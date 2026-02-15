Modellek lepték el a Szépművészeti Múzeumot – exkluzív helyszínen zárult a divathét

A lengyel tervező, Jaczob Buczynski bemutatója igazán emlékezetesre sikerült. A felvonultatott öltözékek különlegességét nemcsak a misztikus csillagminták adták, hanem az is, hogy a kreációk zöme újrahasznosított anyagból készült. Buczynski kezei alatt új életre keltek a kockás szövetek, a stramm farmeranyagok és a színes, patchwork hatású bőrök is.
A lengyel bemutató színfoltja a modellek sorában utolsóként feltűnő, vagány, rövid szőke hajú nő volt, aki a többi résztvevőtől eltérően dívaként, határozott mosollyal vonult a széksorok között színes, szintén patchwork hatású földig érő ruhájában.
A román tervező, Rafaela Pestritu kreációi leginkább az alsóneműk anyagvilágára épültek. Csipkék, nejlonok és puha szövetek keveredtek a ruhákban, melyek közül a homokszínű darabok akár a Dűne-szériában, a piros, kék és zöld szettek pedig Shakespeare Szentivánéji álom című művének színpadi adaptációjában is megállták volna a helyüket.
Cool és timeless darabok a kifutón
A külföldi fiatal tehetségek mellett természetesen a magyarok is helyet kaptak szombaton. Cukovy hozta a rá jellemző coolságot. Darabjait elnézve a nézők úgy érezhették magukat, mintha egy sítáborban lennének, ahol színesebbnél színesebb szettekben érkeznek eléjük a téli sportok kedvelői.