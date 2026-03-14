Hatalmas lebőgés élő adásban – filmek, amelyeket rengeteg Oscarra jelöltek, de egyet sem nyertek el

A Bűnösök idén rekordot állított fel azzal, hogy tizenhat kategóriában is jelölték az Oscaron. És bár ugyan lehet, hogy meglepetést okoz majd, és tarolni fog a helyi idő szerint március 15-i gálán, előfordulhat, hogy csupán néhány technikai elismerést gyűjt be.

Illetve ha csak nem teljesen süket a zsűri, akkor a legjobb eredeti filmzenének és a legjobb eredeti betétdalnak járó szobrot már most a zsebükben tudhatják az alkotók. Akárhogy is, akkora leégés garantáltan nem vár rá, mint amilyen az elmúlt ötven évben számos filmmel megesett, hogy ugyan sok kategóriában indultak, egyetlen szekcióban sem diadalmaskodtak.