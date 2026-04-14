Ha a főszereplőhöz hasonlóan lenne egy időgépünk, visszarepülnénk vele az időben, és mégsem néznénk meg a Disney új filmjét

Ez az a fanyar humor, ami nagyon hiányzik a Mike & Nick & Nick & Alice-ből, és bár üdítő látni, hogy Vince Vaughn tengernyi alpári vígjáték után olykor-olykor komolyabb szerepekre is vetemedik, de azért itt nem ártott volna bedobnia a komikus vénáját. A jövő- és a jelenbeli Nickként két karaktert is alakít, de ketten együtt nem hoznak össze egy jó poént, egy-egy csípős beszólás ugyan elhangzik, de nagyon

takaréklángon megy a viccelődés.

Ami pedig az időutazást illeti, ugyan lehetőséget biztosít arra, hogy a sztár duplán tűnjön fel a képernyőn, de alapvetően kihagyható lett volna. Az ábra egyszerű: van egy fenyegetés, amely miatt a hőseinknek minden konfliktust félre kell tenniük, és összefogni, de erről a veszélyről nem csak a jövőből szerezhettek volna tudomást. Viszont ha már bevetik ezt az elemet, akkor jóval fantáziadúsabban használhatták volna, ahogyan az Idétlen időkig receptjét thrillerekbe vagy sci-fikbe átültető olyan filmekben tették, mint A holnap határán vagy a Boldog halálnapot!.

De szerencsére szó sincs arról, hogy Grabinski tehetségtelen lenne, jól érződik, hogy alaposan kijegyzetelte Tarantino és Guy Ritchie munkásságát; hasonlóan meghökkenő jelenetekkel él, amikor komikus módon váratlan pillanatokban egy-egy szereplő nagyon csúnya halált hal. És a zeneválasztások is szuperek, egy nagy leszámolás előtt betenni a Papa Roachtól a Last Resortot nem kicsit dögös, vagy annak ellenére, hogy drámai szempontból elég súlytalan a film, azért egy tragikus jelenet alatt csak sikerül érzelmeket kicsiholni az Oasis Don’t Look Back in Anger című slágerével. Az pedig a menőség netovábbja, ahogyan