Bart De Wever, Belgium miniszterelnöke valójában szívességet tett Európának azzal, hogy nem engedte meg az orosz vagyon elkobzását – állapítja meg az Euractiv. Habár Ukrajna legelkötelezettebb támogatói most a belga miniszterelnököt hibáztatják az Európai Unió kudarcáért, az Euractiv szerint a „német páros” – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár – túlságosan elvakult volt a témában, és nem vette észre, hogy a javaslatuk egyébként is irreális és életképtelen volt.

Az Euractiv szerint a belga kormányfő a múlt héten valójában „politikai konszenzust kovácsolt egy sokkal járhatóbb és jogilag biztonságosabb megoldás” mögé.