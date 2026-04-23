Ilyen felnőni a lakótelepek árnyékában – nagyon hasonlóan gondolkodnak a filmgyártásról a lengyelek és a magyarok

A kistestvére azonban titokban különböző eszközökkel próbálja gáncsolni az efféle törekvéseit, hiszen ha a bátyja kilép a védelmező szerepkörből, akkor egyedül marad az anyjával, aki egyébként is olyan a legtöbbször, mintha ott sem lenne. A börtönben ülő apa úgyszintén lelki zsarolással igyekszik lebeszélni a fiút az álmai kergetéséről, mert tizennégy évesen lényegében neki kellene átvennie otthon a családfői szerepkört.

A nyomasztóan szürke panelrengeteg, a fájóan ismerős berendezési tárgyak, a szülő-gyerek viszonyok csődje, a szereplők közti töréspontok tekintetében tényleg akár itthon is játszódhatna a sztori. Bár más-más stílusú filmekről van szó, de a Fivérem hangulatában és a nyomasztó helyszíneiben simán rokonítható a közelmúlt olyan magyar alkotásaival,

mint mások mellett a Hat hét, A legjobb tudásom szerint vagy a Larry.

És a lengyel közönség hasonlóképpen fogadta, mint ahogyan sokan nálunk is tennék.

„Az egyedülálló szülőség, a toxikus maszkulinitás és a kisvárosi kilátástalanság mostanában ránk zúduló áradata miatt még a legjobb film is elkezdhet kissé fárasztóvá válni. Úgy érzem, a mérték hiánya és az ilyen típusú filmek túlsúlya egyszerűen nem segít az ügyön” – írta valaki a Letterboxd nevű portálon, és a felhasználó szavai igencsak érvényesek lennének a hazai filmgyártásra is.