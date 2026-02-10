Nem lettünk tőle Heathcliff, de Margot Robbie tényleg mindenkit az őrületbe kerget – az új Üvöltő szelek egy hosszú, brutálisan gyönyörű látomás

Előbbiek közé tartozik Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő, Saltburn) legfrissebb munkája, még akkor is, ha a keményvonalas rajongók valószínűleg meglehetősen zokon veszik majd az alapműhöz képesti radikális változtatásokat, mások mellett Cathy bátyja, Hindley karakterének teljes kiradírozását, az életkorokkal és az időtartamokkal való fura játékot, az anakronisztikus jelmezeket és beszédet,

de különösen azt az ötletet, hogy Heathcliff bőrébe Jacob Elordit bújtatta.

Ami sokkal kevésbé amiatt zavaró, mert az eredetiben – az eredendő sötétséget, a végzet elkerülhetetlenségét és társadalmi különbségeket is még inkább kiemelendő – a fiú sötét bőrű, barna hajú, barna szemű alakként jelenik meg. Hanem mert már az elején úgy érzi az ember, hogy Elordi egyszerűen nem tud a megfelelő nyomatékkal jelen lenni a minden pillanatában ragyogó Margot Robbie mellett.

Igaz, nincs is könnyű dolga, hiszen egyrészt a világ egyik legszebb és legtehetségesebb színésznője mellett kell(ene) helytállnia, másrészt a rendező több interjúban világossá tette a hangsúlyeltolódások okát. Eszerint filmjével koránt sem az Üvöltő szelek cselekményének pontról pontra való másolása volt a célja – ez amúgy is lehetetlen volna –, helyette azt akarta valamiképpen tükrözni, amit 14 évesen, a könyv olvasása során érzett. És azt, amit így fogalmazott meg: