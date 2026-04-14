Ha a főszereplőhöz hasonlóan lenne egy időgépünk, visszarepülnénk vele az időben, és mégsem néznénk meg a Disney új filmjét

Cannes-ban mutatták be ezt a francia filmet, és ez okozta a vesztét
Más klímában valószínűleg baráti fogadtatásban részesült volna, itt azonban esélye sem volt.
Korántsem tragikus sci-firől van szó, de Vince Vaughn dupla főszerepléséből többet is ki lehetett volna hozni. A Mike & Nick & Nick & Alice tartogat néhány Tarantino filmjeit idéző kellemesen abszurd jelenetet, az összkép azonban igencsak felemás.
Louis C.K. az egyik stand-upjában arról beszélt, hogy mennyire utálja, ha mindenféle hülyeségeket kérdeznek tőle. Az egyik barátja például bedobta azt, hogy mit csinálna, ha lenne egy időgépe, mire azt felelte, visszarepülne az időben harminc másodpercet, hogy pofán verje, mielőtt megkérdezi ezt. „Vagy tudod mit? Nem csinálnék vele semmit. Mindenkit bosszantanék, hogy ugyan van egy időgépem, de csak porosodik a nappaliban, és a szennyeseket tartom rajta” – folytatta. És nagyjából így lehetett vele a Mike & Nick & Nick & Alice író-rendezője, BenDavid Grabinski is.
Ugyan hangsúlyos eleme a filmnek egy ilyen szerkezet, de igazából anélkül is el lehetett volna mesélni a sztorit. A történet főszereplője ugyanis két bűnöző, Mike és Nick, előbbit egy balhé után árulónak nézik, és ráküldenek egy kannibál gyilkost, aki annak rendje és módja szerint végez is vele. Nick azonban talál egy időgépet, visszarepül az időben, és megpróbálja megakadályozni mindezt annak ellenére – vagyis valójában felebaráti szeretetből pont azért –, mert a felesége éppen Mike-kal csalta meg őt. A haverja temetésén tudta meg, hogy várandós is tőle, és nem akarja, hogy a gyerek apa nélkül nőjön fel.
Az alapszituról Az utolsó cserkész ugrott be, amelyben Bruce Willis magánnyomozó karaktere úgy beszél a nem sokkal korábban meggyilkolt munkaadójáról, hogy a legjobb barátja volt, amikor pedig a társa azt reagálja, hogy de hát összevissza csalt vele a feleséged, csak annyit felel rezignáltan, hogy
a barátok sem tökéletesek.
Ez az a fanyar humor, ami nagyon hiányzik a Mike & Nick & Nick & Alice-ből, és bár üdítő látni, hogy Vince Vaughn tengernyi alpári vígjáték után olykor-olykor komolyabb szerepekre is vetemedik, de azért itt nem ártott volna bedobnia a komikus vénáját. A jövő- és a jelenbeli Nickként két karaktert is alakít, de ketten együtt nem hoznak össze egy jó poént, egy-egy csípős beszólás ugyan elhangzik, de nagyon
takaréklángon megy a viccelődés.
Ami pedig az időutazást illeti, ugyan lehetőséget biztosít arra, hogy a sztár duplán tűnjön fel a képernyőn, de alapvetően kihagyható lett volna. Az ábra egyszerű: van egy fenyegetés, amely miatt a hőseinknek minden konfliktust félre kell tenniük, és összefogni, de erről a veszélyről nem csak a jövőből szerezhettek volna tudomást. Viszont ha már bevetik ezt az elemet, akkor jóval fantáziadúsabban használhatták volna, ahogyan az Idétlen időkig receptjét thrillerekbe vagy sci-fikbe átültető olyan filmekben tették, mint A holnap határán vagy a Boldog halálnapot!.
De szerencsére szó sincs arról, hogy Grabinski tehetségtelen lenne, jól érződik, hogy alaposan kijegyzetelte Tarantino és Guy Ritchie munkásságát; hasonlóan meghökkenő jelenetekkel él, amikor komikus módon váratlan pillanatokban egy-egy szereplő nagyon csúnya halált hal. És a zeneválasztások is szuperek, egy nagy leszámolás előtt betenni a Papa Roachtól a Last Resortot nem kicsit dögös, vagy annak ellenére, hogy drámai szempontból elég súlytalan a film, azért egy tragikus jelenet alatt csak sikerül érzelmeket kicsiholni az Oasis Don’t Look Back in Anger című slágerével. Az pedig a menőség netovábbja, ahogyan
váratlanul feltűnik Dolph Lundgren egy nem éppen a svéd akcióhőstől megszokott karakter szerepében.
Sajnos viszont Grabinski kevésbé tanulmányozta az említett előképei karakterépítési és forgatókönyvírási technikájuknak a csínját-bínját, így hiába vonultat fel szerethető figurákat, a sztori annyira nem izgalmas vagy érdekes, hogy az elejétől a végéig magával ragadjon, és idézhető párbeszédeket sem igazán sikerült a papírra vetni.
Így a Mike & Nick & Nick & Alice tipikusan az a film, amely jobb részleteiben, mint egészében. Vannak nagyon is erős momentumai, ezek miatt nem fogjuk átkozni a rá szánt bő másfél órát vasárnap délután a kanapén vesztegelve, de mire kihűl a húsleves, már aligha fogunk emlékezni az egészre.
Mike & Nick & Nick & Alice – amerikai akcióvígjáték. Megtekinthető a Disney+ kínálatában.
Nyitókép: Mike & Nick & Nick & Alice. (Forrás: Disney+)