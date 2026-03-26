Natalie Portman és Will Ferrell közösen kínálnak jobb jövőt az emberiség számára

Ugyanakkor, szemben a hollywoodi alkotásokkal, az Arco – Fiú a jövőből erre az aggodalomra nem még durvábban ráerősít, és rettegtetéssel válaszol, hanem egyfajta – talán teljesen fals – reményt kínál: közös cselekvéssel és a technológia optimálisabb kihasználásával

lehet még esélyünk a túlélésre.

Igaz, csak a mi számunkra, mert ha jobban megnézzük, a felvázolt utópiában más élőlények már valószínűleg gatya a helyzete.

Az említett reménykeltés vagy megnyugtatás mellett a film a személyes kapcsolatok és a barátságok fontosságáról is beszél azon keresztül, ahogyan a két serdülő egymásra talál az elmagányosodott, digitalizációban élő emberiség jövőképében. És teljes mértékben hiányzik belőle az a cinizmus is, ami még a kiskorúaknak szánt tömegprodukciókat is nagyrészt jellemzi manapság.

Ugyanakkor hihetetlen mélységekkel nem lehet vádolni a mozit, inkább csak felveti a kétségtelenül releváns gondolatokat, mintsem azokat igazán kibontaná. A gyerekek számára azonban így is a rácsodálkozás erejével hathat, ráadásul manapság, amikor a klasszikus európai rajzfilmek elvesztették a dominanciájukat, egy ilyen stílusban elkészített animációt üdítő élmény nagyvásznon látni a méregdrága háromdimenziós stúdiótermékek özönében.