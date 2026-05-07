Egészpályás letámadásba kezdett a férfiak ellen az elismert lengyel rendező

Korántsem vagyok annyira háklis, hogy rögtön ráagassam egy filmre a feminista jelzőt csak azért, mert egy szélsőségesen ellenszenves férfi és egy megalázott nő dinamikáját ábrázolja. De az Otthon, édes otthon esetében nem elég, hogy a pasi a sátánnal is gonoszabb, elmeháborodottabb és gátlástalanabb,

az összes hímnemű szereplő ugyancsak aljas, hűtlen, számító, behódoló vagy szimplán a világ lúzere,

míg a bántalmazó anyafigurát leszámítva a nők egytől egyig fizikailag, verbálisan, de még anyagilag is megalázott áldozatok. Minden képkockán érezni, hogy nem – vagy legalábbis nem kizárólag – az a célja a mozinak ezzel a végtelenül szélsőséges tálalással, hogy felhívja a figyelmet a párkapcsolaton belüli erőszakra, és erőt öntsön azokba, akik nem mernek lépni. Hanem az, hogy társadalmi töréspontokat alkosson. Annyira felhúzva a borzalmakat tehetetlenül szemlélő nézőt, hogy rosszul legyen az emberi viszonyok gondolatától is.

A hazájában rendkívül sikeresnek számító Wojciech Smarzowski rendezőt pedig nem ejtették fejre, tudja és érti, miként kell a végletekig fokozni a feszültséget. Viszont nagyjából azzal a hatásmechanizmussal él, mint a Köpök a sírodra vagy a hetvenes évek más, úgynevezett rape and revenge filmjei, azaz azok a B kategóriás alkotások, amelyekben egy nőt miután hosszasan bántalmaznak, megerőszakolnak, talpra áll, és kéjes örömmel nézzük, ahogyan kegyetlenül visszavág. Esetünkben azonban utóbbi elmarad, csak fokozódik a feszültség, nincs feloldozás, csak a maró férfiundor.