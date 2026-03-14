Hatalmas lebőgés élő adásban – filmek, amelyeket rengeteg Oscarra jelöltek, de egyet sem nyertek el

Az Oscar-jelölések alapján ez minden idők legjobb filmje – tényleg olyan szuper a Bűnösök, vagy csak egy kultikus alkotás koppintása?
Hétfő hajnalban mindenesetre történelmet írhat.
Martin Scorsese ebből a szempontból valószínűleg az abszolút éllovas, de Steven Spielberg is többször csúnyán elhasalt a gálán. Idén is előfordulhat, hogy több komoly kategóriában induló alkotás üres kézzel távozik az Oscarról, de annyira valószínűleg egyik sem vérzik el, mint az összeállításunkban szereplő filmek.
A Bűnösök idén rekordot állított fel azzal, hogy tizenhat kategóriában is jelölték az Oscaron. És bár ugyan lehet, hogy meglepetést okoz majd, és tarolni fog a helyi idő szerint március 15-i gálán, előfordulhat, hogy csupán néhány technikai elismerést gyűjt be.
Illetve ha csak nem teljesen süket a zsűri, akkor a legjobb eredeti filmzenének és a legjobb eredeti betétdalnak járó szobrot már most a zsebükben tudhatják az alkotók. Akárhogy is, akkora leégés garantáltan nem vár rá, mint amilyen az elmúlt ötven évben számos filmmel megesett, hogy ugyan sok kategóriában indultak, egyetlen szekcióban sem diadalmaskodtak.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha létezik elfelejtett film a világon, akkor az a Játszd újra, Sam!-et és Acélmagnóliákat jegyző Herbert Ross 1977-es műve. Azt, hogy mennyire nincs már a köztudatban, tökéletes illusztrálja, hogy a port.hu-n mindössze két felhasználó pontozta, és valószínűleg ők sem úgy viszonyultak hozzá, mint egy padlásról előkerült elfelejtett kincshez, amit érdemes leporolni, hiszen tízes skálán a szavazatuk átlaga négy és fél pont. Pedig a balettművészek világába elkalauzoló történet nem volt esélytelen az Oscaron, nem sokkal korábban a legjobb dráma és a legjobb rendezés kategóriájában Golden Globe-ot nyert, az akadémia azonban nem volt elragadtatva. Ezáltal
rekordot állított fel,
korábban nem volt példa arra – és utána is csak egyszer –, hogy egy film tizenegy jelölésből egyet se váltson díjra.
A Fordulópontnak csupán nyolc évig kellett magányosan üldögélni a legnagyobb Oscar-vesztesek trónján, aztán jött Steven Spielberg alkotása, és felkapaszkodott mellé. A rendezőlegenda ekkor még elsősorban az olyan blockbustereiről volt ismert, mint A cápa, Az elveszett frigyláda fosztogatói vagy az E.T., a földönkívüli, és a Meztelenek és bolondokat leszámítva nem pedzegetett komolyabb témákat. Majd Alice Walker Pulitzer-díjas regényének adaptációjában egy kemény, de lássuk be, szuper giccses drámán keresztül a feketék elnyomásáról beszélt. Nyilván már csak a témaválasztás is determinálta a rengeteg Oscar-jelölést,
a díjazást azonban nem.
És bár, ha ennyi nominációt a későbbiekben is nem bukott el, az nem egyszer előfordult, hogy a rendező számos kategóriában indult, mégis ülve maradt. Két évre rá A nap birodalma 6, de később például a München öt, a Hadak útján hat, A Fabelman család pedig 7 jelölésből egyet sem gyűjtött be.
Bár a legkommerszebb filmjével, A téglával elnyerte az Oscart, ha valaki, akkor Martin Scorsese a mestere annak, hogyan kell ülve maradni a gálán. És valószínűleg nincs még egy olyan rendező, akinek három munkája is begyűjtött tíz jelölést,
de végül egyik sem vitt haza szobrot.
A New York bandái kapcsán ez érthető, nem a legacélosabb műve, a legnagyobb filmtörténelmi jelentősége, hogy ebben cserélte le Robert De Nirót lényegében Leonardo DiCaprióra mint állandó színészére. A három és fél órás, a Netflix számára készített Az ír szintén igencsak enervált volt, ellenben a Megfojtott virágok egészen kiváló, és lehet, hogy kevesen értenek velem egyet, de szerintem sokkal jobban megérdemelte volna, hogy taroljon a 2024-es átadón, mint a kifejezetten sótlan Oppenheimer.
A Coen testvéreknél nem sok zseniálisabb alkotópáros van a filmtörténelemben, még a gyengébb műveik is érdekesek a maguk módján, be is zsebeltek négy Oscart a Fragóval és a Nem vénnek való vidékkel, A félszeművel azonban alaposan hoppon maradtak. Mondjuk ezen nem lepődhettek meg, enyhén szólva sem ez a legambiciózusabb munkájuk, ami nem azt jelenti, hogy rossz lenne, sőt! Egy egészen kiváló western Jeff Bridges első osztályú alakításával, remek sztorival és párbeszédekkel, de azért nem az a típusú alkotás, amely akár az Oscaron, akár egyéb díjátadókon tarolni szokott.
Nem az az érdekes, hogy az Amerikai botrányt egyetlen szoborral sem szórták meg, hanem inkább az, hogy ennyi kategóriában indult. Ugyanis bár olyan színészek nyújtanak benne kiváló alakítást, mint Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams vagy Jennifer Lawrence, a sztori is egészen izgalmas, valamint a hetvenes éveket is hangulatosan sikerült megidézni, azért
nem egy eget rengetően különleges vagy emlékezetes krimi.
David O. Russell egyébként egy évvel korábban majdnem hasonlóképpen felsült. A Napos oldal című, szintén legfeljebb felső középszerbe sorolható drámája nyolc jelölést kapott, de akkor legalább Jennifer Lawrence szépített a helyzeten, és felmehetett a színpadra átvenni a legjobb női főszereplőnek járó díjat.
Nyitókép: Amerikai botrány (Forrás: InterCom)