelyben ezek szerint más uniós vezetők is osztoznak.
A belga miniszterelnök arról is beszélt, hogy az energiaárak kérdése lesz a legfontosabb a csütörtöki miniszterelnöki találkozón. Orbán Viktor szerdán Dunaújvárosban hangoztatta: azért utazik Brüsszelbe, hogy kiharcolja, hogy Zelenszkij ne kényszeríthesse rá Magyarországot a magas energiaárakra.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP