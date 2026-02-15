Modellek lepték el a Szépművészeti Múzeumot – exkluzív helyszínen zárult a divathét

érkező alkotók is bemutatkoztak, így összesen több mint 40 magyar és nemzetközi tervező mutatta be 2026/2027-es őszi-téli kollekcióját.

A kifutón a modellek mellett sztárok, múzsák és exkluzív vendégek is megjelentek, köztük Csíki Vanessza tartalomgyártó, Balsai Móni színésznő, Kárpáti Rebeka tartalomgyártó és színésznő, Tenki Réka színésznő, valamint Végvári Janka, Magyarország Szépe is.

A divat terén is színpompás Kelet-Európa

Szombat délután a látogatók testközelből ismerhették meg a kelet-európai tervezők munkásságát. Míg délelőtt olyan ismert magyar márkák mutatkoztak be új kollekciójukkal, mint a NANUSHKA vagy az UNREALINDUSTRY, a délutáni és esti órákban a jelenlévők megtudhatták, mik az aktuális trendek a környező országokban.

A szlovák tervező, Petra Kubiková több arcát is megmutatta a teremben helyet foglalóknak. A show kezdetén már-már éteri muzsikára vonultak be a modellek, törtfehér és időnként enyhén aranyba hajló ruháik anyaga is könnyedséget közvetített, frizurájuk pedig szélfútta hatást idézett.