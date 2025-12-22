Ujjongva tapsol a tömeg a guruló fejeknek

De miért veszélyes ez a demokráciára? A válaszért (mint oly sok esetben) érdemes az ókori Görögországig visszamennünk az időben. Platón már az Állam című művében leírja, mi lesz a demokráciából, ha a szabadság szabadossággá válik, és a polgárokat nem a tekintély és a szakértelem tisztelete, hanem saját önző érdekeik, a pillanatnyi hangulat és a demagógok vezetik. Platón ezt az államformát ochlokráciának, a csőcselék uralmának nevezi, amely nála egyben a zsarnokság előszobája is.

Nézzük meg ezzel a szemmel, mi zajlott a múlt heti EU-csúcson. Az egyik oldalon a demagógok, akik saját politikai túlélésük esetében a háború vég nélküli folytatásában érdekeltek, megpróbáltak pénzt szerezni ahhoz, hogy terveiket folytatni tudják. Ehhez ugyan fel kellett volna rúgniuk a saját törvényeiket, de ők ezzel mit sem törődve azt állították, hogy a Jó és Rossz harcának végső fázisában vagyunk, ahol minden, így a lopás és a szabályok megszegése is megengedett, hiszen ők állnak a történelem jó oldalán, a cél pedig szentesíti az eszközt. A nép (az online tér és a mainstream sajtó) pedig lelkesen tapsolt ehhez, és az ellenállók fejét követelte – némelyekét szimbolikusan, némelyekét pedig akár szó szerint is.

A ring másik sarkában álltak azok, akik szerint a jogállami elveket és a törvényeket akkor is alkalmazni kell, ha azok éppen a saját dolgunkat nehezítik meg. Ugyanis ha el akarjuk foglalni az erény magaslatát, akkor nem tehetünk mást, mint betartjuk a törvényeket – hiszen minden szabály addig működik, amíg betartják és betartatják őket. Ez volt az alapvető meggyőződés, amely végül sikerre vezette a belga miniszterelnököt, és a V3-ak vezetőit is. Hiszen ha az EU tényleg annyival jobb/szebb/tökéletesebb, mint gonosz autoriter kihívói, akkor az sem indokolható, hogy a jó célt rossz eszközökkel és méltatlan viselkedéssel éri el.

A jogállam (nem a brüsszeli, hanem a valódi) a szabályok betartását jelenti akkor is, ha a szabályok éppen nem nekünk kedveznek. Legalábbis ezt az érvet hallgattuk az Európai Bizottság vezetőitől és politikai szövetségeseiktől az elmúlt évtizedekben, de 2010 után mindenképpen. Most mégis bebizonyosodott: Óscar Benavides tábornok (és perui elnök) alapelve, miszerint „a barátaimnak bármit, az ellenségeimnek a törvényt” az Európai Unió működésére is igaz. Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Friedrich Merz német kancellár múlt heti fellépése ugyanis igazolta, a törvény csak addig számít, amíg nem áll az útjukban. Ha pedig a Történelem Jó Oldala, valamint a Twitter népe úgy kívánja, akkor átgázolnak a tagállami vétókon, a minősített többségen és a jogállami elveken is, és jaj annak, aki szembe mer velük szállni.

A múlt héten azonban a forradalom önjelöt élcsapata mégis emberére talált a belga miniszterelnök személyében. Bart de Wever profilját az utóbbi napokban sokan megrajzolták, úgyhogy most legyen róla elég annyi: ő az a flamand nacionalista, akit a vallonok is állva tapsoltak meg a belga szövetségi parlamentben. Az erkélyjelenete, na meg a Politicós sajtótájékoztatója csak hab volt a tortán. Sokszor szoktunk panaszkodni, hogy Európában már nincsenek igazi politikai vezetők, nos, most azt hiszem, mégis találtunk egyet, ráadásul pont Belgiumban.