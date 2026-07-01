A nézők utálják, de tényleg annyira rossz Steven Spielberg új földönkívülis mozija?

Ha lenne külön Oscar-díj a legjobb előzetes kategóriában, akkor A leleplezés napja valószínűleg a nomináltak közé kerülne, legalábbis régen csigázott fel így egy hagyományos hollywoodi blockbuster. Annak ellenére, hogy Steven Spielberg a szememben kicsit erodálta a nevét az olyan giccsparédákkal, mint a Hadak útján, a West Side Story remake-je, a Lincoln esetében pedig vérre menő küzdelmet folytattam a szemhéjammal, hogy ne csukódjon le, miközben a szomszédos széken lévő srác egyenletes szuszogását hallgattam. Most viszont sikerült felébresztenie benenm azt a gyermeki kíváncsiságot, amely miatt a rendező kölyökként az egyik legnagyobb kedvencem volt.

A leleplezés napja (Forrás: UIP-Duna Film)

Feltételezem, hogy aki a megfelelő életkorban látta a klasszikusait, annak örökké ellenállhatatlan hívószót jelent, hogy ismét egy földönkívülis sci-fit készített. Az előzetes kellemesen sejtelmes volt, annyi derült ki belőle, hogy az idegenek léteznek, sokan erről már régóta tudnak, most azonban az emberiség is hirtelen szembesül a ténnyel. Szó sincs róla, hogy hasonló tematikájú dokumentumfilmek halk morajlására alszom el Discovery Channel fényei mellett, de azért amikor Donald Trump bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza az ufóaktákat, nyilván izgatott, mi is derül majd ki belőlük. Annak ellenére, hogy sejthető volt, épp annyi információval leszünk gazdagabbak, mint amennyivel végül ténylegesen lettünk: zavaros dokumentumokkal és olyan videós észlelésekkel, amelyeket a modern technológia korában nyilván egy kapucsengővel rögzítettek.