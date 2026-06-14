Egymillió dollárból forgatott filmet a fiatal youtuber, egy hónap alatt a százszorosát hozta vissza

Az elmúlt években igencsak látványosan megváltoztak a médiafogyasztási szokások, a YouTube térnyerésével a hagyományos televíziózás drasztikusan visszaszorult, és úgy tűnik, a videómegosztó oldalnak egyre nagyobb hatása kezd lenni Hollywoodra is. Nemrég debütált a mozikban a Blackrooms – Hátsó szobák című sci-fi-horror, amelynek az alapját az említett platformon nagy sikerrel futó websorozat jelentette, és a magyar mozikban ugyanezen a napon mutatták be egy másik amatőr videós első mozifilmjét, a Megszállottságot is. Utóbbi olyan eredményeket ért el, hogy még a legkonzervatívabb amerikai stúdiófejesek és producerek is valószínűleg elhajítják az egyetemi jegyzeteiket, majd alaposan átgondolják mindazt, amit eddig a biztosnak tűnő üzleti stratégiáról gondoltak.

Megszállottság (Forrás: UIP-Duna Film)

Curry Barker – állandó alkotótársával, Cooper Tomlinsonnal – már egy ideje vicces rövid videókat töltött fel a YouTube-ra, aztán készítettek nagyjából nyolcszáz dollárból egy, a hatvanperces játékidejével épphogy egész estésnek nevezhető horrorvígjátékot, amely hatalmasat robbant a platformon. A Milk & Serialban két fiatal srác folyamatosan megvicceli – vagy ahogyan manapság mondani szokás, megprankeli – egymást, aztán idővel túl messzire mennek, végül kezdenek egymásra és másokra is életveszélyes fenyegetést jelenteni. Érdemes rászánni ezt a kerek egy órát, megvannak ugyan az apró gyermekbetegségei, hiszen túl sok ötletet és csavart szerettek volna belezsúfolni, de szinte végig feszült és vicces. És túlzás lenne olyan szuperlatívuszokkal illetni Barkert, hogy egy született zseni, de tagadhatatlanul elég tehetséges figura.