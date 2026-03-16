Halottgyalázás, hatalmas bukások és a Netflix diadala – ezek voltak az idei Oscar-gála legérdekesebb pillanatai

Hosszú perceket szenteltek például annak, hogy megemlékezzenek Rob Reinerről, Diane Keatonról és Robert Redfordról, ami rendjén is van, három nagy formátumú művészről van szó. Ugyanakkor például Robert Duvall is az volt, mégis alig néhány másodpercig tűnt fel az arca a kivetítően. Nem beszélve mások mellett Udo Kierről, aki már az abszolút „futottak még” kategóriába került; sok más elhunyt alkotóval egyetemben, neki is egy-egy kollégájával kellett osztozkodnia a LED-falon. Pedig közel háromszáz alkotásban szerepelt, Hollywoodban, Lars von Trier-drámákban vagy akár olyan brazil filmekben, mint az idén csomó jelölést begyűjtött A titkosügynökben, és mindegyikben egyaránt feltalálta magát.

Ugyanakkor az egyenlők között is vannak egyenlőbbek az akadémia szemében és olyanok is, akikről tudomást sem vesznek. Még felháborítóbb ugyanis, hogy a szintén az elmúlt évben elhunyt Brigitte Bardot, James Van Der Beek vagy Eric Dane „kifelejtődött” az összeállításból. Már önmagában az szörnyű érzés lehet a hozzátartozóknak, ha azt látják, az elhunyt szerettüknek csupán egyetlen másodpercet szánnak, míg másokra nem sajnálják a játékidőt, így abba már inkább bele sem gondolok, milyen lehet azzal szembesülni, ha teljesen negligálják őket.

A Netflix szép lassan bekebelezi az Oscart

Eleinte számos művész élesen bírálta az akadémiát, és a mozi halálát vizionálta, amiért a streamingszolgáltató filmjei is a jelöltek közé kerülhetnek. Ez a harc elvesztett mára, sajnos vagy nem sajnos (a megfelelő részt mindenki húzza alá) a piac átalakulását nem lehet megállítani. A legjobb film szekciójában két produkciójuk is indult, Az álmok vágányán a négy jelöléséből egyet sem váltott díjra, ellenben a Frankenstein három szobrot (legjobb jelmez, díszlet és smink és haj) is bezsebelt.

És nem ez volt a Netflix legnagyobb sikere: az Üres szobákkal elvitte a legjobb rövid dokumentumfilmnek, Az énekesekkel a legjobb rövidfilmnek, a K-pop démonvadászokkal pedig a legjobb egész estés animációs produkciónak járó díjat, utóbbi a legjobb eredeti betétdal szobrát is hozzácsaphatta.