Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Timothée Chalamet oscar díj Robert Duvall James Van Der Beek

Halottgyalázás, hatalmas bukások és a Netflix diadala – ezek voltak az idei Oscar-gála legérdekesebb pillanatai

2026. március 16. 21:31

Bár a műsor talán a szokásosnál is unalmasabb volt, jó néhány momentuma túlmutat önmagán. A díjazottak névsora nem sok meglepetéssel szolgált, az viszont újfent kiderült, igencsak lelketlen gépezet áll az Oscar mögött.

Német Dániel

Enyhén szólva sem adrenalinnal átitatott éjszakán vagyunk túl. Tegnap összeszedtem, hogy az egyik fogadóiroda mely művészeket és filmeket tartja a legesélyesebbnek hét fontos kategóriában, és a cég ellen nem ma fog csőcseljárás indulni: olyannyira a papírforma érvényesült, hogy egytől egyig bejöttek a számításaik. Akadtak azonban igencsak érdekes momentumok az Oscar-gála során, kezdjük rögtön a legfelháborítóbbal. 

Oscar
Timothée Chalamet egyetlen mondattal lenullázta az Oscar-esélyét. (Forrás: Vertigo Média)

Megemlékeztek Tarr Béláról, de Brigitte Bardot-nak egy másodperc sem jutott

Jó érzés volt látni, hogy nem feledkeztek meg a világhírű magyar rendezőről, de 

ahogyan az akadémia a filmvilág halottjait kezeli, az egészen elképesztő. 

Hosszú perceket szenteltek például annak, hogy megemlékezzenek Rob Reinerről, Diane Keatonról és Robert Redfordról, ami rendjén is van, három nagy formátumú művészről van szó. Ugyanakkor például Robert Duvall is az volt, mégis alig néhány másodpercig tűnt fel az arca a kivetítően. Nem beszélve mások mellett Udo Kierről, aki már az abszolút „futottak még” kategóriába került; sok más elhunyt alkotóval egyetemben, neki is egy-egy kollégájával kellett osztozkodnia a LED-falon. Pedig közel háromszáz alkotásban szerepelt, Hollywoodban, Lars von Trier-drámákban vagy akár olyan brazil filmekben, mint az idén csomó jelölést begyűjtött A titkosügynökben, és mindegyikben egyaránt feltalálta magát. 

Ugyanakkor az egyenlők között is vannak egyenlőbbek az akadémia szemében és olyanok is, akikről tudomást sem vesznek. Még felháborítóbb ugyanis, hogy a szintén az elmúlt évben elhunyt Brigitte Bardot, James Van Der Beek vagy Eric Dane „kifelejtődött” az összeállításból. Már önmagában az szörnyű érzés lehet a hozzátartozóknak, ha azt látják, az elhunyt szerettüknek csupán egyetlen másodpercet szánnak, míg másokra nem sajnálják a játékidőt, így abba már inkább bele sem gondolok, milyen lehet azzal szembesülni, ha teljesen negligálják őket.

A Netflix szép lassan bekebelezi az Oscart 

Eleinte számos művész élesen bírálta az akadémiát, és a mozi halálát vizionálta, amiért a streamingszolgáltató filmjei is a jelöltek közé kerülhetnek. Ez a harc elvesztett mára, sajnos vagy nem sajnos (a megfelelő részt mindenki húzza alá) a piac átalakulását nem lehet megállítani. A legjobb film szekciójában két produkciójuk is indult, Az álmok vágányán a négy jelöléséből egyet sem váltott díjra, ellenben a Frankenstein három szobrot (legjobb jelmez, díszlet és smink és haj) is bezsebelt. 

És nem ez volt a Netflix legnagyobb sikere: az Üres szobákkal elvitte a legjobb rövid dokumentumfilmnek, Az énekesekkel a legjobb rövidfilmnek, a K-pop démonvadászokkal pedig a legjobb egész estés animációs produkciónak járó díjat, utóbbi a legjobb eredeti betétdal szobrát is hozzácsaphatta. 

Döntésképtelennek bizonyult az akadémia 

Ha már szóba került Az énekesek, idén szavazategyezés miatt 

két alkotást is győztesként hirdettek ki 

a rövidfilmek kategóriájában, így a Netflix alkotásának a francia Two People Exchanging Salivaval kellett osztozkodnia. 

Nem ez az első ilyen eset, legutóbb 2013-ban a Zero Dark Thirty  – A Bin Láden hajsza és a Skyfall egyaránt diadalmaskodott a legjobb hangvágás szekciójában. Ugyanakkor nem is egy gyakori jelenség, az Oscar kilencvennyolc éves története során korábban mindössze hat alkalommal volt erre precedens. 

Egyetlen rossz mondat is lenullázhatja egy film esélyeit 

Miként a politikusnak a választási kampány hajrájában, úgy az Oscar-jelölt művészeknek sem érdemes félreérthető vagy provokatív nyilatkozatokat tenniük a gála előtt. Karla Sofía Gascónnak tavaly jelentős sansza volt arra, hogy az átadó történetében ő lesz a legjobb női főszereplő kategóriájában az első transznemű nyertes. Azzal viszont, hogy iszlamofób megjegyzéseket tett, bukta az esélyeit, miként az Emilia Pérez is, hogy a legjobb film és a legjobb nemzetközi alkotás kategóriájában diadalmaskodjon.

Timothée Chalamet-nek ennyi sem kellett ahhoz, hogy ülve maradjon: egy interjúban degradáló megjegyzéseket tett az opera és a balett műfajára, ennek következtében, noha biztosnak tűnt, hogy idén ő veszi át a szobrot a legjobb férfi színészként, végül Michael B. Jordan állhatott színpadra a Bűnösökből. A fiatal sztár valószínűleg nemcsak a saját karrierjének ártott, 

hanem magával ránthatta a kollégáit is: 

legutóbb készítettem egy listát olyan filmekről, amelyek ugyan rengeteg jelölésben részesültek, de végül egyet sem vittek haza, és ha jövőre újabb hasonló összeállításra vetemednék, a Marty Supreme is bekerülhetne ezen alkotások közé. Kilenc nominációval futott neki az estének, de végül üres kézzel távozott. 

Nyitókép: Frankenstein. Forrás: Netflix

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!