eu-csúcs belgium orosz vagyon Ursula von der Leyen Bart De Wever Friedrich Merz

Kőkeményen beleszállt Merzbe és Von der Leyenbe, majd megnevezte az Unió hősét a brüsszeli lap

2025. december 22. 17:12

Az Euractiv szerint túl elvakultak voltak a német politikusok: Belgium ellenállása valójában hasznos volt az EU számára.

2025. december 22. 17:12
merz von der leyen

Bart De Wever, Belgium miniszterelnöke valójában szívességet tett Európának azzal, hogy nem engedte meg az orosz vagyon elkobzását – állapítja meg az Euractiv. Habár Ukrajna legelkötelezettebb támogatói most a belga miniszterelnököt hibáztatják az Európai Unió kudarcáért, az Euractiv szerint a „német páros” – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár – túlságosan elvakult volt a témában, és nem vette észre, hogy a javaslatuk egyébként is irreális és életképtelen volt.

Az Euractiv szerint a belga kormányfő a múlt héten valójában „politikai konszenzust kovácsolt egy sokkal járhatóbb és jogilag biztonságosabb megoldás” mögé.

A portál szerint De Wever ellenállása vette rá a két németet, hogy egyáltalán bármilyen más alternatívát is megfontoljanak az orosz vagyon elkobzása mellett.

Belgium megfutamította a németeket 

A vezetők végül – Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradása mellett – a közös kölcsönfelvétel mellett döntöttek a múlt heti csúcson, 90 milliárd eurót kezesként biztosítva Ukrajnának. Visszatekintve az Euractiv már azt írja, hogy a „jóvátételi kölcsön” sosem lett volna megvalósítható, és valójában sosem élvezett elegendő komoly támogatást.

A portál szerint Merz és Von der Leyen teljesen félreértették a helyzetet. Három hónap alatt a német vezetők úgy strukturálták a folyamatot, hogy a jóvátételi kölcsön elkerülhetetlennek tűnjön. Merz szinte azonnal beállt Von der Leyen terve mögé, és minden más elképzelést elfogadhatatlannak nevezett. Az EU-csúcs előtt nem sokkal sietve Brüsszelbe utazott, hogy Von der Leyennel együtt egy vacsorán nyomást gyakoroljon De Weverre. Végül – Belgium, Magyarország, Szlovákia és Csehország ellenállása miatt – azonban Merz megalázó visszavonulásra kényszerült, végül azt állítva, hogy örül, hogy a vezetők a közös kölcsönvétel mellett döntöttek.

Nyitókép forrása: Olivier HOSLET / POOL / AFP

Hangillat
2025. december 22. 18:36
Manapság az irrealitás a reális. A két németjuhász orosz juhászt akar megtámadni a szűréért, mert van összeszűrni való levük.
Türelem
2025. december 22. 18:21
a belga elnök ellenállt Hitler 2. háborús terveinek....ugye elég volt a belgáknak a németekből?
sarzal
2025. december 22. 17:58
a németeknek most több idejük volt elfelejteni a történelmet mint anno Adolféknak.....pedig a keleti kirándulás akkor se volt egy sikertörténet
Nasi12
2025. december 22. 17:45
Hasznos volt. A németek visszakapják a felvett hitelt ha az oroszok veszitenek. Vagy 6 ezer atomtöltetet. Egyébként nem látják soha. Nem tippelek, mert biztosra menve nem lovagias😀
