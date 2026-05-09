Nyolcvannégy év után új megvilágításba került az arab férfit meggyilkoló fiatalember személye

Harry Potter színre lépése előtt, J. D. Salinger Zabhegyezője mellett Albert Camus-től a Közöny – más fordításban Az idegen – is több generáció számára jelentette az egyik első olvasmányélményt, noha kevésbé könnyed aligha lehetne. Egy fiatal francia hivatalnokról szól, aki egykedvűen veszi tudomásul, hogy meghalt az anyja, egyetlen könnycseppet sem hullajtva eltemeti, majd éli tovább az egyhangú életét, míg egy nap a tengerparton meggyilkol egy rá kést rántó algériai őslakost. Megúszhatná a bűncselekményt, de nem védekezik a bíróságon, ügyet sem vet a tárgyalásra, ezzel pedig szélsőségesen maga ellen hergeli a bírákat, akik halálbüntetésre ítélik.

Vajon mire számíthatunk az 1942-ben megjelent történet új adaptációjától úgy, hogy a Swimming Pool vagy a Vízcseppek a forró kövön extremitásoktól sem visszariadó rendezője, François Ozon készítette?

Például arra, hogy megváltoztatja a főszereplő bőrszínét vagy nemét. Ám mivel a lényegében általa felfedezett Benjamin Voisint kérte fel a nihilista srác megformálására, tudni lehetett, hogy erről szó sincs. Viszont mivel a színész Ozon ’85 nyara című melegrománcában tűnt fel, gyaníthatnánk, hogy akkor a trendeknek megfelelően meleg lesz, de ezt sem húzta meg a rendező. Akkor nyilván úgy kerekíti majd a sztorit, hogy a mainstream politikai ideológiával rímeljen, és a gyilkosságot majd gyűlölet-bűncselekményként tálalják, merülhet fel joggal. Elvégre az alkotás mégis a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon debütált, ezek a rendezvények pedig igencsak értékelik, ha egy rendező a számukra szimpatikus világnézetet fogalmaz meg. De távolról sincs így.