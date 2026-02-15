Ft
Modellek lepték el a Szépművészeti Múzeumot – exkluzív helyszínen zárult a divathét

2026. február 15. 23:38

Összművészeti találkozónak adott helyet a hétvégén a Szépművészeti Múzeum. A műtárgyak között pár napig a divat és a stílus kapta a főszerepet. Tehetséges és fiatal mutatkoztak be a közönségnek, bebizonyítva, hogy Kelet-Európa e téren is igencsak élen jár. Beszámolónk.

null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Több év után ismét a Szépművészeti Múzeum adott otthont a Budapest Central European Fashion Week kiemelt divatbemutatóinak (BCEFW) február 14-én és 15-én, ahol olyan tervezők vonultatták fel legújabb szettjeiket, akik már mind idehaza, mind a nemzetközi terepen elismerést szereztek.

A divat és a régmúlt műtárgyai is jól megfértek egymás mellett a Szépművészeti Múzeumban.
A divat és a régmúlt műtárgyai is jól megfértek egymás mellett a Szépművészeti Múzeumban. Fotó: Budapest Central European Fashion Week 

A Creative Hungary szervezésében megvalósuló eseménysorozaton Magyarország mellett 

  • Csehországból,
  • Szlovákiából,
  • Lengyelországból, 
  • Szlovéniából, 
  • Szerbiából, 
  • Örményországból, 
  • Romániából 
  • és Ukrajnából 

érkező alkotók is bemutatkoztak, így összesen több mint 40 magyar és nemzetközi tervező mutatta be 2026/2027-es őszi-téli kollekcióját.

A kifutón a modellek mellett sztárok, múzsák és exkluzív vendégek is megjelentek, köztük Csíki Vanessza tartalomgyártó, Balsai Móni színésznő, Kárpáti Rebeka tartalomgyártó és színésznő, Tenki Réka színésznő, valamint Végvári Janka, Magyarország Szépe is.

A divat terén is színpompás Kelet-Európa

Szombat délután a látogatók testközelből ismerhették meg a kelet-európai tervezők munkásságát. Míg délelőtt olyan ismert magyar márkák mutatkoztak be új kollekciójukkal, mint a NANUSHKA vagy az UNREALINDUSTRY, a délutáni és esti órákban a jelenlévők megtudhatták, mik az aktuális trendek a környező országokban.

A szlovák tervező, Petra Kubiková több arcát is megmutatta a teremben helyet foglalóknak. A show kezdetén már-már éteri muzsikára vonultak be a modellek, törtfehér és időnként enyhén aranyba hajló ruháik anyaga is könnyedséget közvetített, frizurájuk pedig szélfútta hatást idézett.

De ahogy változott a zene, úgy jártak egyre inkább két lábbal a földön a manökenek, akiknek összeállításaiban a földszínek és a csíkok domináltak. Bár egy-egy darab enyhén túlméretezett volt, a legtöbb öltözék megállná a helyét a hétköznapokban is, legyen szó egy munkanapról vagy esti kikapcsolódásról egy színházban vagy bálban.

Kubiková után a szerb JSP Atelier kollekciójában a zöld, a lila és a kék színek uralkodtak, amelyeket a tervező fémes csillogással ötvözött. A glitterek és hűvös fémek nemcsak a ruhákon, hanem a kiegészítőkön és a cipőkön is megjelentek, sőt a kivillanó melltartókat is ezek az apró, csillogó elemek képezték.

Érdekesség volt, hogy déli szomszédaink bemutatójának második részében a határozott vonalaké volt a főszerep. 

A katonai egyenruhákat idéző zöld zubbonyok izgalmas párost alkottak a habos-babos estélyikkel és magassarkú cipőkkel. 

Az övek mint alap kiegészítők ugyanakkor nőiessé és egyben játékossá varázsolták ezeket az összeállításokat.

A lengyel tervező, Jaczob Buczynski bemutatója igazán emlékezetesre sikerült. A felvonultatott öltözékek különlegességét nemcsak a misztikus csillagminták adták, hanem az is, hogy a kreációk zöme újrahasznosított anyagból készült. Buczynski kezei alatt új életre keltek a kockás szövetek, a stramm farmeranyagok és a színes, patchwork hatású bőrök is.
A lengyel bemutató színfoltja a modellek sorában utolsóként feltűnő, vagány, rövid szőke hajú nő volt, aki a többi résztvevőtől eltérően dívaként, határozott mosollyal vonult a széksorok között színes, szintén patchwork hatású földig érő ruhájában.

A román tervező, Rafaela Pestritu kreációi leginkább az alsóneműk anyagvilágára épültek. Csipkék, nejlonok és puha szövetek keveredtek a ruhákban, melyek közül a homokszínű darabok akár a Dűne-szériában, a piros, kék és zöld szettek pedig Shakespeare Szentivánéji álom című művének színpadi adaptációjában is megállták volna a helyüket.

Cool és timeless darabok a kifutón

A külföldi fiatal tehetségek mellett természetesen a magyarok is helyet kaptak szombaton. Cukovy hozta a rá jellemző coolságot. Darabjait elnézve a nézők úgy érezhették magukat, mintha egy sítáborban lennének, ahol színesebbnél színesebb szettekben érkeznek eléjük a téli sportok kedvelői.

Az estét a NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciója zárta. Valentin-naphoz kapcsolódóan felhívták a figyelmet a márkanév jelentésére is. Mint kiderült, a NU+BU jelentése szeretet, amely két individuum között jött létre azért, hogy együtt nagyobb tetteket hajtsanak végre.

Garam Judit tervezőt és asszisztensét, Borcsik Lizát, valamint a NUBU csapatát Anna Breton festőművész és Biliczki Anett üvegművész inspirálta. Elhangzott, hogy a kollekció világát elsősorban a természetes anyagok, a különböző vastagságú gyapjúszövetek, a moher, az újrahasznosított selymek és a taftok határozták meg. Hozzátették, hogy a szettek gerincét a márka timeless darabok újratervezett, karakteres elemei tették egységessé.

A délután és az est során különösen szimpatikus volt, hogy idősebb modellek is végigvonultak a sorok között, azt hirdetve, hogy 

nemcsak egyfajta szépség létezik. 

A divatbemutatók hangulatán sokat dobott az exkluzív környezet, hiszen nem mindennap ad otthont egy közgyűjtemény hasonló eseménynek.

Fókuszban a fiatalok és a húzónevek

A kifutós bemutatók mellett szombaton és vasárnap a Szépművészeti Múzeum első emeletén, a Schickedanz-teremben kapott helyet a Fashion Hub, a divathét egyik legnyitottabb, közösségi tere.

A látogatók fiatal tervezők prezentációin, alkotóműhelyeken, valamint szakmai és inspirációs beszélgetéseken vehettek részt. A Fashion Hub egyben designvásárként és szakmai showroomként is funkcionált, konkrét üzleti kapcsolódási lehetőségeket kínálva a tervezőknek és viszonteladóknak.

A szervezők vasárnap este méltó módon zárják a rendezvénysorozatot: Mero és Zoób Kati kollekcióival búcsúztatják az idei divathetet.

Nyitókép: Budapest Central European Fashion Week Facebook-oldala

